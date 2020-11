https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 25.11.2020 - Última actualización - 18:53

17:41

Su ascenso a la cima del mundo desde la mayor pobreza se conjura con su personalidad de líder arrollador y su pasión por la camiseta argentina. Como futbolista, será comparado con muy pocos, lo mismo que como ídolo popular. La pelota está de luto.

Murió Diego Armando Maradona Falleció el hombre; la leyenda será eterna Su ascenso a la cima del mundo desde la mayor pobreza se conjura con su personalidad de líder arrollador y su pasión por la camiseta argentina. Como futbolista, será comparado con muy pocos, lo mismo que como ídolo popular. La pelota está de luto. Su ascenso a la cima del mundo desde la mayor pobreza se conjura con su personalidad de líder arrollador y su pasión por la camiseta argentina. Como futbolista, será comparado con muy pocos, lo mismo que como ídolo popular. La pelota está de luto.

El astro futbolístico y actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata Diego Armando Maradona, ídolo máximo de la Selección Argentina y campeón del mundo 1986, falleció a los 60 años luego de sufrir un paro cardíaco en su casa del barrio San Andrés, cercano a Nordelta, en el norte del conurbano bonaerense.

Maradona estaba con su sobrino y algunos allegados cuando se descompensó antes del mediodía en su casa, lo que provocó que al menos diez ambulancias llegaran al lugar para tratar de reanimarlo, lo que no se logró. La familia fue convocada de urgencia, lo que hizo presagiar la peor noticia, pero el grave cuadro de una deteriorada salud, no le permitió gambetear esta nueva complicación.

Maradona había sido operado hace un mes de un hematoma subdural en la cabeza, en medio de su tratamiento por el cuadro de abstinencia que le detectaron luego de la intervención quirúrgica, vinculado al consumo de alcohol.

La vida de Diego Armando Maradona está signada por la épica: en 60 años de vida, surgió de la pobreza para alcanzar el estrellato mundial y caer en picada entre adicciones y escándalos. Aun así, sigue siendo el ídolo indiscutible de los argentinos.

Sesenta años es mucho tiempo pero mucho más si se los cuenta en la vida de Diego Armando Maradona, uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol mundial y protagonista de una vida llena de momentos históricos. A continuación repasamos algunos de esos hitos:

30 de octubre de 1960: Diego Armando Maradona Franco nació en el seno de una familia humilde pero numerosa de Villa Fiorito, una pequeña localidad de Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Su padre era Diego Maradona, que más tarde sería recordado como "Don Diego", y su madre Dalma Salvadora Franco, conocida luego por todos los argentinos como "Doña Tota". Los hijos eran ocho: Ana, Rita, Elsa, María Rosa, Diego Armando, Raúl, Hugo y Claudia, en orden en que nacieron. Diego Armando era el "preferido" de su madre, que llegó a contar cómo, el mismo día del parto en el que nacería el futbolista, encontró en la calle un prendedor brillante y con forma de estrella. Lo conservó y la acompañó en el parto. Para ella, aquella fue una señal de que su hijo sería "especial".

1970: Los Cebollitas. El gusto de Maradona por el fútbol provino de su padre, que administraba una modesta cancha en la localidad y entrenaba al club barrial Estrella Roja. Cuando tenía 10 años, el pequeño Diego fue a probarse a Argentinos Juniors, el club que más tarde le permitiría llegar al fútbol profesional. Se integró a Los Cebollitas, como se conoció a un equipo amateur integrado por niños y preadolescentes que quedó en la historia por la calidad con la que jugó torneos amateur, alcanzando un inédito invicto de 136 partidos.

20 de octubre de 1976: Argentinos Juniors fichó por primera vez a Maradona cuando tenía 14 años y debutó en el equipo de Primera División a los 16 años. Diego ingresó en el segundo tiempo de un partido contra Talleres de Córdoba, con la camiseta número 16. Si bien su equipo fue derrotado, Maradona tiró un "caño" a un rival en su primera jugada y sintió que ese día "tocaba el cielo con las manos", según confesó después.

23 de febrero de 1977: A tan solo cuatro meses de haber debutado en Primera División, a Maradona le llegó una sorpresiva convocatoria para integrar la Selección Argentina, en plena preparación para ser el anfitrión de la Copa del Mundo de 1978. Maradona integró el banco de suplentes en el próximo amistoso de Argentina, frente a Hungría en La Bombonera.

