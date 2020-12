Emmanuel Macron negó que las libertades estén erosionándose en Francia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mandatario galo rechazó terminantemente los cuestionamientos respecto a su gobierno en este tema, en pleno debate sobre un polémico proyecto de ley sobre seguridad. Confirmó, además, la creación de una plataforma para denunciar las discriminaciones, incluidas las policiales.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó este viernes de "gran mentira" las afirmaciones de que las libertades en el país se están erosionando bajo su gobierno, en pleno debate de un polémico proyecto de ley de seguridad que devino en multitudinarias protestas. A la vez, anunció la creación de una plataforma para denunciar las discriminaciones, incluidas las policiales.

"Es una gran mentira. No somos Hungría ni Turquía", dijo Macron, según el cual el debate "ha sido contaminado por un discurso militante hostil al gobierno y a su servidor". "No puedo permitir que se diga que estamos reduciendo las libertades en Francia", dijo el mandatario en una entrevista con el portal de noticias Brut en la que se comprometió a combatir la violencia de las fuerzas del orden, que consideró aisladas y no generalizadas.

Las manifestaciones contra este proyecto de ley se han intensificado en Francia después de la paliza policial al productor de música negro Michel Zecler, por la que cuatro agentes fueron inculpados.

La agresión a Zecler conmocionó a todo el país, después de que el portal de internet Loopsider publicara el vídeo en el que el productor musical era violentamente golpeado durante varios minutos en su estudio de música en París, el pasado 21 de noviembre, antes de que otro agente lanzara desde el exterior una bomba de gas lacrimógeno en el interior del local.

En un segundo vídeo, emitido el viernes, se ve como Zecler es nuevamente golpeado en la calle, una vez sacado de su estudio mientras estaba rodeado de numerosos policías impasibles ante la agresión de la que estaba siendo objeto.

Recuperar credibilidad

Macron reconoció que "hay policías que son violentos" e insistió en que éstos "necesitan ser sancionados". Y criticó la actuación de algunos agentes, en particular en el desalojo de un campamento de inmigrantes en la plaza De la República, en París, o en el mencionado arresto del productor musical (quien afirma haber sido tratado en varias ocasiones de "sucio negro"). En todos los casos, prometió sanciones contra esos agentes.

No obstante ello, Macron también arremetió contra la violencia en contra de los policías en la manifestación del fin de semana pasado en París, los que, dijo, "fueron atacados por locos" y por "gente salvaje".

Según el mandatario, Francia había sido "caricaturizada" en la controversia sobre el texto de la referida ley de seguridad. Sobre todo en lo que respecta al artículo 24, que regula la difusión de imágenes de policías, con el fin, según las autoridades, de protegerlos del odio en línea. Ese ataque cristalizó la oposición al proyecto legislativo y por eso mismo los legisladores del partido del presidente dijeron el lunes que propondrían una "reescritura completa" de dicho artículo.

Macron anunció además la creación de una plataforma para denunciar las discriminaciones, incluidas las policiales, que a partir de enero recibirá por teléfono e internet, las denuncias para registrar esas discriminaciones, y será gestionado por el Estado, pero también por el defensor del pueblo y asociaciones.

La entrevista de Macron con Brut, un portal de noticias en vídeo en línea dirigido a los jóvenes, se considera un intento del presidente de ganar credibilidad entre ese sector generacional, especialmente preocupado por el problema de violencia policial.