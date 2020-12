https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.12.2020 - Última actualización - 20:48

20:37

Filtrado. Distintas instituciones del quehacer político y educativo provincial rechazaron un proyecto aprobado por el Senado Provincial para la identificación de personas con autismo por considerarlo discriminatorio.

Entretelones de la política provincial La pulsera de la discordia Filtrado. Distintas instituciones del quehacer político y educativo provincial rechazaron un proyecto aprobado por el Senado Provincial para la identificación de personas con autismo por considerarlo discriminatorio. Filtrado. Distintas instituciones del quehacer político y educativo provincial rechazaron un proyecto aprobado por el Senado Provincial para la identificación de personas con autismo por considerarlo discriminatorio.

Colegios profesionales, cátedras universitarias y hasta funcionarios del Poder Ejecutivo santafesino salieron al cruce de un proyecto aprobado por el Senado a instancias de José Baucero que propone la utilización de la pulsera azul bajo la leyenda 'soy autista llame al 911´. La iniciativa surgió de la madre de un chico al que le diagnosticaron autismo y fue tomada por Baucero y aprobada por el Senado a mediados de octubre.

Ahora, el subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad, Patricio Huerga, salió a enfrentar el proyecto señalando que "desde el gobierno provincial bregamos por una educación para la autonomía, intentamos construir herramientas que acompañen a las personas con discapacidad, pero hay que evitar cualquier forma de estigmatización".

Se quejó además de la falta de consulta del Senado. "Es una lástima que no nos hayan consultado. Porque les hubiéramos dado nuestra opinión como gobierno, y también los hubiésemos contactado con instituciones que hace muchísimos años vienen trabajando en la temática", comentó. Huerga afirmó que el proyecto es "un retroceso a viejos paradigmas. Las personas con discapacidad, en este caso del espectro autista, deben ser tratadas de acuerdo a sus particularidades, como cualquier otra. No desconocemos la problemática, pero estamos convencidos de que cada familia puede implementar los medios necesarios y no obligar a todo el mundo".

Huerga dio cuenta de los rechazos al proyecto recibidos por su dependencia: Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario; la Asociación Argentina de Padres de Autismo; la Federación Argentina de Autismo; el Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Fe; Asociación Civil Déjame Entrar y la Unión de Entidades de y para personas con Discapacidad de la Provincia de Santa Fe.