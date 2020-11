Atlético se sumó a la iniciativa del duelo por Diego

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La noche de las luces, el homenaje que brindaron diferentes clubes a Diego Maradona, también tuvo la participación de la 'Crema' con el Nuevo Monumental.

Por Juan Carlos Scalzo

Los estadios del país encendieron sus luces como homenaje a Diego. Ocurrió este miércoles a las 22 en memoria de Maradona.

Empujados por la iniciativa del San Paolo de Nápoles, que en la más temprana noche italiana permanece encendido a la memoria de su máximo ídolo, los clubes argentinos tomaron la idea.

El Monumental de Atlético de Rafaela se mostró iluminado e incluso también se colgaron algunas banderas en las tribunas.

Desde el club, el mensaje que emitieron en las redes sociales tuvo un 'Hasta siempre, Diego..." y luego, lo ocurrido en horas de la noche con las luces: "El estadio Nuevo Monumental se iluminó para homenajear al mejor de todos los tiempos... Hasta siempre, barrilete cósmico...!!!"

Además, y según lo publicado en redes sociales, 9 de Julio también se sumó a la iniciativa y las luces del Coloso Germán Soltermam estuvieron prendidas.

Se larga el torneo

El elenco rafaelino debutará el próximo lunes, a partir de las 17, visitando al Deportivo Riestra y, de no haber contratiempos, el DT albiceleste ya tiene a los once que mandará a la cancha.

Días atrás, Walter Otta participó de una charla vía Instagram con el ex futbolista Alejandro Castro, dedicado ahora al periodismo, en la que repasó esta atípica pretemporada, que no arrancó con buenas noticias para Atlético, aunque luego todo se fue acomodando, se sucedieron algunas contrataciones importantes y aparecieron juveniles que despiertan expectativas y lo llenan de optimismo.

Vale recordar que el corte abrupto de la competencia, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, produjo en Atlético, al igual que en todos los clubes, una estrepitosa caída de los ingresos, que vino a agravar la ya complicada situación financiera presentaba, e impidió a los dirigentes renovar, a mitad de este año, los contratos de 16 profesionales: todos los titulares y los primeros cambios en el campeonato pasado.

A comienzo de setiembre el plantel albiceleste volvió a las prácticas y todo indicaba que Otta se las iba a tener que arreglar con lo que tenía y la posibilidad de sumar caras nuevas iba a estar ligada a la forma de definición que tuvieran los dos ascensos a la Liga Nacional.

Todo cambió cuando desde AFA, luego del fallo del TAS que denegó el pedido a San Martín de Tucumán para que se le otorgue directamente uno de los pases a Liga Profesional, se resolvió que los pases a la elite se iban a resolver en cancha.

Fue así que la posibilidad de llegar al círculo privilegiado en un torneo de tan pocas fechas y en tan poco tiempo, modificó los planes y los directivos resolvieron hacer un esfuerzo y "estirar" el presupuesto.

La primera grata sorpresa para el hincha se dió con el regreso de Claudio "Taca" Bieler y más tarde se logró el fichaje del arquero Guillermo Sara. A ellos se sumaron jugadores que son del gusto del entrenador y se le terminó dando forma a un plantel que bien puede dar pelea.

En los amistosos disputados, el técnico encontró una base titular, que mezcla de experiencia y muchos pibes de la casa, que lo tiene muy conforme y entusiasmado para enfrentar lo que viene.

Vamos a ser protagonistas

"No fue fácil el rearmado, ya que se fueron muchos jugadores, varios que rindieron en buen nivel. El club tomó la decisión de apostar a muchos chicos propios, darles la oportunidad a algunos jugadores que antes no la habían tenido y que ahora se convierten en pilares del equipo. Tratamos de armar un equipo competitivo y, al principio, pensamos que no iba a ser fácil, pero hoy, estamos ante un panorama mucho mejor de lo que pensábamos y estamos muy tranquilos. Estoy seguro de que vamos a terminar siendo protagonistas", afirmó el entrenador en un tramo de la entrevista, que fue reflejada por el sitio infoatlético.com

Y sobre las características de funcionamiento que pretende señaló: "queremos un equipo que recupere la pelota alto, que presione muchísimo y sea incómodo para todos los rivales. Después ver un equipo ordenado y por sobre todo mostrar solidez defensiva. Creo que lo vamos a lograr por las ganas que tiene el grupo, estará en nosotros darle todas las herramientas para que ellos se sientan cómodos".

A su vez, como fortalece del grupo destacó que cuenta con "un plantel con mucho sentido de pertenencia, esto puede ser algo muy positivo ese amor por el escudo y por la camiseta. Desde ahí creo que tenemos un plus, desde la humildad podemos llegar a hacer algo bueno. Hoy no somos candidatos para nadie, pero a veces cuando arrancas sin nada para perder, te motiva y seguro vamos por todo".

Se reprogramaron tres partidos

Los encuentros Almagro-Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Instituto de Córdoba-Chacarita y Estudiantes de Buenos Aires-Agropecuario fueron reprogramados para el fin de semana debido a que hoy no habrá actividad en el fútbol argentino por el duelo tras el deceso de Diego Armando Maradona.

Los primeros dos partidos corresponden a la primera fecha de la Zona B de la Fase segundo ascenso a la Primera División mientras que el tercero es por la Zona A de la Fase por el primer ascenso a la máxima categoría.

Almagro recibirá el próximo sábado a Gimnasia y Esgrima de de Jujuy a partir de las 17.10 en un encuentro que será arbitrado por Pablo Giménez mientras que Instituto de Córdoba será local de Chacarita a las 19.10 en un partido que dirigirá Jorge Broggi. Por la misma zona, el próximo sábado a las 17.10 Ramón Santamarina jugará ante Quilmes en el estadio Municipal de Tandil con Mario Ejarque como juez y a la misma hora All Boys visitará a Brown de Adrogué con Ramiro López como árbitro.

También por la Fase segundo ascenso a Primera, pero por la Zona A, el sábado a las 17.10 Barracas Central será anfitrión de Independiente Rivadavia de Mendoza con Lucas Novelli como juez y a las 19.10 Mitre de Santiago del Estero recibirá a Belgrano con arbitraje de Carlos Córdoba. En tanto, a las 20.30 Alvarado jugará en el estadio José María Minella de Mar del Plata frente a Guillermo Brown en con Andrés Gariano como árbitro y el domingo a las 18.00 San Martín de San Juan será local de Nueva Chicago en un partido que será controlado por Fabricio Llobet.

Por su parte, la primera jornada de la Zona A de la Fase por el primer ascenso comenzará el sábado a las 17.10 con el encuentro entre Atlanta y Platense que será dirigido por Pablo Dóvalo e irá televisado en directo. En tanto, el próximo domingo a las 17.10 Estudiantes de Buenos Aires recibirá a Agropecuario de Carlos Casares con Leandro Rey Hilfer como juez. Además el lunes a las 17.10 Temperley será anfitrión de Ferro con arbitraje de Julio Barraza y televisación en directo y a las 18 Estudiantes de Río Cuarto jugará en su estadio ante el Deportivo Morón con Héctor Paletta como juez.

Por la Zona B, el sábado a las 19 Sarmiento de Junín recibirá a Villa Dálmine con Nazareno Arasa como árbitro mientras que el domingo a las 09 Tigre visitará a San Martín de Tucumán con Pablo Echavarría como juez. El domingo a las 17.10 Defensores de Belgrano será local de Gimnasia de Mendoza con arbitraje de Diego Ceballos y el lunes a las 17.10 Atlético Rafaela visitará al Deportivo Riestra con Luis Lobo Medina como árbitro.