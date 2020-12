Disfrutar del viaje

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 14.12.2020

7:32

Los juveniles solistas Federico Gómez, Alejo Dueñas y Matías Flores unieron sus carreras artísticas en esta banda, que acaba de lanzar su primer álbum, "Juego a discreción". El Litoral dialogó con los tres sobre este último año y medio de trabajo, entre videos, pandemia y voluntad de seguir adelante.

Federico Gómez, Alejo Dueñas y Matías Flores se conocieron en la edición 2018 del programa "La Voz Argentina" (donde tuvieron lucimientos individuales), y a partir de ahí se propusieron unir talentos y esfuerzos en una banda que hoy es The Fam, una propuesta pop, con un sonido clásico y actual al mismo tiempo. Después de varios singles de adelanto, el 27 de noviembre vio la luz "Juego a discreción", su esperado álbum debut, fruto de un año y medio de trabajo. En el medio, participaron del concurso "Música con Flow", donde fueron una de las cinco propuestas seleccionadas.

El Litoral conversó con el trío para conocer desde adentro la gestación del álbum, atravesada por la pandemia, sus experiencias audiovisuales, y las ganas de consolidar su carrera.

Ver la luz

-¿Cómo fue el proceso del álbum, desde la composición de las canciones al trabajo en el estudio?

Federico: -Empezamos a componer el año pasado las canciones. El proceso fue... diría largo, pero no sé si tanto a fin de cuentas, porque empezó a fluir un montón en un momento. Nos juntábamos todos los lunes siempre a componer, la mitad del disco se hizo muy rápido en cuestión de composición.

Después apareció esto de la pandemia, que retrasó un poco quizás la producción y la composición: nos vimos obligados a componer a distancia, por redes. Al final lo resolvimos, y el álbum termina saliendo en el momento que nosotros queríamos que salga.

-¿Cómo fue la grabación, con las restricciones?

Alejo: -Bueno, en un principio era imposible. Grabamos los dos primeros singles cuando todavía no había pandemia. El tercero lo grabamos en julio, cuando se habilitaron unos protocolos para poder ir al estudio. Pero pasaron en el medio cuatro o cinco meses que no pudimos grabar, que ni siquiera nos pudimos ver. Con el tiempo nos fuimos adaptando, ya se fueron liberando un poco más los permisos, y pudimos terminar el disco en tiempo y forma.

-Los tres tienen influencias distintas pero complementarias. ¿Cómo se traduce eso en las canciones?

Matías: -Creo que al principio fue tratar de encontrar un punto medio entre todo lo que nos gustaba, porque también teníamos cierta libertad musical y creativa para poder hacer nuestras canciones, que le daban la bienvenida a todas estas cosas que habíamos escuchado toda nuestra vida; no teníamos que dejarnos llevar por algo específicamente. Eso también nos dio una facilidad para sentarnos ver por dónde queremos ir. Teníamos miedo de que sea difícil, pero salió bien: de alguna forma cada uno tenía la mitad del otro, y de esa manera nos fuimos complementando.

-Las letras apuntan a contar historias con sentimientos. ¿Cómo las trabajan?

Federico: -Nos gusta mucho inventar historias: hay bastante de eso en el disco. Obviamente que hay experiencias personales, cosas que nos pasaron a los tres, y cosas que le pasaron a gente cercana. Pero nos gusta mucho esto de inventarnos una historia, un cuento: por ejemplo, en el caso de "Desesperado" (el single que salió con el álbum), escribimos el cuento primero y después lo transformamos en canción. Vamos probando distintas cosas para también inspirarnos de distintas maneras.

-Pero siempre trabajando entre los tres.

Federico: -Todo el tiempo.

-Fue producido por Peter Akselrad, uno de los productores históricos de Lali Espósito, y Axel Follin. ¿Qué les aportaron ellos para el resultado final?

Alejo: -Todo. Nosotros les dimos las canciones con guitarra, y ellos les dieron toda la vida que tienen en el disco. Aparte nos guiaron un montón a que nosotros podamos encontrar nuestro sonido. Es nuestra primera experiencia en el estudio como banda, y es complicado también encontrarse a uno mismo en el contexto de estar en una banda. Y bueno, con el tiempo y gracias a la ayuda de Peter y Axel pudimos encontrarnos muy bien y terminamos muy orgullosos de lo que es el disco, muy representados.

