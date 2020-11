Chile: el Senado rechazó proyecto opositor para retirar fondo de pensiones por la crisis

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Cámara Alta no aprobó la reforma constitucional que permitía un segundo retiro del sistema previsional chileno. La iniciativa había sido impulsada por la oposición, para ayudar a familias afectadas por la emergencia económica derivada del brote de coronavirus.

El Senado de Chile rechazó la reforma constitucional que permitía un segundo retiro del 10% del sistema de pensiones, proyecto que impulsó la oposición para ayudar a las familias más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. El proyecto no reunió los votos necesarios para aprobarse: al ser una reforma constitucional necesitaba 26 y solamente logró 23, con 11 en contra y 8 abstenciones.

La iniciativa, aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados con votos oficialistas, ahora pasará a un tercer trámite legislativo que consiste en una comisión mixta en la Cámara Baja, compuesta por diputados y senadores, para reformar la iniciativa.

Este rechazo al proyecto se da a pesar de tener, en primer término, la garantía de votos de senadores oficialistas, que a la hora de la votación se abstuvieron debido a que el Ejecutivo presentó también su propio proyecto para retiro del 10% del fondo de pensiones. Uno de los senadores que se esperaba votara a favor y luego se abstuvo fue el oficialista de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, quien aseguró que va a respaldar el proyecto del gobierno.

La diferencia entre la iniciativa que planteó la diputada opositora Pamela Jiles y el impulsado por el presidente Sebastián Piñera, es que el oficialista planea que quienes retiran fondos paguen impuestos a la renta y no permite que lo hagan quienes tienen altos ingresos, cuando el proyecto opositor no tenía límites de ingresos y no contempla pago de impuestos.

La Cámara Alta discutirá y votará el proyecto del gobierno sobre un segundo retiro del 10% del fondo de pensiones para ayudar a los más afectados por la pandemia, que registra hasta el momento en el país 544.092 contagiados y 15.138 fallecidos por el coronavirus.

Matanza en Dinamarca

Entre lágrimas, la primera ministra danesa Mette Frederiksen se disculpó personalmente por la matanza de visones por el coronavirus. La funcionaria pidió disculpas luego de que el gobierno danés debiera sacrificar a millones de visones de criaderos al descubrir una mutación del coronavirus en esos animales.

"No tengo el menor problema en disculparme por el curso que tomaron los acontecimientos, puesto que se cometieron errores", declaró este jueves la jefa de Estado a la cadena TV2. "Es a causa del coronavirus, y espero que pueda haber una pequeña luz al final del túnel para los criadores de visones daneses en estos momentos", añadió.

Frederiksen visitó una granja de cría de visones en la ciudad de Kolding, donde todos los animales habían sido sacrificados pese a estar sanos. Después de la matanza, quedó demostrado que el gobierno no tenía legalmente derecho a hacerlo. El 4 de noviembre pasado, Dinamarca impuso restricciones en varias ciudades y ordenó el sacrificio de todos los visones (que eran entre 15 y 17 millones de ejemplares) tras descubrirse una mutación del coronavirus en estos animales, transmisible a los humanos, que podría comprometer la eficacia de una futura vacuna.

Una semana más tarde, el ministro de Agricultura danés, Mogens Jensen, admitió que la orden del gobierno de sacrificar a todos esos mamíferos en Dinamarca no había tenido una base legal y el 18 presentó su renuncia al reconocer "errores" en su gestión.

Tras la dimisión de Jensen, el ministro de Salud, Magnus Heunicke, concluyó en que la potencial amenaza para las vacunas humanas "estaba muy probablemente extinguida", al no registrarse más casos de animales o humanos infectados por esta versión del virus. Dinamarca registra hasta la fecha 74.722 casos confirmados de coronavirus y 802 fallecidos desde el inicio de la pandemia