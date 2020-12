https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.12.2020

Juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Justo Etchecolatz sumó su octava condena a prisión perpetua

El Tribunal Oral Federal condenó a 16 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino que funcionó durante la última dictadura militar en la Brigada de Investigaciones del municipio de San Justo, entre ellos Miguel Etchecolatz, quien sumó su octava condena a prisión perpetua.

Etchecolatz fue hallado culpable junto a otros quince genocidas en el marco de la causa que investigaba las privaciones ilegítimas de la libertad agravada por torturas, homicidio y abuso sexual de 84 víctimas que estuvieron cautivas durante la dictadura en ese centro clandestino de detención.

Además, los jueces exhortaron al Ministerio de Seguridad a desafectar el lugar en donde funcionó ese centro clandestino de detención y que hoy es sede de la Departamental de La Matanza para convertirlo en Espacio de Memoria, un reclamo que vienen sosteniendo familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos.

Recibieron la pena de cadena perpetua también el médico policial Jorge Vidal, los miembros de esa fuerza Leopoldo Baume, Héctor Carrera y Raúl Carballo, y ex integrantes del Ejército Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Di Pasquale, Emilio Herrero Anzorena, Carlos María Romero Pavón y Ricardo Fernández.

El ex ministro de Gobierno bonaerense de facto Jaime Lamont Smart también fue condenado a perpetua, mientras que los ex policías Rubén Boan, Alejandro Menichini y Ricardo García, y los ex militares Rodolfo Godoy y Roberto Balmaceda recibieron 25 años de prisión como castigo.

Con información de NA