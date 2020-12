Se suspendió el carnaval de Gualeguaychú

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los directivos de las cinco comparsas que conforman la fiesta más importante de Gualeguaychú resolvieron por unanimidad la no realización de su edición 2021.

Este viernes por la tarde, en una reunión que se realizó en la sede del Club de Pescadores exclusivamente para tratar este tema, los miembros de la Comisión del Carnaval del País, resolvieron por unanimidad no realizar el espectáculo este verano. A través de un breve comunicado, la Comisión explicó que la decisión se tomó por “la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad y el mundo entero, en el marco de la pandemia por coronavirus y tendiendo a cuidar la salud y seguridad de los integrantes y espectadores”.

En diálogo con El Litoral, el presidente de la Comisión, Ricardo Saller, manifestó “una profunda tristeza” y agregó que “por el momento no hemos pensado en ninguna alternativa porque no sabemos qué va a pasar”. También lamentó que cada vez que algún dirigente se expresaba en redes sociales, mucha gente lo atacaba simplemente por no descartar la realización del espectáculo, y en ese sentido señaló que este verano “se va a poder evaluar qué es lo que pasa en Gualeguaychú sin carnaval, dado que, según un informe realizado por el Estudio Fernández Tessone, el Carnaval del País generó en 2020 el ingreso de casi mil millones de pesos a la ciudad”.

Por otro lado, según destacó Saller, el espectáculo genera ingresos extras a más de 2.000 trabajadores por noche sólo para que se ponga en funcionamiento el corsódromo, y otros 180 puestos de trabajo en cada comparsa que sale a escena.

Meses antes de tomar esta decisión, la Comisión de Carnaval elaboró un protocolo para que pueda realizarse el espectáculo salvaguardando la seguridad de cada integrante y trabajador. También el Municipio, por su parte, elaboró otro protocolo concerniente al funcionamiento del predio como las entradas, salidas, circulación de espectadores y ubicación. “Pero nunca obtuvimos respuesta”, aseguró Saller.

En la edición 2020, desfilaron las comparsas Papelitos, del Club Juventud Unida; AráYeví, del Club Tiro Federal; y O’Bahía, del Club de Pescadores. Como la ganadora resultó ser (por cuarta vez consecutiva) la comparsa AráYeví, correspondía por reglamento, que en la edición 2021 desfilaran, además de la ganadora, las otras dos comparsas que integran la organización del espectáculo: Kamarr, del Centro Socio Cultural Sirio Libanés, y MaríMarí, del Club Central Entrerriano.