Clásicos y actuales

-Fueron uno de los cinco proyectos ganadores en el concurso "Música con Flow", donde participaron con el video de "Que tal si bailamos". ¿Cómo vivieron esa experiencia?

Matías: -Creo que lo nos abrumó un poco de esa experiencia fueron las personas que nos "juzgaron" (Juliana Gattas de Miranda!, Leo García y Santiago Torres, director de Billboard Argentina): que nos dijeron todas esas cosas lindas, no sé si juzgar. Nos dijeron cosas muy zarpadas sobre nuestro laburo, personas que son consagradas por el suyo. Creo que lo más importante de la experiencia fue eso; también la gente que nos empezó a escuchar desde ese momento.

-Con una primera experiencia te tiren esos elogios, "estás en camino".

Federico: -Tremendo. Aparte ellos son artistas muy grandes, tienen mucha trayectoria. Y en esa trayectoria escuchás mucha gente; ahí de repente te dejás de sorprender: cuando uno escucha música nueva te termina gustando, y esta gente está en otro nivel. Entonces que nos digan cosas tan buenas habiendo escuchado tanta música para nosotros es increíble.

-Como que la propuesta tiene la frescura para llamar la atención de uno que ya escuchó todo.

Matías: -Leo García se debe haber hartado de hacer música pop, de hacerla también. Nosotros nos consideramos una banda pop. Que escuche nuestra balada y que le guste, que le guste la propuesta audiovisual y nuestro sonido es un montón. Son esas cosas que no se procesan fácil.

-De los cinco proyectos finalistas eran la única banda, y la propuesta más "clásica" en formato y sonido, sin por eso decir que no es música para público joven. ¿Cuáles creen que son los puntos fuertes de la propuesta de ustedes?

Alejo: -Quizás es un poco más clásico, pero lo que sentimos es que mezclamos el concepto de banda clásica, de componer las canciones y tocarlas, con lo que se escucha ahora. Nuestro productor lo definió muy bien: "Ponerle el vestido de moda a la canción". Hacemos canciones, somos músicos, nos criamos escuchando esa música; entonces nos llega por ese lado. Pero también escuchamos tanta música actual que se termina metiendo un poco en lo que hacemos, y queda esa mezcla que nosotros llamamos The Fam.

En imágenes

-Los videos de "Plan perfecto" y "Que tal si bailamos" los dirigió Josefina Pieres, "Todo pasará" ya era pandémico y lo hicieron con otro director.

Alejo: -Lucas Alonso, que es nuestro bajista.

-Cómo fue hacer cada una de estas experiencias audiovisuales?

Matías: -Ayer justo nos preguntaban cuáles fueron los tres grandes momentos de lo que hiicmos como banda hasta ahora, y uno de los que nombrábamos era la grabación de nuestro primer video, "Plan perfecto". Porque quizás vimos concretado todo lo que veníamos trabajando: un montón de gente que estaba trabajando con nosotros. No había pandemia, pudimos invitar a un montón de fans, familia y amigos, estaba todo nuestro equipo, el equipo de Jose: fue nuestro primer gran videoclip, así que fácil no fue tampoco.

-Aparte se hizo en el club, con toda la gente.

Matías: -Con un calor insoportable. El club es de chapa, con 40 grados. Pero la felicidad era más grande que el calor. Después "Que tal si bailamos" y "Todo pasará" fueron también muy lindas experiencias. "Todo pasará" fue en un teatro, a la madrugada: una jornada medio rara y linda al mismo tiempo. "Que tal si bailamos" tuvo dos actores gigantes, que son Nico (Martin) y Orne (D'Elía), que la rompen. Ahora nuestro nuevo videoclip, de este single, "Desesperado", les va a gustar mucho. Vamos probando distintas cosas que nos gustan ver de otros artistas y que queremos hacer desde hace mucho tiempo.

-¿Con quién lo hicieron?

Alejo: -Alma Altoe.