Mundial Juvenil 1979: De la mano de César Menotti, el mismo que lo dejó afuera de Argentina 1978, Diego mostró de lo que era capaz y lideró a Argentina para ganar la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Japón 1979. Su gran actuación, premonitoria de lo que pasaría 7 años después, le permitió recibir el Balón de Oro, reconocimiento al mejor jugador del campeonato. Con 6 goles, ganó la Bota de Plata, premio al segundo artillero del torneo.

22 de febrero de 1981: Si bien había brillado en el humilde Argentinos Juniors, el pase al gigante Boca Juniors significaba el primer gran salto de su carrera. Quiso el destino que también debutara frente a Talleres, pero esta vez convirtió dos goles y fue figura.

13 de junio de 1982: A pesar de haberlo convocado a la selección mayor con 16 años, Menotti no incluyó a Maradona en el plantel para el Mundial de 1978, que finalmente sería para el local. Diego Armando debió esperar cuatro años para tener en España su debut mundialista. Fue frente a Bélgica por el Grupo 2, en un partido que los argentinos perdieron por 1 a 0. No fue un buen torneo para Argentina, que quedaría eliminado en segunda fase, ni para el joven Maradona, que solo pudo marcar dos goles en el segundo encuentro frente a Hungría.

4 de septiembre de 1982: Maradona ya había sido traspasado al Fútbol Club Barcelona antes de la Copa del Mundo de España pero su llegada no se concretó hasta la temporada que inició después. Debutó oficialmente frente a Valencia y, aunque convirtió un gol, su equipo perdió.

Mundial México 1986: Maradona era la figura indiscutida de Argentina para la Copa del Mundo de 1986 disputada en México. El combinado argentino fue creciendo durante el torneo hasta ganar la final a Alemania Federal pero el partido más recordado para todos los argentinos y mucho más para Maradona es el de Cuartos de Final frente a Inglaterra. Ese día Maradona marcó los dos goles más recordados de su carrera y de la historia del fútbol argentino: el gol con la mano y la histórica jugada en la que eludió a casi todo el equipo inglés. El partido también tenía una imponente trascendencia política: los dos países se habían enfrentado cuatro años antes en la Guerra de las Malvinas.

25 de junio de 1994: Maradona había vuelto a la Selección argentina en el repechaje para clasificarse a la Copa del Mundo de 1994 que se disputó en Estados Unidos e integró el plantel que participó del torneo. Con 33 años, Maradona tuvo un prometedor debut en el torneo, marcándole un gol a Grecia que sería su último grito con la celesta y blanca. No convirtió en el segundo partido, frente a Nigeria, tras el que volvería a ser sorteado para el antidoping. Salió de la cancha escoltado de la mano por una enfermera rubia, que luego sería acosada por los medios por protagonizar una imagen icónica. Esa vez el examen dio positivo. Maradona fue suspendido y no volvería a jugar para Argentina. "Me cortaron las piernas", dijo luego, inmortalizando la frase.

7 de octubre de 1995: Luego de otros 15 meses de suspensión, en los que incursionó como entrenador de Deportivo Mandiyú y Racing Club, Maradona volvió a las canchas con la camiseta del club de sus amores, Boca Juniors. Dejó definitivamente las canchas en octubre de 1997 y se despidió cuatro años más tarde con un amistoso conmemorativo junto a futbolistas de Boca y varias estrellas.

Como DT

El comienzo de Maradona como entrenador fue en 1994 en el club Deportivo Mandiyú, de Corrientes, la provincia argentina de donde era oriunda su madre, Dalma Salvadora Franco. En 1995 dirigió al Racing Club de Avellaneda. En ninguno de los dos tuvo buenos resultados.

Después ha dirigido a los clubes Al-Wasl y Al-Fujairah, de la Segunda División de los Emiratos Árabes Unidos, y entre finales del 2018 y junio de 2019 al mexicano Dorados de Sinaloa.

En la Selección Argentina tuvo su oportunidad entre 2008 y 2010, a la que clasificó al Mundial de Sudáfrica, pero allí se despidió al perder por goleada de 4-0 ante Alemania en los cuartos de final.

Actualmente era el entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.