https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 01.12.2020 - Última actualización - 6:52

6:42

El 18 de diciembre llega a Netflix “La madre del blues”. Repasa parte de la historia de Ma Rainey, cantante de blues de los años ‘20 del siglo pasado, que influyó en grandes figuras del género. Con esa excusa, repasamos una decena de films centrados en músicos que quedaron en la historia.

CINE Diez vidas de músicos que inspiraron grandes películas El 18 de diciembre llega a Netflix “La madre del blues”. Repasa parte de la historia de Ma Rainey, cantante de blues de los años ‘20 del siglo pasado, que influyó en grandes figuras del género. Con esa excusa, repasamos una decena de films centrados en músicos que quedaron en la historia. El 18 de diciembre llega a Netflix “La madre del blues”. Repasa parte de la historia de Ma Rainey, cantante de blues de los años ‘20 del siglo pasado, que influyó en grandes figuras del género. Con esa excusa, repasamos una decena de films centrados en músicos que quedaron en la historia.

El viernes 18 de diciembre es la fecha elegida por Netflix para el estreno de “La madre del blues”. Allí Viola Davis interpreta a Gertrude Malissa Nix Pridgett Rainey (1886-1939​), conocida como Ma Rainey. Fue una cantante negra de blues, una de las pioneras en abordar el género con acompañamiento de piano o de orquesta. Rainey fue valorada por sus habilidades vocales, su carisma y su estilo parecido a un lamento. Llegó a trabajar con Louis Armstrong, quedó en la memoria colectiva como “Madre del Blues” y sus grabaciones influyeron sobre grandes figuras de los años siguientes a su fallecimiento, como Ethel Waters y Billie Holiday.

Con la excusa de la llegada de esta novedad cinematográfica, a la cual muchos anticipan un destino de Oscar, en las líneas que siguen la propuesta es una repaso por filmes basados en la vida de músicos, que dejaron huella. O, mejor dicho, se hicieron oír.

“Rocketman” (2019): casi en paralelo con “Bohemian Raphsody”, que repasa la historia de Queen, Dexter Fletcher desarrolló este film notablemente superior que indaga en la figura (genial y controvertida) de Elton John. Arranca con su etapa como estudiante avanzado en la Royal Academy of Music y lo sigue hasta que se convierte en un astro mundial en colaboración con el letrista Bernie Taupin. Taron Egerton realiza un trabajo que roza el milagro en la piel del creador de “Tiny Dancer”. Jamie Bell, Richard Madden y Bryce Dallas Howard completan el elenco.





“I’m not there” (2007): Se trata de un retrato del músico Bob Dylan, pero está trabajado de una manera tan poco convencional, en términos narrativos y creativos, que solo en forma colateral calza en la categoría de “biopic”. La cinta, que también es un homenaje a las vanguardias cinematográficas de los ‘60, está focalizada en seis intérpretes encarnan diferentes momentos de la vida personal y profesional del cantante norteamericano. Marcus Carl Franklin, Heath Ledger, Cate Blanchett (en un trabajo que le valió un Oscar) Christian Bale) y Richard Gere forman parte del reparto y representan distintas facetas de Dylan en un juego estimulante que pone a prueba al espectador.

“La vida en rosa” (2007): Dueña de una voz mágica, Edith Piaf fue la cantante francesa más célebre del siglo XX. Este film se ocupa de repasar su vida, desde sus comienzos en los arrabales parisinos hasta su ascenso a la gloria y el reconocimiento popular. Tan turbulentos como su carrera artística fueron sus romances y sus amistades con famosos que fueron sus contemporáneos, como Yves Montand, Jean Cocteau, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Marcel Cerda. La actuación que propone Marion Cotillard en verdad impresiona. “La más asombrosa inmersión de una intérprete en el cuerpo y alma de otra jamás encontrada en el cine” llegó a escribir Stephen Holden en The New York Times.

