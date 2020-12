https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Buena actuación Romero Central: el arquero de Elortondo debutó en la élite del fútbol argentino

En una actuación que fue de menor a mayor durante los 90 minutos, el futbolista nacido en la localidad de Elortondo, Juan Pablo Romero, debutó oficialmente este viernes por la sexta fecha de la Zona 3 de la Copa Diego Maradona. Lo hizo desde el arranque, defendiendo el arco en el once titular que Rosario Central planteó ante Banfield en el sur porteño.

El número 12, -formado futbolísticamente en Atlético Elortondo, al igual que el ex jugador canalla y también elortondense, Rafael Maceratesi-, supo aguantar el 1 a 1 desde los 28 del primer tiempo. Tapó jugadas claras de gol y fue respaldado permanentemente por el DT, “Kily” González, quien planteó un esquema táctico con muchos jugadores surgidos de las inferiores del “Canalla”.

La noticia sacudió a su pueblo, ubicado a 134 kilómetros de Rosario, que literalmente esperaba el anuncio desde agosto del 2019, cuando el juvenil de 22 años estampó su firma como jugador profesional del club de Arroyito. La lesión del guardameta titular Josué Ayala, y la floja actuación de Marcelo Miño la fecha pasada ante River Plate, hicieron que el sueño para Romero se acelere y se concrete antes de lo previsto.

Para el mediodía del viernes, las redes sociales en Elortondo se habían inundado con su rostro y los mensajes de aliento se multiplicaron por cientos. Hasta la Comuna, la diputada Silvia Ciancio y obviamente el Club Atlético, se hicieron eco del suceso, reconociendo el sacrificio del deportista.

Persiguiendo un objetivo

A fines del 2013, Juampi se sumó a la institución rosarina por recomendación de Hugo Gottardi, ex ayudante de campo en el club de Miguel Ángel Russo y también figura deportiva de Elortondo, que se lució en Racing Club, Estudiantes y el fútbol colombiano. Enseguida, se afianzó en el arco de la Cuarta División y escaló posiciones para ser tenido en cuenta para la Reserva. Por eso, durante la temporada pasada Juampi defendió en siete ocasiones la valla del “Canalla”, siendo dirigido por el actual entrenador de Primera.

En una entrevista concedida a la Comuna desde su casa en Elortondo hace unos meses, Romero recordó que el recorrido previo para llegar a ser deportista profesional, no fue para nada sencillo. “Vas pasando la escalera y se hace cada vez más difícil. Hay una competencia interna fuerte y dura. Hay que estar preparado para todo. Hay menos facilidades, pero las cosas por suerte se fueron dando”, dijo.

Juampi, admitió que fue duro irse de tan chico de Elortondo (a los 14 años) y que le costó dejar a su familia y los amigos: “Pude superar todo gracias al apoyo de la gente que me rodea. Quería aflojar, volver y ahí estaban todos para aguantarme y que siga, que era pasajero. Me pasó más de una vez. Gracias a ellos que me contuvieron, hoy estoy acá”.

Antes de llegar a Central, se probó en Independiente de Avellaneda, pero la suerte o quién sabe qué otro factor, no lo acompañaron. Pero en Rosario, las cosas fueron distintas desde el comienzo. Pasó varias pruebas, hasta concretar la pretemporada con la Séptima División de aquel entonces y desde allí no paró, jugando Liga Rosarina y de AFA.

En Reserva, en el 2018, debutó en un clásico invernal con victoria incluida: “Fue muy lindo, el combo completo porque ganamos. Es una categoría dura y competitiva. Cualquiera le gana a cualquiera”, remarcó.

En cuanto a su perfil como jugador, se considera “ágil y rápido” y confiesa que le gusta mucho el tipo de arquero como Sebastián Sosa (Independiente) que “leen el juego”. De paso, no escatima en reivindicar la figura del DT: “Cristian (González) nos ayuda mucho. Quiere que crezcamos, nos habla individualmente y grupalmente. Nos sirve por su trayectoria y cosas que vivió. Trato de aprender de él todo lo que me brinda”.

Bien de la cabeza

Reconoce que el puesto de arquero es “difícil”, porque hay que estar preparado para lo adverso, sobre todo en la cabeza: “Lo lindo es la adrenalina que no te hagan un gol y brindar lo mejor al equipo. Pero tiene más cosas malas que buenas. Es ingrato. Hay que estar preparado anímicamente para cualquier situación. Se juega mucho con el error y más cómo se vive actualmente. No se puede tener mal cálculo o dudar en las decisiones porque no te salva nadie. Termina adentro y es difícil reponerse a eso”, explica.

Se considera joven todavía para el puesto, porque asegura que a los 26 o 27 se establecen sus pares. En algún costado de su mente, aparece el sueño de vestir la celeste y blanca o migrar a Europa, pero no vuela demasiado: “Eso viene con el tiempo. Si uno hace las cosas bien, llega. Aunque prefiero pensar en el corto plazo, consolidarme en Primera y establecerme”.

Aunque admite: “Voy a jugar hasta que me dé (el cuerpo). Me gustaría hacer mi carrera y cuando pueda jugar acá en Primera (en Elortondo)”, en clara referencia a su querido Atlético y la Liga Venadense.

“No hay que bajar los brazos. La vida es así. Hay que ir detrás de los sueños. Nos vamos a encontrar con cosas negativas. Pero lo que queremos lo tenemos que seguir buscando para llegar a las cosas buenas”.