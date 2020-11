Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ya nadie está de acuerdo con usted, Sr. Gobernador

PATRICIA SEVERÍN

Escritora - editora

Voy a decirle, Gobernador, que aún no hace un año que asumió y ya el descreimiento de la población hacia Usted es inmenso. La "Paz y el Orden", que propuso venir a construir solo han sido palabras vacías y electoralistas. Santa Fe es una jungla del sálvese quien pueda. Y, cada día, sólo rezamos para no ser el próximo objetivo de los ladrones. Pero no sólo esto, que es muchísimo, tampoco respeta, usted, la cultura, ni lo que han realizado, en distintas áreas, los que lo precedieron, y que bien pudiera usted continuar para beneficio de todos. Déjeme decirle que el pueblo es el que lo puso donde está y que su sillón es transitorio. ¿Qué fue de aquel Omar Perotti que conocí en sus intendencias de Rafaela, y al cual le sobraba honestidad y credibilidad en palabras y acciones? ¿Con el que charlaba de cualquier tema pues siempre estaba dispuesto a conversar y a escuchar? ¿Qué se hizo de aquel joven que ambicionaba la gobernación con una carrera política de ojos y oídos abiertos? Todo esto se ha hundido en la noche de los sueños y Usted cambió tanto que se tornó irreconocible. Lo último que ha impuesto es una lápida sobre nuestros estudiantes, que ya han perdido el 2020, y 7mo y 5to año, también perderán, por su imposición, sus colaciones. El respeto y derecho de niños y adolescentes, está liquidado. Ha pisoteado la esperanza de miles de santafesinos y santafesinas, en todas las áreas, Sr. Gobernador, pero es imperdonable lo que hace con nuestros jóvenes estudiantes que ya bastante tienen con este alejamiento forzoso de las aulas.

Su intuición política, antes, era de una astucia encomiable, ahora la ha rifado a manos de asesores que no pueden ver ni la punta de sus narices. Es imposible reconocerlo: un hombre dubitativo, temeroso, plagado de desaciertos y atenazado por un círculo infranqueable. Es hora de que se ponga, Sr. Gobernador, del lado de los quebrados, sufridos, desocupados, del lado del pueblo; basta de feudalismo en la Argentina del 2021, basta de corrupción y falta de planes productivos, BASTA. Estamos hartos de todo eso, de las transas y la obsecuencia vergonzosa con el gobierno nacional. Santa Fe no se lo merece. ¿Usted cree que no nos damos cuenta? No subestime a los ciudadanos, Gobernador. Si no vuelve a escuchar y a visibilizar a quienes le posibilitaron su mandato, créame que sus días políticos están contados.

Las democracias del futuro

OMAR PEDRO

"Es increíble lo que sucede en el país del norte. Los paladines de la democracia están pasando por situaciones que ponen en duda el mecanismo que ellos utilizan para las elecciones a presidentes. EE.UU. siempre fue un ejemplo, pero hoy, puesto en duda no solo por quien no quiere dejar el poder, sino por los intereses que están en juego y que quedan en evidencia. Lo cierto es que ningún país del mundo está seguro con los métodos que se utilizan para votar. ¿Será porque ya quedan muy pocos lugares en el mundo, donde haya un escrutinio transparente y la honestidad sea la gran ganadora en el juego democrático? Si seguimos así, cómo serán las elecciones en el futuro?".

Pedido urgente a Assa

MARÍA DE Bº EL POZO

"Pedimos a Assa que rápidamente concurra a la Manzana 12, tanto en la parte peatonal como en la calle Alejandro Greca al 1000, a reparar el problema que se ha presentado, porque tenemos aguas cloacales desde hace días. Es insoportable convivir con este problema en forma sistemática, máxime pensando en el foco de infecciones y de enfermedades que representa. Gracias desde ya".

La medicina social de Ramón Carrillo

UNA LECTORA

"Tratando de ver cosas que en su momento guardé, encuentro un texto titulado: 'Carrillo, o el apellido de la revolución sanitaria'. Salió en la revista Nosotros, del 10 julio de 2010. Sería bueno releerla y que las autoridades lo hicieran. Ramón Carrillo, un prestigioso y premiado médico neurocirujano, se dedicó al desarrollo de la medicina social. Conoce al coronel Perón, quien en 1946 lo nombra como primer ministro de Salud de la historia argentina. Entonces, la medicina era considerada como una profesión privada orientada solo a restaurar la salud de enfermos individuales. Los sanatorios privados atendían a los pudientes y un puñado de hospitales provinciales, municipales y religiosos se ocupaba de los grupos marginales. En pocas palabras, la cuestión sanitaria nacional estaba bien afuera de la cabeza de los decisores políticos. Resumiendo, Ramón Carrillo se convirtió en el estratega de un área de gestión pública novísima; en un médico dispuesto a revolucionar la concepción y la organización de los servicios de salud. Durante 9 años edificó el sistema sanitario argentino. Organizó los servicios, acabó con enfermedades endémicas y construyó más de 250 hospitales a lo largo del país. Puso en práctica la concepción de salud como un derecho. Logró todo eso y mucho más. Invito a buscar la nota en Google y vean lo interesante que cuenta. Ojalá sea imitado su trabajo".