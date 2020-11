https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.11.2020 - Última actualización - 13:54

13:52

El tribunal lo declaró culpable por unanimidad. Los hechos ocurrieron entre marzo y mayo del año pasado, en la zona norte de la ciudad.

A 20 año de prisión Condenaron al electricista que intentó matar a su ex pareja y a otro hombre El tribunal lo declaró culpable por unanimidad. Los hechos ocurrieron entre marzo y mayo del año pasado, en la zona norte de la ciudad. El tribunal lo declaró culpable por unanimidad. Los hechos ocurrieron entre marzo y mayo del año pasado, en la zona norte de la ciudad.

Por unanimidad, un tribunal de juicio condenó a 20 años de prisión a un electricista de 44 años, que en mayo de 2019 intentó matar a puñaladas a su ex pareja y al hombre con el que iba en un auto, en la zona norte de la ciudad.

El debate, que comenzó el martes pasado, finalizó este lunes, cerca del mediodía, cuando los jueces Susana Luna (presidente), Jorge Patrizi y Leandro Lazzarini, dieron su veredicto, declarando culpable a Rubén Alberto Durán.

Durán fue condenado como autor de los delitos de tentativa de homicidio calificado (por el vínculo y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género); tentativa de homicidio simple (en perjuicio del hombre que acompañaba a su expareja); amenazas coactivas calificadas (por el uso de arma); desobediencia de una orden judicial y amenazas simples.

Violencia de género

Los hechos que se ventilaron durante el debate ocurrieron a partir del 17 de marzo 2019, cuando la mujer decidió romper definitivamente una relación de 25 años -12 de casados-, producto de la cual nacieron sus cinco hijos. Ese día, le dijo que “la iba a cortar en pedazos, que viva con él o que no viva con nadie", mientras con un machete comenzó a cortar una sábana.

La mujer pidió ayuda y se dictó una orden de distancia, pero el 6 de mayo en la escuela de sus hijos no sólo no se alejó, sino que aprovechó la oportunidad para amenazarla, diciendo "que iba a llevarse a sus hijos y que ella no los iba a ver más". Por lo que resultó nuevamente detenido.

Pero el episodio que llevó a Durán tras las rejas y ahora a ser condenado, se consumó un mes después, la noche del 18 de mayo, cuando la mujer iba en auto con un amigo y fueron interceptados por una moto conducida por Durán, en French, entre Chiclana y Crespo.

Balance positivo

“Si bien aún no conocemos los fundamentos de los magistrados, el balance que hacemos del juicio es positivo. El tribunal resolvió condenar a Durán por unanimidad, por todos los hechos ilícitos que le atribuimos y por las mismas calificaciones penales que planteamos en la acusación y en los alegatos”, valoró la fiscal Cristina Ferraro, quien estuvo durante el juicio junto a su par Andrés Marchi.

Ferraro también destacó que “si bien desde la Fiscalía habíamos solicitado una pena de 23 años y seis meses de prisión, entendemos que lo resuelto por el tribunal se acerca a nuestro pedido y se ajusta a los hechos por los que Durán resultó condenado”.

“Tal como lo planteamos desde la Fiscalía, el tribunal entendió que los ataques sufridos por la expareja de Durán y por el hombre que iba con ella, fueron tentativas de homicidio”, remarcó la fiscal. Asimismo, hizo hincapié en que “los jueces también mantuvieron la doble calificación del ilícito en perjuicio de la mujer: por el vínculo y por femicidio”, recalcó.