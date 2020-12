https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se viralizó en redes sociales un video en el que se ve al presidente Alberto Fernández intentar calmar a los hinchas que estaban esperando para despedirse del exfutbolista en la capilla ardiente que se dispuso en Casa Rosada.

Es viral Circula un video de la negociación "fallida" de Alberto Fernández con los hinchas durante el velorio de Diego Maradona

Con megáfono en mano, a los gritos y tras las rejas perimetrales, el Presidente se acercó a explicar que estaban organizando la reanudación de la entrada, algo que finalmente no sucedió y obligó tiempo después, incidentes mediante, a tener que cancelar la ceremonia.

"Les pido que se callen un minuto. Miren, estamos organizándonos para que ustedes en algunas horas despidan a Diego. Lo que necesitamos es que vuelvan a ordenarse", se escucha decir en el video al Presidente ante una multitud que no se callaba.

Días después, en declaraciones a Radio con Vos, Fernández explicaba: "Con un megáfono salí a decirles que no queríamos seguir así, que respeten el carril para poder entrar. No había modo. Había gente que saltaba las vallas. Aun así la situación se controló, no hubo heridos dentro de la Casa Rosada".