“Ray” (2004): Ciego desde los 5 años y proveniente de un hogar humilde, Ray Charles pasó a ser uno de los músicos más eficaces de su tiempo, capaz de atravesar géneros tan diversos como el jazz, el rhythm & blues, el rock & roll, el gospel y el country. También fue una personalidad compleja, plagada de claroscuros. El actor Jamie Foxx, en un trabajo que le valió un Oscar, se adentró de tal manera en el personaje que algún medio norteamericano llegó a escribir: “el espíritu de Ray Charles parece haberse apoderado de Jamie Foxx”. Es que Charles había fallecido justo un tiempo antes del estreno del film.

“Shine” (1996): Prodigioso pianista desde temprana edad, David Heflgott se hizo más conocido por el colapso nervioso que sufrió en 1970 producto del autoritarismo exacerbado de su padre. La película explora la relación del intérprete con su padre, su obsesión por el 3er Concierto de Rachmaninov y sus duros años recluido en diversas clínicas psiquiátricas.​ Rodada en Australia, sobresale la actuación de Geoffrey Rush, que se hizo conocido mundialmente y ganó un Oscar por su trabajo. Armin Mueller-Stahl, John Gielgud, Noah Taylor y Lynn Redgrave completan los créditos.

“The Doors” (1991): Si hubo un personaje controvertido en la historia de la música, ese fue Jim Morrison, el líder de The Doors. Un dios para algunos, un diablo para otros, siempre vivió al límite y al borde de la autodestrucción. A principios de los ‘90, en medio de su trilogía sobre Vietnam, Oliver Stone decidió filmar un biopic sobre el legendario grupo de rock "The Doors", pero con el acento puesto sobre la figura icónica de Morrison, hallado muerto en 1971. El film no tiene demasiados alicientes, salvo la poderosa actuación de Val Kilmer, que dio un paso muy firme en su carrera y hasta se parecía físicamente a Morrison.

“Bird” (1988): Charlie Parker fue, tal vez, el mejor intérprete de saxofón alto de la historia del jazz. Está a la altura de Louis Armstrong, Duke Ellington, John Coltrane y Miles Davis. Creó varios temas que se convirtieron en estándares del jazz. El actor y cineasta Clint Eastwood, también creador de la música de sus propios filmes, encontró en la figura de Parker la materia prima para moldear uno de sus mejores films. Forest Whitaker encarna al saxofonista en la etapa en que asciende rápidamente a partir de su llegada a Nueva York pero también muestra de qué manera sus abusos con el alcohol y las drogas arruinan su vida.

“Sid & Nancy” (1986): el inglés Sid Vicious fue el más grande referente del punk en la década de 1970, a partir de su trabajo como bajista de los Sex Pistols. Sin embargo, tuvo un final trágico vinculado con las drogas. En 1978 su pareja Nancy fue encontrada apuñalada junto a Sid, arrestado y acusado de su asesinato y muerto por sobredosis antes del juicio. Alex Cox reconstruye esta historia, en especial la compleja relación con Nancy. Y para eso cuenta con un Gary Oldman en estado de gracia. Chloe Webb, Courtney Love y David Hayman completan el elenco.

“Amadeus” (1984): ¿Cómo se pueden conciliar en una misma persona la genialidad y la grosería? El film de Milos Forman, basado en la obra teatral homónima de Peter Shaffer se hace esta pregunta (y muchas otras) en torno a la figura vigente de Mozart, el mayor compositor de todos los tiempos. El film está narrado desde el punto de vista de Antonio Salieri, quien se siente eclipsado por Mozart en la corte del emperador José II de Austria y trata de arruinarlo. Para ver, finalmente, como su obra se pierde en el olvido, mientras que la que de su rival ya es inmortal.

“El ocaso de una estrella” (1972): Eleanora Fagan Gough, conocida como Billie Holiday (apodada incluso Lady Day) fue para muchos la mejor cantante de jazz del siglo XX. También fue protagonista de una vida llena de excesos (inclusive fue arrestada por posesión de heroína y estuvo en prisión) que la condujo a una muerte temprana, a los 44 años. Diana Ross la interpreta en este film dirigido por Sidney J. Furie. Se trata de un relato intenso que obtuvo 5 nominaciones a los premios Oscar, en un año en el cual “El padrino” se quedó con las principales estatuillas.