Línea directa y llegan cartas

Jueves 03.12.2020

Llegan cartas

Efemérides ocultas

HUGO LUIS BONOMO

Nos parece importante recordar alguna fechas genuinas, que corresponden a nuestro terruño, como una forma de valorizar las cosas nuestras y enriquecer nuestra cultura, en lugar de conmemorar fechas extranjeras, que andamos festejando como si fuesen parte de nuestras vidas, cuando no tenemos idea de qué se tratan.

Un 29 de Noviembre, pero hace 148 años, es decir de 1872, la Legislatura dictó la ley referente a la libertad de prensa en la Provincia de Santa Fe. No encontramos información para ilustrarnos sobre este acto, y los alcances que esta ley contemplaba, para compartir con ustedes, pero aprovechamos, para comunicar algunos principios referidos a los medios de comunicación, medios tan apetecidos y utilizados para manejar información, con la finalidad de modificar apreciaciones y criterios que responden a intereses particulares y políticos.

Bien comprendida, la libertad de prensa requiere que las empresas de medios estén libres de control gubernamental, pero no que estén libres de regulación. El interés público requiere que el mercado de medios funcione de una manera tal que apoye la libertad de expresión, e incentive la reflexión pública y la rendición de cuentas del sistema político.

La libertad de expresión es un concepto que se aplica a individuos y es casi inseparable del respeto a la libertad de pensamiento.

La libertad de prensa es a veces igualada a la libertad de expresión, un error conceptual que lleva a una consideración excesiva para con los medios de comunicación; muchos de ellos condicionados a seguir una línea determinada y pre establecida, por los intereses de quienes los manejan.

Para que se entienda claramente; un periodista, individualmente, tiene derecho, y libertad, de decir lo que piensa; dentro de normas elementales de respeto, legalidad y convivencia. Eso es: Libertad de expresión. Una empresa puede levantar un programa, suspender o despedir un periodista, si se contrapone a sus intereses, política, o línea editorial que sustenta. Eso es: Libertad de prensa.

****

Malvivientes sobre los techos

VECINA DE B° CANDIOTI NORTE

"La zona de calle Córdoba y Mitre sigue siendo de ingreso por los techos de las viviendas, desde patios vecinos. Hay que conocer un poco la edificación. Hay muchas casas con fondos profundos, largos, y el malviviente en este caso atraviesa los patios, hasta llegar a donde se propone. Incluso favorecido por alguna casa en la que su propietario no está siempre. El intruso escapa rápido del 911 porque ve llegar el móvil policial. Evidentemente, si puede irse tan rápido es porque vive en las cercanías; tiene condiciones físicas que le permiten saltar tapiales, subirse a los techos, escaleras que se le presentan a mano, porque debe ser delgado, alto, tener una contextura física que le facilita hacer esas maniobras. Y también desde el punto de vista psicológico una personalidad obsesiva, porque persiste hasta el cansancio en su comportamiento. Indudablemente, este individuo necesita ser capturado, detenido e individualizado, para someterlo a tratamiento psiquiátrico, porque su conducta obviamente no es normal; e incluso, es posible que esté haciendo uso de alguna sustancia estimulante que lo ponga en peores condiciones. La policía tiene su responsabilidad y algún fiscal que pueda actuar de oficio para investigar en la zona también. La familia del sujeto al cual me refiero, porque sin dudas debe tener familia en las mismas inmediaciones, debe tener la responsabilidad de hacer atender a esa persona, para que reciba atención médica, porque ese tipo de comportamiento, de andar por las alturas, entrar a domicilios vecinos, saltar por los patios, no es normal. Acá no solamente se necesita la actuación policial, de un fiscal, sino que haya además conducta de buenos vecinos para que los barrios vayan adquiriendo normalidad. Pero no puede existir normalidad, paz y tranquilidad, si cada uno no se hace responsable de la conducta de los que pertenecen a su propio núcleo familiar".

****

Farmacias de turno

UN LECTOR

"El domingo 29, la farmacia con domicilio sito en Gral. López esq. Av. Freyre figuraba de turno. Accidentalmente pasé por ahí y había muchas personas tocando timbre esperando ser atendidas, pero se notaba que no había nadie en la precitada farmacia. Encontré un amigo y estaba indignado con esa farmacia, que obviamente incumplió con su respectivo turno. Esto sucedió más o menos a las 11 de la mañana. Desconozco qué sucedió después. Es una total falta de respeto hacia los clientes. ¿Quién interviene en este tipo de situaciones?".

****

Falta de previsión

UN LECTOR

"Desde hace un largo tiempo, en toda la zona aluvial del río Paraná, estamos en una situación muy comprometida con respecto a la provisión de agua potable para una gran parte de la República Argentina. Esto se da sobre ciudades de gran importancia, ubicadas sobre la cuenca del río Paraná. Cosa insólita, que estando a la vera de uno de los ríos más importantes del mundo, la ciudad de Santa Fe tiene el peligro de quedarse sin provisión de agua cruda para potabilizar. Esto habla de la mediocridad de los poderes públicos, del actual, del pasado y del recontra pasado. De prever situaciones que se pueden solucionar de alguna manera con herramientas provistas por la ingeniería. Es insólito que la ciudad de Santa Fe, que la cuenca del río Paraná no tenga una obra civil, ingenieril, de regulación de los caudales de agua. Es insólito que la ciudad de Santa Fe no tenga una obra que le permita tener reserva de agua cruda para salvar momentos como los actuales, donde hay una bajante extraordinaria en la cuenca del río Paraná. Esto habla de la falta de visión, de preocupación, de profesionalismo de nuestros gobernantes y funcionarios. No de ahora, sino de 40, 50 años atrás. Entonces, la frustrada obra del aprovechamiento integral del Paraná Medio, que Agua y Energía presentó a finales de 1992 (si bien esa obra se descartó vaya a saber por qué motivos, porque los hermanos del norte no lo autorizaron) es insólito que no haya sido suplida por una obra menor, que por lo menos asegure la provisión de agua cruda para ciudades como Santa Fe. Lo que hay es impericia, falta de capacidad, de patriotismo... Andan siempre corriendo los problemas de atrás...".