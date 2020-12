https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 01.12.2020

8:09

El Tate recibe a Bahía en el 15 de Abril Horarios y TV: martes de Champions, Libertadores y Sudamericana

Comienza un martes cargado de partidos en el mundo del fútbol, con encuentros de los certámenes más importantes a nivel clubes de América y Europa.

En la jornada, se disputarán 8 encuentros de la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League, donde destacan: Shaktar vs Real Madrid; Porto vs Manchester City y Atlético Madrid vs Bayern Munich.

Por otra parte, habrá Copa Libertadores, con los encuentros destacados entre River y Atlético Paranaénse y Flamengo vs Racing. También juegan Santos vs Liga de Quito.

Finalmente, se destaca el partido entre Unión y Bahía por Copa Sudamericana. También juegan Deportivo Cali y Vélez.

Horarios y TV

Champions League

15:00 Shaktar Donetsk vs Real Madrid ESPN

15:00 Lokomotiv vs Salzburg FOX SPORTS

17:00 Porto vs Manchester City FOX SPORTS

17:00 Atlético Madrid vs Bayern Múnich ESPN 2

17:00 Borussia Monchengladbach vs Inter ESPN

17:00 Atalanta vs Midtyjlland FOX SPORTS 2

Copa Libertadores

19:15 River vs Atlético Paranaense ESPN 2

21:30 Flamengo vs Racing ESPN 2

Copa Sudamericana

19:15 Unión vs Bahía ESPN

21:30 Deportivo Cali vs Vélez ESPN