Aguas Santafesinas solicitó un aumento de la tarifa de alrededor de un 30%

La empresa pidió al gobierno provincial que se aplique la resolución 1.048 aprobada en 2018 y que planteaba un incremento del 60% y del que sólo se aplicó un 28%

La tarifa del servicio de agua potable podría aumentar alrededor del 30 por ciento si prospera el pedido realizado por la empresa Aguas Santafesinas (Assa) para que se aplique la resolución 1.048 de 2018, que planteaba un aumento del 60 por ciento en dos veces para ese año, y que sólo se aplicó un 28 por ciento, por lo que quedaría un remanente de suba del 32 por ciento.

Así lo señaló este viernes el titular de la empresa, Hugo Morzán: "estamos planteando (al MInisterio de Infraestructura provincial) la necesidad de continuar con la aplicación de lo que fue resolución 1.048 del Enress".

"Estamos viendo el desfasaje que se nos produjo desde aquel pedido de 2018 a lo que significan las tarifas de 2021. Se nos hace importante poder contar con un incremento de tarifa para poder seguir sosteniendo el funcionamiento de la empresa", explicó el funcionario.

El titular de Assa explicó que en 2018, Assa solicitó un reajuste de la tarifa en el servicio de agua potable consistente en un aumento del 30 por ciento en el primer bimestre del 2019 y otro 30 por ciento en el tercer bimestre de ese año. "Se aplicó un 28 por ciento en el primer bimestre, luego devino el proceso electoral del 2019 y ese incremento restante (30 por ciento más un remanente del 2 por ciento del primer aumento) no fue aplicado tampoco después de pasadas las elecciones".

Una suba que ronda el treinta por ciento

Acerca de si el incremento puntual de la tarifa que estaban solicitando desde la empres ascendía al 32 por ciento, Morzán comentó que "no sería tan lineal, pero para no confundir estaría alrededor de esa cifra. Nosotros hacemos la solicitud y se resolverá de qué forma aplicar luego o no este incremento. Estamos hablando de un incremento que fue autorizado y considerado como necesario para el sostenimiento del servicio en el 2018 para aplicar en 2019. Producto del congelamiento de tarifas pasamos todo el 2020 sin discusión por eso queremos abrirla respecto la situación que se nos presenta en 2020 y 2021. Eso merece el procedimiento de audiencias públicas".

Acerca de la agudización del desfasaje tarifario, Morzán fue contundente: "Sí, estamos en un desfasaje importante. Por eso la empresa tenga que recurrir, tal cual lo establece la ley y para cubrir su déficit, a solicitar al tesoro provincial el apoyo necesario para poder prestar el servicio. Estamos en una situación compleja, más allá del tema de la pandemia, que requiere llevar este servicio esencial y dar respuestas a quienes necesitan el agua. Sumado a eso tenemos el tema de la bajante extraordinaria del río que nos provoca un mayor costo del tratamiento del agua, un mayor costo para acercar el agua a las plantas, una serie de consideraciones importantes que en términos presupuestarios cada vez pone más en rojo nuestros números".