Es ley el polémico proyecto de Máximo

La norma prohíbe cambiar el destino de suelos afectados por incendios, en plazos que van de 30 a 60 años. De los tres senadores por Santa Fe, Sacnun y Mirabella votaron a favor; Reumtenan en contra.

El Senado sancionó este viernes las polémicas modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego (26.815), con el fin de establecer la prohibición de cambios en el uso y destino de tierras que hayan sido afectadas por incendios. La votación resultó con 41 votos a favor, y 28 en contra y una abstención, correspondiente al senador Carlos “Camau” Espínola.



De los tres representantes santafesinos presentes en la sesión, Carlos Reutemann fue el único en manifestarse en contra de la norma. María de los Ángeles Sacnun y Roberto Mirabella se pronunciaron a favor de la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner en la Cámara baja y duramente cuestionada por las entidades agropecuarias.



El Frente de Todos sumó votos aliados como los de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones). Juntos por el Cambio sumó a su rechazo los votos del interbloque Parlamentario Federal.



La norma sancionada prohíbe, por términos de 30 a 60 años, el inicio de emprendimientos inmobiliarios o actividades agropecuarias incendiadas, si son distintas al uso y destino previo al inicio del fuego.



La prohibición se fijó en 30 años para zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, además de áreas naturales protegidas y humedales.



La camporista correntina Ana Almirón (Frente de Todos-Corrientes) destacó que en 22 provincias se registraron grandes incendios en los últimos meses, más del 90% como consecuencia de la acción humana “intencional o por descuido”.



“Lo que estamos haciendo es tender a la restauración del suelo, la diversidad, y a los que se oponen a esta iniciativa, que dicen que es una ley contra el campo, quiero decirles que cuando nosotros pensamos en la reconstrucción, pensamos en una reconstrucción que incluye al campo, es con todos. Pero no permitimos que unos vivos hagan negocios con el medioambiente”, subrayó.



La bonaerense Gladys González evaluó que la norma es “impracticable” y cuestionó la falta de voluntad política para aplicar la Ley de Bosques o avanzar con la ley de Humedales. Sobre el castigo a quienes se benefician con incendios intencionales, señaló que la norma fue redactada en el mejor de los casos por “alguien que no sabía del tema”.



En clara referencia al hijo de la vicepresidenta, se preguntó “si no se animaron a decirle que no a quien es su conductor político, o si de verdad no se animaron a sugerir modificaciones para mejorar esta iniciativa a quien por estas horas pareciera que va a ser su próximo candidato a presidente. Porque no lo entiendo de otra manera, conociendo la trayectoria de estos legisladoras”.