-No habían trabajado con ella.

Federico: Con Alma fue medio complicado: íbamos a grabar el video del single anterior y no lo terminamos haciendo por cuestiones de tiempo. Y cuando sacamos el álbum dijimos: "Che, 'Desesperado' nos gusta, hagamos el videoclip". Y bueno, tenemos un muy lindo videoclip que pudimos grabar ahí con Alma. Nos debíamos una chance con ella, y es un video muy divertido.

Salir a tocar

-El 17 de diciembre van a presenta el disco en un show presencial (en Marquee Session Live), con entradas agotadas. ¿Cómo va a ser?

Alejo: -Obviamente va a ser un show en las circunstancias actuales. Es complicado, recién saliendo a la vuelta de los shows en vivo. Podemos prometer que vamos a tocar todas las canciones del disco. Va a estar muy bueno: lo hicimos con mucho amor, es la explosión de medio año o un poco más de ganas acumuladas de tocar en vivo y recibir los aplausos de la gente, que nos retroalimentan.

-Tenían todo para salir y los agarró con las canciones sin poder mostrarlas.

Matías: -La pandemia, nuestro peor enemigo.

-Más allá de la incertidumbre de estos tiempos del día a día, ¿qué se viene para el año que viene?

Matías: -Nos entusiasma mucho ya con algunos protocolos de más apertura y más gente, volver a tocar después de diciembre. Porque también entendemos que hay mucha gente que se quedó afuera, las entradas se fueron muy rápido: sabemos que tenemos que hacer un show un poco más grande. En enero quizás hagamos algo.

Lo que nos entusiasma mucho del año que viene es salir a tocar nuestro disco, que estuvo guardado mucho tiempo hasta que lo pudimos sacar. Lo cantamos muchas veces, y tenemos ganas de cantarlo en vivo con un montón de personas. Si las vacunas llegan a tiempo para marzo o quizás abril ya vamos a poder tocar más tranquilos, con más normalidad. Poder conocer el interior, ir a tocar: sabemos que nos siguen de allá. Esas son las cosas que se vienen.

Soñar despiertos

-Les pasaron muchas cosas muy rápido en este último año. ¿Cómo se ven de acá a un año?

Federico: -Este año fue una locura a pesar de la pandemia. Desde febrero, cuando habíamos sacado el primer single, no nos imaginábamos que iban a pasar tantas cosas de las que pasaron: entre ellas el Festival de Billboard, en el que compartimos con un montón de artistas que admiramos un mismo escenario, más allá de que era virtual. Nos pasó esto de no poder creer que ya está el disco y todo.

Así que medio desde nuestra inconciencia lo único que esperamos es que todo siga este curso natural que está teniendo, nosotros poder seguir haciendo música, y que lo que venga nos siga sorprendiendo y nos siga pareciendo increíble: que sigamos sin poder creer las cosas que nos pasan. No sé si hay una meta propiamente dicha, porque lo que más queremos es hacer música; ojalá que con la música lleguen las consecuencias.

Matías: -Siempre nos preguntan cuál es la meta, como si pudiéramos decir "tocar en un estadio", ponele. Pero yendo más a los sentimientos, es que nunca deje de parecer un sueño: como que siempre digas "no me quiero despertar, que siempre parezca irreal". Porque a veces no son las cosas gigantes las que parecen irreales. Y mientras siga algo pareciéndote irreal, va a ser suficiente. Esa es un poco la meta.

-Que los siga sorprendiendo el proceso.

Alejo: -Somos tan manijas que amamos el proceso. El transcurso del viaje se nos hace muy divertido, incluso quizás más que el fin de viaje. A nosotros nos divirtió mucho grabar el disco; hay muchos artistas que dicen que no les gusta grabar. A nosotros nos encantó componer el disco.

Matías: -Y nos re dolió terminarlo.

Alejo: -Nos re dolió. Pero sabemos que ahora viene lo próximo, que es salir a defenderlo. porque ahora vamos a poder conocer lugares que no conocemos, gente que no conocemos, y es la finalidad de por qué hacemos nuestro trabajo: es todo parte de un mismo viaje.