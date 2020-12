El laberinto del ajedrez: entre sobrevivir a la pandemia y el boom de "Gambito de Dama"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cuarentena estricta afectó la actividad y sólo continuaron de manera virtual. Con los meses, una porción importante de los aficionados se hartó de lo “online”. En simultáneo, la historia de Beth Harmon incrementó el interés por el juego que indefectiblemente se frena con la imposibilidad de realizarlo de manera presencial. El análisis de Andrés Sarla, presidente de la Asociación Santafesina de Ajedrez.

A finales de noviembre Netflix dio una noticia de impacto. “Queen’s Gambit” (Gambito de Dama en castellano) se convirtió en la serie más vista de la plataforma con más de 62 millones de reproducciones en el primer mes de su estreno (23-10-2020). La historia que cuenta las vivencias de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), una niña que aprende a jugar ajedrez en un orfanato y llega a la cima del mundo, se convirtió en éxito de la noche a la mañana.

Mientras tanto, en la vida real, la que está atravesada desde marzo por la pandemia de coronavirus, la situación es más compleja. En este contexto, marcado por el distanciamiento, los protocolos y demás cuestiones vinculadas al Covid, en la ciudad de Santa Fe la actividad del ajedrez se vio sensiblemente afectada por la cuarentena. Así lo afirmó Andrés Sarla, presidente de la Asociación Santafesina de Ajedrez, que gentilmente charló con El Litoral sobre la actualidad de este noble deporte.

—¿Qué impacto tuvo la pandemia de coronavirus en una actividad como el ajedrez?, preguntó este diario.

— El Covid no fue bueno para el ajedrez porque es un juego netamente presencial. Si bien está la posibilidad de hacerlo por Internet, se cae rápidamente en el aburrimiento. Fue una “salvación” en un primer momento pero después se produce un hastío porque uno quiere lo presencial. Los jugadores avezados, de club, aficionados, no se lo tomaron tan bien; en cambio, los chicos y adolescentes y aquellos que recién comienzan tuvieron una mejor recepción en lo que fue la alternativa digital.

En contrapartida llega esta serie que estimula el ajedrez, donde los chicos se ven interesados por este juego y cuando golpean las puertas de los talleres, están cerrados. Es una gran contradicción. Hay profesores en Santa Fe que enseñan online pero creo que la enseñanza que llega no es la misma.

— ¿Qué medidas tomaron desde la Asociación Santafesina?

— Buscamos las mismas alternativas que se pensaron a nivel mundial: el torneo online. A través de WhatsApp, de Facebook, se invita a todos los asociados para mantener la actividad como se pueda. Así fueron, en gran parte, los primeros seis meses de pandemia. Ahora ya no tiene tanta repercusión porque la gente está cansada de jugar virtualmente, por lo menos el ajedrecista de un ritmo cotidiano.

— ¿Cómo es la “nueva normalidad” para el ajedrez santafesino?

— Nos ajustamos a los protocolos; alcohol en gel y barbijos. Tratamos de jugar perdiendo un poco de miedo a esta pandemia. A este temor se lo pierde a partir del deseo de tener una persona enfrente jugando. Mantenemos los recaudos necesarios y pedimos los permisos. Por ejemplo, en Santo Tomé lo hago al aire libre, en la costanera llevo juegos para que la gente pase y juegue. Se suman y se logra lo que uno anhela que es lo presencial.

— ¿Qué actividades tienen planeadas para la temporada de verano?

— Por ahora seguimos con incertidumbre porque no tenemos habilitaciones de entidades como el gobierno (provincial) o el Ministerio de Salud. Lo hacemos con mucho recaudo y coraje. Pero nos ajustamos a las recomendaciones oficiales. Hasta que no haya una reglamentación no podemos programar nada. En los niveles de élite, se pone una lámina transparente entre los jugadores pero es “mucha producción”.

El “boom” de Netflix y el freno de la cuarentena

La pregunta se imponía, incluso es el disparador de la entrevista. “¿Han notado un impacto tras el furor de la serie de Netflix ‘Gambito de Dama’?”, consultó El Litoral. “No hay persona que no me hable de esa serie. Como saben que soy un amante del ajedrez, me mandan mensajes por todas las redes preguntando cuestiones de esa historia. Juego hace 20 años y ahora todos me hablan del tema. Me recuerda mucho a la época en la que Las Leonas (N. del R: el seleccionado argentino de hockey femenino) eran campeonas y todo el mundo andaba con un palo o el ‘boom’ de las canchas de pádel”, reconoció Sarla.

