Brexit: la Unión Europea y Reino Unido acordaron continuar las negociaciones

A través de un comunicado conjunto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, informaron este sábado (05.12.2020) que, tras una conversación telefónica, acordaron que los negociadores de ambas partes vuelvan a reunirse este domingo para retomar las difíciles conversaciones sobre un acuerdo posbrexit. La cita tendrá lugar en Bruselas.

Se trata de un desesperado intento contra el reloj, a pocas semanas de que se acabe el plazo impuesto por las partes para evitar el llamado "brexit duro”, que supone la separación de la UE y de Londres sin un acuerdo, lo que derivaría en que las relaciones comerciales entre los dos bloques pasarían a estar regidas por las reglas generales de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esto implica aranceles y cuotas, lo que podría golpear económicamente a ambas partes, ya dañadas por la pandemia del coronavirus.

I had a phone call with @BorisJohnson on the EU-UK negotiations.



Differences remain. No agreement feasible if these are not resolved. Chief negotiators will reconvene tomorrow. We will speak again on Monday. https://t.co/fsVtfW0HHh