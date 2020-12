Ahora, Spahn dice que no hay plata para el predio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dijo que no pudo hacer el negocio inmobiliario de comprar los terrenos por el cambio del dólar, pero que "seguiremos trabajando". En cuanto a lo que viene prometió, una vez más: "Buscaremos completar la tribuna a partir de enero".

La pandemia en Argentina arrancó en el mes de marzo. Hace apenas unos meses, en septiembre, el dirigente tatengue Roberto "Tito" Mernes había declarado por LT 9 de manera contundente: "Unión tendrá su predio deportivo para fin de año. Hay dos propuestas firmes para adquirir el predio, se está esperando la respuesta y creemos que en el transcurso del año tendremos el predio propio". Ahora, apenas unos meses después de esa promesa a los hinchas y socios de Unión, el propio presidente Luis Spahn dijo todo lo contrario por LT 10: "Respecto al predio, teníamos preparada una sorpresa que no pudimos concretar por el cambio del dólar". Increíble, pero real.

La pandemia en Argentina arrancó en el mes de marzo. Hace apenas unos meses, en septiembre, el dirigente tatengue Roberto "Tito" Mernes había declarado por LT 9 de manera contundente: "Unión tendrá su predio deportivo para fin de año. Hay dos propuestas firmes para adquirir el predio, se está esperando la respuesta y creemos que en el transcurso del año tendremos el predio propio". Ahora, apenas unos meses después de esa promesa a los hinchas y socios de Unión, el propio presidente Luis Spahn dijo todo lo contrario por LT 10: "Respecto al predio, teníamos preparada una sorpresa que no pudimos concretar por el cambio del dólar". Increíble, pero real.

"Estamos trabajando en tratar de volcar todo en la estructura del club. Una parte ya fue presentada, en un orden de prioridades. Uno estaba angustiado por invertir el dinero en base a lo que era más accesible. Si cobramos lo de Yeimar (N. de R: 700.000 dólares por la transferencia de Gómez Andrade a Estados Unidos) encararemos la tribuna y si vemos las otras acrecencias enfatizaremos en el predio", explicó el presidente tatengue por la emisora universitaria.

"Respecto al predio, teníamos preparada una sorpresa que no pudimos concretar por el cambio del dólar. Así que seguiremos trabajando. Buscaremos (?) completar la tribuna a partir de enero", agregó pensando en 2021.

Respecto de la famosa tribuna inconclusa, hace poco se filtraron algunos audios, donde el máximo mandatario deslizó que había que invertir, de base, unos 70 millones de pesos. En esa ocasión, Spahn dijo: "Estoy defraudado, te voy a explicar por qué. Se juntaron 15 arquitectos y me vendieron un buzón. 15 ingenieros, arquitectos, ¿vos qué decís? Me cagaron la vida. A todo Unión, nos re cagaron", expresó el dirigente. "Son 70 millones de pesos que sale el hormigón que falta. Yo después me di cuenta, siendo un pelotudo, qué es lo que había que hacer. Primero, la tribuna sur tirarla abajo, todo. Se está desmoronando, se asoman todos hierros de abajo. Ahora son los 15 arquitectos y yo soy el pelotudo que no tengo estudio. Entonces me dijeron hay que hacer una curva acá y lo hicimos. ¿Sabes qué había que hacer? Era el gran salto de nuestra vida. Había que agarrar y demoler eso. 15 metros atrás en el medio del playón había que hacer una gran tribuna. Terminas eso y corres la cancha para allá. Rompés la Redonda y tenés un estadio. Nosotros nunca vamos a hacer una cancha".

Ahora, luego de varios días sin dar una nota, Spahn dijo por LT 10 de esos famosos audios: "Hay que cerrar más la boca (risas) y no prestarse. La culpa fue del avión. En ese interín ante de ver el despegue del avión antes de jugar por la Sudamericana, había un grupo de hinchas y manipularon una charla y sacaron de contexto lo que dije. Creo que es una cuestión de interpretación. Le pido disculpas a los profesionales por eso. Asumo la responsabilidad igual. Me compré un buzón, porque la tribuna fue una caja de sorpresas. La provincia nos hace una causa por mala administración de fondos y no rendición de cuentas, cuando el gobernador (Antonio) Bonfatti en marzo nos iba a hacer llegar el dinero y lo recibimos a finales de año. Hubo que poner el lomo y eso nos dejó descolocados. El término que usé fue por eso".

Luego, en la misma nota por LT 10, dijo: "La gente se hace una composición rara de la realidad. Todas las operaciones están con muchas financiaciones, con muy pocas excepciones. Se prometen pagos y dentro de estas circunstancias muchos no pudieron cumplir, escudándose en la cuarentena. Unión perdió 40.000.0000 de pesos por no poder jugar con público. Los que estaban endebles económicamente volcaron. Uno de ellos es el que tiene como presidente al de la Liga Profesional. Hay promesas e intereses. Hay un ajuste del dólar, que ya no es más de 60 sino de 85 pesos".

Finalmente, explicó: "Estábamos por mandar cartas documento hace algunos meses atrás. Entiendo que hay complicaciones y que a muchos les afectó. Por suerte nosotros supimos llevar todo adelante con dignidad y sin perjudicar a nadie, cumpliendo. Algunos se sorprenden que acá estemos al día. Sabemos como dirigentes que una sana administración genera fortaleza".

Para cerrar, agregó Spahn: "Estas deudas no afectaron la salida al mercado de pases. Si hubiera aparecido un nombre que nos deslumbre lo hubiéramos ido a buscar. Pero estos son los jugadores elegidos y por eso se armó así. El mercado bajó su intensidad dada las circunstancias por los pocos ingresos. La idea era llegar al 2021 con más rodaje y un plantel armado".

Dijo que van a "envidiar" a Unión

En otro tramo de la entrevista, Spahn habló de los balances: "Están aprobados y vamos a presentar un balance con su superávit importante. Siempre digo en las asambleas que estas cosas hay que atenderlas. Quedan cosas por cobrar que muestran la salud del club y por eso digo que causará la envidia de casi todos los clubes de Primera. Estamos en un podio, a excepción de algunos. Esto es así y lo voy a defender a raja tabla. Los socios tienen que tener la tranquilidad de que estamos administrando bien a la institución".

En cuanto al Libro de pases que se viene y los posibles refuerzos (hay más de 40 contratos profesionales), Spahn acotó: "No sentimos que haya posiciones con debilidades. Estamos en una fase donde no vimos la película entera. Hay que terminarla para evaluar si hay que buscar nuevos actores o retener a los que finalicen contratos".