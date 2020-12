https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 10.12.2020

En la costanera de la ciudad

Reparan el Paseo Ana Frank tras ser vandalizado por segunda vez en cuatro años

La Municipalidad retiró el busto y las placas para ponerlas en condiciones. Fue inaugurado en 2016 en Av. Almirante Brown casi llegando a Pedro de Vega. No es la primera vez que lo agreden y necesita ser refaccionado. Desde de la Asociación Israelita I.L Peretz no creen que haya sido producto de antisemitismo.

Retiraron el busto y las placas en el Paseo Ana Frank Crédito: Gonzalo Zentner

Por Gonzalo Zentner SEGUIR La historia de Ana Frank es una de las más valientes que se recuerde de las atrocidades encabezadas por el nazismo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940. Una adolescente alemana con ascendencia judía se escondió junto a su familia en su propia casa para resistir a la embestida de Hitler y el Tercer Reich. Finalmente fue capturada y llevada a campos de concentración donde luego de un tiempo murió. El único que sobrevivió fue su padre, Otto, quien en los años siguientes se encargó de publicar “El diario de Ana Frank”, los pensamientos de la joven plasmados en su diario íntimo.



En la ciudad de Santa Fe, hace cuatro años se le rindió homenaje a esta heroica adolescente con un busto instalado en la Costanera Oeste. La escultura fue esculpida por Rosario Kerz e inaugurada el 10 de junio de 2016 en la vereda de la Avenida Almirante Brown casi Pedro de Vega. Esta iniciativa fue encabezada por la Asociación Cultural Israelita Argentina "I.L. Peretz en conjunto con las comunidades educativas de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 391 “Agustín Zapata Gollán” y la Escuela Primaria Nº 6384 “Alte. Guillermo Brown”. El rostro de Ana Frank fue dañado y está siendo restaurado.Foto: Gentileza

Pese a reivindicar una figura de paz y valores encomiables, la imagen de Ana Frank no encuentra el respeto necesario en la capital santafesina. En el último tiempo, volvieron a vandalizar el busto y debió ser retirado por el municipio. Es la segunda vez en cuatro años que requiere una intervención de las autoridades locales tras ser víctima de atropellos vandálicos.



Anoticiados sobre el estado actual del Paseo, desde la Dirección de Museos de la ciudad de Santa Fe encararon un informe de situación. Del mismo, se desprende que “la obra se encuentra nuevamente vandalizada, con pérdida de material y destrucción parcial, puntualmente en la parte frontal; también presenta agrietamientos en la estructura, por lo cual se deduce que pudo haber recibido un fuerte golpe”. En ese sentido, agrega el reporte, “la imagen representativa de la obra no es reconocible”. Además, culmina el relevamiento, “una de las placas que se situadas al pie, se encuentra totalmente destruida”.



Por lo que pudo saber El Litoral, en los primeros días de diciembre, personal de la Municipalidad quitó la escultura para restaurarla. Además, se sacó el pedestal, la base y las plaquetas conmemorativas. Las placas presentaba un importante grado de roturas.Foto: Gonzalo Zentner

Vandalismo más que provocación

Al respecto, El Litoral dialogó con Daniel Silber, integrante de la comunidad de I.L Peretz e impulsor de este paseo. “Tenemos dudas de lo que sucedió allí. Hay mucho movimiento por el lugar y creemos que no hubo nada intencional, fue producto del descuido de la gente. Suponemos que no hay una cuestión de antisemitismo, sino básicamente de desaprensión de la ciudadanía. No hubo una provocación expresa, de hacer un acto de carácter discriminatorio. Así como rompen un basurero a la gente le interesa poco si es patrimonio cultural”, dijo al ser consultado sobre lo sucedido.



- ¿Qué acciones coordinaron con la Municipalidad?, preguntó El Litoral.



- En realidad lo que están haciendo es recuperar todo el paseo. Los trabajos de restauración tienen que ver con la nariz del busto que estaba dañada. Además, también tenía signos de violencia una de las plaquetas y la base donde se emplaza la escultura. Tiene una representación de la Estrella de David y faltaban algunas de las siete partes que lo componen.



-¿Les dieron plazo de finalización?



- Nuestra idea es, como todos los años, el 27 de enero que es fecha de aniversario de la liberación de Auschwitz, hacer un pequeño acto, colocar una ofrenda floral. Como señal de memoria presente y en este caso de la recuperación del busto y su entorno. Nosotros pedimos al municipio que el paseo esté en condiciones para que se pueda hacer el acto, pero no nos dieron fechas estimadas. Tenés que leer Preocupación por la decapitación del busto de Ana Frank



No es la primera vez



Como se explicó anteriormente, el busto fue colocado en junio de 2016. Un año después, a mediados de 2017 tuvo que ser retirado por personal municipal para encarar una restauración. La imagen de Ana Frank original había sido decapitada.



Para aquel entonces, este diario reflejó que desde la Comisión Directiva de I.L Peretz se comunicaron de inmediato con funcionarios municipales para que tomen cartas en el asunto. Luego de tres meses de trabajo, se logró reponer el busto. “La restauración estuvo a cargo de Eduardo Gómez, en el marco del Programa de Conservación y Restauración de Emplazamientos Escultóricos de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad”, detalló El Litoral. Tenés que leer El Municipio restauró la escultura de Ana Frank



Para lograr esas tareas de restauración se procedió a “reconstruir la pieza y reponer el material faltante, sin alterar la obra en su sentido estético”, el artista Gómez. “Incorporamos a la pieza, un eje de mayor dureza en el interior, con el fin de volver a unir las partes y asegurar el cementado de las mismas”, indicó en 2017.

