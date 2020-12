https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.12.2020 - Última actualización - 7:43

7:32

El ex diputado provincial del PS, hoy opositor, recuerda que cuando se pensó en cobrarle ingresos brutos a Netflix o Amazon se lo hizo con el propósito de volcarle un 25% de la recaudado "al desarrollo de las industrias de base cultural de la provincia". El debate en la Legislatura está aún en ciernes.

"Sinceramente, no me sorprende que la Casa Gris se desentienda de la promoción cultural también por esta vía", dijo el ex ministro de Gobierno. Crédito: Archivo El Litoral

"Sinceramente, no me sorprende que la Casa Gris se desentienda de la promoción cultural también por esta vía", dijo el ex ministro de Gobierno. Crédito: Archivo El Litoral

Autor de la ley que grava las megaplataformas Rubén Galassi: "El gobierno no valora la producción audiovisual en manos santafesinas" El ex diputado provincial del PS, hoy opositor, recuerda que cuando se pensó en cobrarle ingresos brutos a Netflix o Amazon se lo hizo con el propósito de volcarle un 25% de la recaudado "al desarrollo de las industrias de base cultural de la provincia". El debate en la Legislatura está aún en ciernes. El ex diputado provincial del PS, hoy opositor, recuerda que cuando se pensó en cobrarle ingresos brutos a Netflix o Amazon se lo hizo con el propósito de volcarle un 25% de la recaudado "al desarrollo de las industrias de base cultural de la provincia". El debate en la Legislatura está aún en ciernes.

El proyecto de ley que modificó el Código Fiscal, para cobrarle ingresos brutos a las megaplataformas de productos audiovisuales, como Netflix o Amazon "tenía tres objetivos muy claros y ahora se le poda uno que considero fundamental", dijo a El Litoral el ex diputado Rubén Galassi, autor de la norma que ahora –por primer vez- se intenta aplicar desde el Poder Ejecutivo, aunque fue sancionada en 2016 y promulgada en 2017.

El actual mensaje de Ley Tributaria que discutirá primero del Senado y luego Diputados deroga un inciso (el F del artículo 177 del Código Fiscal) que crea un fondo de fomento para las industrias debase cultural en la provincia, y le asigna un 25% de todo lo que se recaude por el nuevo gravamen.

"En primer lugar buscamos imponer ingresos brutos a esas empresas por razones de elemental justicia tributaria; en segundo término para que haya equilibrio entre quienes tributan, porque también ese aspecto es parte de las tareas del Estado", recordó el ex ministro de Gobierno y agregó: "obviamente, bregamos antes y ahora para que que este sector nuevo de la economía sea alcanzado, como cualquier otra actividad", destacó.

Luego, abundó sobre el tercer objetivo, el del fomento de la producción local de bienes culturales audiovisuales, y aclaró: "los dos primeros están asociados el tercero: es muy importante la cantidad de recursos que los ciudadanos santafesinos invierten en sus suscripciones a estas plataformas audiovisuales, y ese dinero se va a empresas del exterior. La ley hoy vigente permite que, vía la tributación, una parte quedara en Santa Fe y que, para promover la actividad audiovisual en toda la provincia, se destine una cuarta parte de todo lo recaudado", dijo.

Objetivo

Ante una consulta, expresó que "no sólo se busca fomentar el empleo que generan los productores audiovisuales en toda la cadena de estas actividades, desde los realizadores audiovisuales, los cineastas, los técnicos, los periodistas, los investigadores, los escritores y guionistas, los actores, sino también por lo que significa en un mundo cada vez más globalizado seguir apostando a la producción local".

"No es sólo dar recursos para que haya más trabajo. Se trata, en términos culturales, de generar contenidos audiovisuales desde nuestra propia realidad. Para que sea por vía de la producción de ficción, o con productos de actualidad, o también desde el documental, que sigamos teniendo una presencia propia, de los santafesinos", recalcó.

