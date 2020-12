https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la embestida de Cristina Kirchner Desde el gobierno aseguran que no impulsarán un juicio político a la Corte

En sintonía con las críticas que expresó la vicepresidenta Cristina Kirchner en su última carta, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero apuntó contra el funcionamiento de la Corte Suprema y sostuvo que, con sus fallos, el máximo Tribunal "tira la pelota a la tribuna". Pero desmintió que el gobierno esté pensando en impulsar juicio político contra alguno de sus integrantes.

En conversación con Radio Mitre, Cafiero reiteró el enojo del Ejecutivo hacia la Corte por la aceptación del per saltum que presentaron los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli para evitar sus traslados. "En los últimos años la Corte aceptó solo dos per saltum y muy corporativos", dijo.

En el mismo sentido, el presidente Alberto Fernández había sostenido que "en la Corte, la apertura de recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa que no puede tolerarse y debe ser corregido".

Insistió con las críticas al señalar que "la Corte ve gravedad institucional cuando se afecta en algo a la Justicia. Hay gravedad institucional cuando trasladan a tres jueces pero la sana discreción le dice que no intervenga cuando condenan a un ex vicepresidente de la República ─en referencia a Amado Boudou, al que no mencionó por su nombre─. Y no hablo de culpabilidad o inocencia. Digo que si había gravedad institucional con tres jueces, tu sana discreción debería decirte lo mismo".

Para el presidente, "la Justicia es un problema que existe en la Argentina" pero advirtió que "lo que está en el congreso" como proyecto de reforma "es exclusivo de la Justicia Federal" y los problemas "van más allá".

"El problema judicial es más agudo y empieza en la Corte Suprema", sentenció Fernández, y contó que al recibir las recomendaciones del consejo consultivo de juristas que convocó queda claro que "todos plantean cambiar las cosas".

Los dichos de Fernández están en sintonía con el documento emitido por Cristina con la excusa del balance de gestión, y el foco puesto en la Corte: "A nadie debería extrañarle, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno", sostuvo la vice.

Y sumó: "Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar".

"Nosotros seguimos en la postura que siempre tuvimos con respecto de que la Justicia no está funcionando de forma adecuada y ahí se inscribe la reforma judicial que tiene media sanción", agregó el jefe de Gabinete.

Pero Cafiero desmintió que desde el Frente de Todos quieran llevar a juicio político a los integrantes de la Corte, como plantearon algunos ultrakirchneristas, como el ex radical Leopoldo Moreau u Oscar Parrilli.

"No, para nada. Nosotros no estamos pensando en ese tipo de cuestiones. No tenemos ningún pedido presentado y tampoco un requerimiento de esas características. Para nada", enfatizó Cafiero.