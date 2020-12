https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 06.12.2020 - Última actualización - 16:30

16:28

El presidente de la Comisión de Carreras del Jockey Club de Santa Fe, dejó sus impresiones en lo que fue la primera reunión del año en el hipódromo de Las Flores. Agradeció a los que hicieron posible el regreso del turf.

Hugo Iturraspe "El Jockey Club y la Comisión de Carreras, no bajan los brazos" El presidente de la Comisión de Carreras del Jockey Club de Santa Fe, dejó sus impresiones en lo que fue la primera reunión del año en el hipódromo de Las Flores. Agradeció a los que hicieron posible el regreso del turf. El presidente de la Comisión de Carreras del Jockey Club de Santa Fe, dejó sus impresiones en lo que fue la primera reunión del año en el hipódromo de Las Flores. Agradeció a los que hicieron posible el regreso del turf.

Sobre el cierre de la reunión y después de la disputa de los dos tradicionales clásicos santafesinos, Hugo Iturraspe habló sobre el turf santafesino.

-Gracias a Dios se pudo correr, se estuvo trabajando con todas las autoridades, el Ministerio de la Producción se portó muy bien, toda la gente de ahí nos ayudó muchísimo y estamos muy agradecidos por eso; la idea era correr, si o si, había que tratar de darle a la gente del turf una alegría, porque realmente la estaba pasando muy mal.

La pandemia nos ha generado muchísimas dificultades, el caballo se debe seguir cuidando, se debe seguir manteniendo… vareando, pero gracias a Dios pudimos correr, como es una tradición, los grandes premios Carlos Pellegrini y Juan de Garay, esto es lo más importante, se hizo un enorme esfuerzo, un trabajo notable, pero se cumplió.

-Las carreras brindaron un buen espectáculo...

-Organizamos con caballos locales y de los alrededores, no con Paraná y Rosario, a mi esto mucho no me gustaba, porque toda esa gente siempre colabora con nuestro hipódromo, pero también sirvió porque le dimos una gran mano a los cuidadores locales y a toda la gente que trabaja en el turf de Santa Fe, la verdad valió el esfuerzo para la gente que vive de la actividad en la ciudad.

-¿La próxima fecha?

-Ya estamos trabajando para volver a correr el 13, la Comisión de Carreras tiene la idea de hacer el clásico Clausura. Felizmente hoy salió todo muy bien, hubo mucho respeto, tanto por parte de la gente que asistió, como los profesionales, se cumplieron todos los protocolos, se respetó el distanciamiento social, sin dudas me voy muy conforme con esto.

Les quiero decir, que el Jockey Club y la Comisión de Carreras, no baja los brazos, hay dificultades, eso es verdad y todos lo sabemos, todas las instituciones tienen sus dificultades en este momento, el país tiene dificultades, pero yo quiero decir que el Jockey Club de Santa Fe y sobre todo el hipódromo de Las Flores sigue en pie, y sigue en pie, porque hubo muchas personas que ayudaron para que esto se mantenga; por ejemplo en un momento dado, hace unos cuantos años estaba todo finalizado, pero la UTTA nos dio una mano al tomar la Concesión del hipódromo de Las Flores y tras esto, nosotros con trabajo y mucho esfuerzo pudimos llegar a esta actualidad y seguir realizándonos.

Todos, absolutamente todos los que han participado de una u otra forma en la hípica santafesina, han puesto su granito de arena, su pasión, por eso digo que el Turf que es una pasión, ha logrado sobrevivir gracias a eso.

Los jockeys participantes del clásico Carlos Pellegrini. Foto: Manuel Fabatía

-¿Cómo fueron los números?

-La reunión ha sido buena en cuanto al espectáculo y también en cuanto a los números, por supuesto que aspiramos a tener mejores premios para la próxima fecha, pero para hacer el debut fue muy bueno, lo más importante era poder correr, había que cortar con esta mala racha.

-¿El 2021?

-Tenemos muchas cosas que cambiar, esperemos poder completar las que nos faltan para tener un buen año, pero reitero, el hipódromo ha pasado por tantas vicisitudes que creo que con nuestro esfuerzo y el apoyo de la gente, el querido hipódromo de Las Flores va a salir airoso.

El próximo domingo 13 se correrá la segunda y última reunión de la temporada en Las Flores, para la oportunidad la Comisión de Carreras dispuso la realización del clásico Clausura.

Apoyo municipal

La Municipalidad de Santa Fe, participó en forma activa en lo que fue el regreso de la actividad el pasado 22 de noviembre, poniendo a disposición una ambulancia y los elementos necesarios en los ingresos para el control de temperatura y todo lo necesario en cuanto al protocolo para el control del Covid-19.De la reunión participaron el Director de Deportes: Adrián Alurralde y el Subdirector Axel Menor, quienes estuvieron presentes en la jornada.