Más adelante, advirtió: "la tendencia es muy clara y de no haber una decisión política desde el sector público en general –y este fondo de fomento al productor audiovisual santafesino es una de esas herramientas- el predominio de las producciones que vienen desde muy lejos va a ser cada vez mayor".

Promoción

De inmediato, Galassi subrayó que "es innegable la calidad, el valor cultural y las virtudes que tienen muchos productos hechos fuera del país, que todos disfrutamos, pero la realidad es que cada vez más cosas producidas en los grandes países desarrollados en alguna medida se nos imponen".

Expresó que "lo bueno sería tener plataformas con una multiplicidad de contenidos y, sobre todo, que haya promoción para la producciones de origen local. Para que haya contenidos santafesinos".

Destacó que esas políticas no son nuevas ni extrañas por ejemplo en Europa. Y mencionó que la Comunidad Económica, y España particularmente, ya lo entienden así y por eso "también han gravado a estos nuevos formatos o medios de comunicación digitales, para que al menos una parte de lo que se recauda vaya a promocionar el cine, las series, el documental, los programas de su propia cultura y realidad".

En la misma dirección, abundó: "sinceramente lamento que aquí en la provincia, el gobierno sólo contemple la parte tributaria, la recaudación, y que se deje de lado el gran aporte que podría haber significado -imaginándolo en una proyección a varios años- contar con un fondo permanente de apoyo a la producción audiovisual".

Mirada

Respecto de si lo sorprendió la decisión de la Casa Gris (aún pendiente de ser discutida en la Legislatura), Galassi resondió: "No, y más cuando uno ve en general la visión política de este gobierno provincial. Sinceramente, no me sorprende que se desentienda de la promoción cultural por esta vía".

Galassi esquivó una pregunta referida a por qué la gestión anterior no logró poner en marcha la norma de su autoría, votada en 2016 y promulgada al año siguiente, y en cambio explicó que hoy sería muy difícil calcular cuánto se podría recaudar por cobrarle ingresos brutos a plataformas como Amazon o Netflix, y cuánto representaría el 25% destinado a producir bienes de base cultural locales.

"Cuando nosotros lo presentamos en el 2016 estimamos 300 mil suscriptores podrían llegar estar contratando estos servicios en la provincia. Después de 3 años son muchos más, claro, pero sinceramente no lo sé. Uno tiene que proyectar las políticas públicas siempre a muchos años, no menos de 10 ó 15 y entonces vamos a ver que es posible crear un fondo de fomento audiovisual para la producción local que va a enfrentar una oferta que viene de afuera que va a ser aún mucho mayor que la actual. Sería bueno que no pierda fuentes de recursos".





"De a poco van apagando al canal 5RTV"

"Me permito agregar algo", dijo el dirigente socialista y mencionó la situación del canal 5RTV, una de sus iniciativas que se concretaron durante los gobiernos del Frente Progresista.

"Hoy algo parecido pasa con el canal de televisión de la provincia. Es el mismo desinterés: levantaron todas las producciones y, este año, salvo los noticieros, porque no le queda otra, ya no hay ninguna producción propia. No hay tampoco llamados a generar contenidos. Y se han sacado de la programación producciones del año pasado. Por lo que pude estar viendo el presupuesto para el año que viene que tiene asignado C5RTV se lo aumenta levemente, muy lejos de los porcentajes vinculados a la inflación. Calculo que se va a usar ese pequeño aumento para cubrir, en parte, la política salarial, y que no van a quedar recursos para producciones, para desarrollar documentales o para hacer ficción, como venía siendo política del Canal. Lamento, además, que también en eso haya un gran silencio de parte de gremios, desde áreas de la cultura que no reclaman mayor inversión a un canal que nos llevó muchas luchas poder concretar, mediante una ley, y después poder hacer todas las inversiones en Recreo, para que tenga otra vida y otro protagonismo. Creo que no hay no hay decisión política de fomentarlo sino que lo van apagando, de a poco".