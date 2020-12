Advierten por la crisis hídrica y piden que el Estado declare la emergencia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ONG Trama Tierra, y más de 20 organizaciones santafesinas, alertaron sobre la necesidad del cuidado del agua frente a las condiciones adversas que ponen en riesgo el suministro. Piden que los gobiernos hagan campañas de concientización sobre el uso del recurso, en vistas al verano.

Este 2020 no quedará en la historia solo por el impacto del Covid-19, sino también por una de las bajantes históricas más prolongadas del río Paraná, consecuencia de las escasas precipitaciones. Este panorama de crisis hídrica pone en alerta a las autoridades de gobierno, ya que hace que se multipliquen los esfuerzos para no tener inconvenientes en las tomas de agua, y que el suministro de agua potable siga garantizándose a la población.

El Dr. en Recursos Hídricos, ingeniero Francisco Latosinski, miembro de la ONG Trama Tierra, dialogó con El Litoral respecto a la problemática que afronta este recurso vital y que motivó a la redacción de un comunicado que acompañaron más de 20 entidades de la ciudad y del resto de la provincia.

"Por la bajante están comprometidas no solo las obras de toma de Assa como también la Cooperativa de Rincón, la toma de Desvío Arijón para Sauce Viejo, no sé si se agravarán si los niveles del agua se mantienen, el tema es que el pronóstico de lluvias en la Cuenca Alta no es favorable", indicó el ingeniero, quien además trabaja en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (Fich-UNL).

Según la perspectiva del Instituto Nacional del Agua (INA) en su pronóstico emitido este martes, "la tendencia climática con horizonte en el 28 de febrero de 2021 sigue siendo desfavorable. No permite esperar una recuperación franca en los próximos tres meses", informaron, es decir que no se esperan eventos que puedan aliviar sensiblemente la situación de escasez y bajante que predomina en la región.

Pedido de emergencia hídrica

Por la bajante solicitan a las autoridades gubernamentales una campaña para concientizar a la población sobre el cuidado del agua potable. Foto: Guillermo Di Salvatore

"Nos parece llamativo que a nivel gubernamental, en todos los órdenes, no se haga una campaña fuerte del cuidado del agua. Debería estar a la par de la campaña del Covid", indicó el ingeniero y agregó que en Rincón, una de las organizaciones que firma el comunicado es la Unión de Vecinales de San José del Rincón y que van a presentar al municipio el pedido para que se declare la emergencia hídrica y un plan de contingencia.

En la otra orilla del río, sucedió algo similar donde el Concejo Deliberante de la capital entrerriana sancionó días atrás y por unanimidad el proyecto de ordenanza, elevado por el intendente Adán Bahl, para declarar la Emergencia Hídrica en Paraná, por el plazo de un año. "Sería un gran paso la emergencia. Por el momento no es que estemos tan mal, pero el pronóstico es poco alentador", lamentó Latosinski.

En la misiva, la ONG expresa en esta línea que "desde las organizaciones de la sociedad civil instamos a las autoridades provinciales, municipales y comunales, a alertar sobre la problemática que se avecina respecto de la disponibilidad del recurso. Hoy más que nunca debemos apelar a su uso sostenible y solidario, diagramando campañas de difusión sobre el cuidado en los domicilios y en las casas de fin de semana, en la industria, el turismo y el comercio. El Estado, tanto a nivel provincial como local, puede y debe asumir un rol clave y activo en la protección del agua en todas sus formas, más aún en este contexto de pandemia".

Organizaciones que adhieren

-Grupo Comunidad; Igualdad Santo Tomé; Igualdad Santa Fe; Red de Distribución Autogestiva Lola Mora; Barrio88; Asociación Civil Capibara-Naturaleza, Derecho y Sociedad; Charco Revista Digital; CEPRONAT; Asociación Cultural de la Costa; Coordinadora de organizaciones no gubernamentales de la Costa; Biblioteca popular juglares sin fronteras; Asociación Civil Manos Vivas; Proyecto Revuelta; Foro Santafecino por la Salud y el Ambiente de la Multisectorial Paren de Fumigarnos; Colectiva La Verdecita; La Poderosa; Asociación Vecinal Colastiné Norte; ADUL; Tramas-Derecho en Movimiento; Canoa Hábitat Popular; AMSAFE; FESTRAM; Unión de Vecinales de San José del Rincón; Desvío a la Raíz Agricultura Ancestral; Centro Social y Cultural El Birri; y Arroyito Seco.

Consumo responsable

"Sabemos y cada vez con mayores certezas, que el agua es un derecho que asiste a cualquier persona. Y es justamente ello lo que nos obliga a utilizarla, atendiendo la necesidad de ser preservada en el presente para poder seguir haciendo posible un futuro para el conjunto de los seres humanos", remarcaron en el comunicado desde Trama Tierra.

También hicieron mención a que por la pandemia y para evitar contagios, la recomendación es mantener sanitizados nuestros hogares, los alimentos y nuestras manos. En este sentido, y con la llegada de la temporada estival, Latosinski advirtió: "Vemos con preocupación que la escasez de agua se acentúe con la llegada del verano y con el turismo que este año será más interno que internacional, y Santa Fe es una zona turística que recibirá mucha gente. Además, el tema del llenado de las piletas tanto en quintas como en plena ciudad puede ser un problema. Las averiguaciones que pudimos hacer sobre la venta y construcción de piletas aumentó de forma considerable".

Paralelamente, y sobre todo en esta región, sostienen desde Trata Tierra que la población no ha adquirido hábitos tendientes a administrar el consumo de agua. #La abundancia y disponibilidad del recurso ha construido una cultura sobre su uso que se expresa en una alta dotación, que en términos promedio anual se encuentra en alrededor de 350 litros por habitante por día".

Es por ello que observan que la consecuencia que apareja es que cada vez más comunidades comienzan a expresar dificultades para acceder al agua, tanto las poblaciones urbanas que cuentan con agua de red cuya fuente son recursos superficiales, como aquellas zonas rurales o periurbanas que se abastecen de aguas subterráneas.

"Necesitamos comprometernos en una ética del agua. Necesitamos tomar conciencia de la coyuntura que atravesamos y entender que de nosotros dependerá el cuidado de nuestro recurso más preciado. El que nos permite subsistir, desde tiempos inmemoriales y ahora. Tan sencillo como eso", concluyeron desde la ONG.