Es oficial: Santa Fe no estará en la intervención de Vicentin SAIC

El fiscal de Estado presentó la nota explicando el desinterés actual de la provincia en participar del proceso. Stratta explicó al magistrado que no está jurídicamente habilitada para ejercer la subintervención.

En forma oficial, el gobierno de Santa Fe desistió en las últimas horas de participar en la intervención dispuesta la semana pasada por el juez Fabián Lorenzini en Vicentin SAIC, medida inserta en el marco del concurso preventivo que se tramita en Reconquista.

La medida había sido anticipada por el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, y se concretó oficialmente con sendas notas presentadas en las últimas horas ante el juzgado por la designada subinterventora, María Victoria Stratta, y por el Fiscal de Estado, Rubén Weder. La postura del Poder Ejecutivo fue apoyada por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Diputados encargada del seguimiento del caso Vicentin.

La intervención decidida por Lorenzini le da carácter de coadministradores a los designados interventores "quienes se desempeñarán sin el desplazamiento del actual directorio de la sociedad concursada" señala la resolución.

Andrés Shocron, que era veedor del concurso, fue designado interventor y aceptó en forma inmediata el cargo. En tanto, como subinterventora fue designada Stratta "en la medida de sus facultades legales como Inspectora General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe". Designación rechazada en la nota aclarando que por la ley 6.926, el Inspector General de Personas Jurídicas no cuenta con atribuciones para asumir esa función, que resulta incompatible con sus funciones. "Desde lo personal, resulta gratificante la valoración de la tarea realizada, puesta de manifiesto en los términos que me dedica la resolución. Pero entiendo que la ley no permite que acepte tal desafío" señala.

Explica Stratta que "es que la participación en la administración de una sociedad no resulta compatible con el rol de fiscalización estatal permanente del organismo que la ley general de sociedades atribuye a la autoridad de contralor y que se despliega en los cometidos previstos en la ley 6.926".

En tanto, el designado Shocron se puso en contacto ya con el directorio que encabeza Omar Scarel junto a Dante Foschiatti y Estanislao Bougain quienes la semana pasada informaron a Legislatura la posible salida de la situación actual de la firma concursada. "Estamos trabajando para construir una propuesta, entre todos, y que sea homologada en el concurso preventivo", le dijo Scarel a los legisladores.

El escrito de Weder

Por su parte, la presentación de Weder ante Lorenzini es para expresar "el actual desinterés" de la provincia en participar, a través de la designación de un/a sub-interventor/a, del órgano de administración de la sociedad concursada.

Para el Fiscal de Estado en la resolución del 3 de diciembre de Lorenzini se advierte que "es fruto de una reflexión tardía, dictada a destiempo y en un contexto distinto al considerado en el momento de efectuarse el planteo en el mes de junio". Acota que "en efecto, el pedido de intervención realizado por la provincia en el mes de junio, estaba acompañado de propuestas que podían ser llevadas a cabo en un momento determinado con la finalidad de superar la situación de crisis que vivía la empresa. Y la respuesta a dicha pretensión, llegó -más allá del proceso conciliatorio- en el mes de diciembre, consistiendo en una "invitación" para designar a la persona que secundaría al Interventor como sub-interventor, con atribuciones limitadas para coordinar con el interventor designado todas aquellas funciones y tareas que sean menester, y reemplazarlo en los supuestos de ausencia de cualquier tipo y motivo, por una plazo máximo de 10 días corridos".

No deja de señalar el escrito de Weder que "la provincia planteó en su momento el desplazamiento de la totalidad de los directores que integraban el directorio, y la decisión es designar a un interventor sin desplazamiento del resto de los integrantes del actual directorio de la sociedad, a pesar de considerar que la nueva conducción empresaria no se ha expedido sobre la existencia de un plan de negocios que tenga en consideración "las acuciantes circunstancias en las cuales se encuentra actualmente la empresa", como así también que se ha pretendido "generar una suerte de bisagra que permita apreciar la responsabilidad de los ex-directores sin que ello implique carga alguna para los actuales administradores". Así fundamentó Weder "el desinterés actual en participar en la intervención dispuesta y, en consecuencia, en designar a la persona humana que ocupará el cago de sub-interventor representando a la provincia".

Plazos

Se espera que a mediados de enero, el juez Lorenzini precise la cifra oficial de deuda verificada y cantidad de acreedores de la firma Vicentin SAIC. La firma con sede en la ciudad de Avellaneda, dpto General Obligado, presentó el concurso el 10 de febrero y la fecha de apertura fue el 5 de marzo.

Lorenzini fijó plazo hasta el 25 de agosto para la verificación de deudas el 9 de octubre fue el último plazo para observar los créditos reclamados.

Se estima que la deuda verificada será cerca a los 1350 millones de dólares. A partir de la cifra oficial, Vicentin buscará un acuerdo con los acreedores que comprenden bancos internacionales, Banco Nación, productores y cooperativas agrícolas.