—Pero la cuarentena...

— La serie “pegó” para bien. Lamentablemente se choca con este doble sentido que todos se interesan por el juego y nadie puede practicarlo de manera presencial, porque no hay talleres abiertos. Tienen que recurrir a lo online y tengo dudas de si puede formar un grupo de niños interesados. Pero sí, la serie para el ajedrez fue para bien, fue enormemente positivo la llegada de esta historia.

— La ficción cuenta la historia de una joven que se mete en un universo donde predominan los varones, ¿En la vida real cómo es la participación de la mujer en el ajedrez?

— Otro punto positivo es que “Gambito de Dama” incentiva la presencia de la mujer, que es algo tan carente en el mundo del ajedrez. Es mínima la participación femenina en este universo, pero la vez que se destacaron lo hicieron para bien, por ejemplo el caso de las hermanas Polgar (N del R hace referencia a tres jóvenes húngaras que por impulso de su padre participaron y ganaron en torneos de ambos sexos, llamados “absolutos” y una de ellas, Judith, llegó a ser Gran Maestra). Creo que el personaje de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) emula la vida de Judith Polgar.

—¿Qué hay de cierto y qué de ficción en la serie?

— Al ser Garry Kasparov (N. del R: Kaspárov es considerado uno de los mejores jugadores de la historia, nació en 1963 en lo que hoy se conoce como Azerbaiyán. Fue campeón del mundo de ajedrez de 1985 a 2000) un ayudante en la serie en aportes de ajedrez, la historia toma un hilo conductor bastante semejante a lo que sucede en la realidad. Éste es un deporte solitario, en el que uno debe manejarse con libros (como hace la chica), donde debe ir a clubes como también ocurre con el personaje. Ahí está la mano de Kasparov para que no pequen de pedantería y se cuenten cosas que no son. Lo que sí, la protagonista tiene un carácter fuerte, muy temperamental y es raro verlo pero tampoco es descabellado que suceda.

Torneo en la plaza

En la actualidad, la Asociación Santafesina de Ajedrez cuenta con 60 socios. Según contó el presidente de la entidad local, pese a la cuarentena ese número se mantuvo. “No podemos asociar gente porque no tenemos manera de llegar o de presentarles una planilla. Hasta que hagamos torneos presenciales. Por lo general, se hacen socios en ese tipo de actividades, llega alguien tipo “forastero”, se interesa por el juego y ahí se le ofrece una membresía”, contó Sarla.

En ese sentido, el entrevistado relató que hicieron un torneo que se jugó en la Plaza Pueyrredón el domingo 6. “Hubo bastantes jugadores que llegaron por la serie. Participaron 20 personas y fue una idea en conjunto con la gente de la Feria del Sol y la Luna. Se organizó dos horas antes y el objetivo era convocar a no profesionales. Salió un lindo torneo y los premios fueron obsequios de los artesanos. Esperamos menos público y tuvimos muy buena repercusión. Los tres primeros puestos eran ‘conocidos’ pero hubo personas que se sumaron en ese momento”.

Para finalizar, se le preguntó a Sarla sobre cómo ve el futuro a mediano plazo para la actividad. “A medida que salgan los informes en relación a los tipos de reuniones que puede haber, el ajedrez tomará iniciativa en eso. Veo el deseo intrínseco de todos los jugadores de querer ya estar haciendo torneo y demás. Creo que nos adapteremos rápidamente a medida que vayan saliendo las reglamentaciones y volveremos con mucha más fuerza que el 2018 o 2019”, cerró.

La “conexión” argentina

La protagonista de la historia, Anya Taylor-Joy, nació en Miami (Estados Unidos) pero vivió hasta los seis años en Buenos Aires, porque su padre es mitad argentino, mitad escocés. “Mis primeros años de colegio y mis primeras amistades fueron locales, mi lengua materna fue el castellano. Todavía tengo familia acá y suelo venir siempre en Navidad”, contó años atrás en una entrevista. Previo a “Gambito..” Taylor-Joy participó en otras producciones como “The Witch” (La Bruja), “Morgan”, “Split” y “Peaky Blinders”, entre otras.

