Propuestas turísticas para el verano en la ciudad de Santa Fe

Ofrecen paquetes turísticos con visitas al casco histórico, el circuito gastronómico y paseos náuticos. La novedad es un llavero con un código para acceder a "audio-guías" con información e historias de Santa Fe. La ciudad espera el decreto provincial para determinar cómo serán los controles y habilitaciones para el 24 de diciembre.

El intendente Emilio Jatón presentó este miércoles las propuestas turísticas para el verano que comienza a desarrollarse en la ciudad de Santa Fe. La novedad es una serie de audio-guías a través de las cuales los santafesinos y los turistas podrán conocer más sobre la historia de la ciudad, mediante podcast que se pueden escuchar in situ, mientras se recorre algún punto turístico, o de forma remota, desde cualquier lugar del mundo. Así, se puede obtener información sobre la historia del Puente Colgante, el Museo de la Constitución o distintos paseos de la capital (ver Audios con historias...).

La presentación se desarrolló en el parador Piedras Blancas de la Costanera Este, junto al emblemático Puente Colgante. Acompañaron al intendente el secretario de Integración y Economía Social, Mariano Granato, y el director de Turismo, Franco Arone. Además, estuvieron presentes los principales referentes del sector turístico, gastronómico y hotelero de la ciudad, entre otros.

A través del programa "Mi ciudad como turista", la Municipalidad invita a redescubrir Santa Fe, "a mirar con otros ojos esos lugares por los que siempre caminaste y a dejarte sorprender por la historia y la cultura de la capital provincial". Se presentaron propuestas para conocer la ciudad en 1, 2 o 3 días. La primera contiene los denominados "imperdibles", como el paseo por el Casco histórico, la Costanera, la Manzana Jesuítica y el Museo de la Constitución. La propuesta para dos días suma recorridas por Bulevar, la Peatonal, el Puerto, paseos náuticos y la Cervecería. Mientras que si se cuenta con tres días, también se puede hacer el Camino de la Costa y turismo rural en Esperanza. En cada uno de los paseos, los turistas pueden utilizar las audio-guías para acceder a información en tiempo real, mientras recorren el lugar.

"La ciudad está bonita, en el medio del la pandemia por Covid, claro, con restricciones pero con unas playas hermosas", dijo el intendente durante la conferencia de prensa. "Hoy tenemos un plan elaborado por el Safetur para ofrecerle a los turistas que la visitan", agregó Jatón. "Me siento muy bien, porque hemos construido juntos este plan", le dijo a los empresarios que asistieron a la misma, y los invitó a trabajar "de manera conjunta, para empezar a disfrutar una Santa Fe distinta". Luego contó el intendente: "Ayer hablaba con un importante alcalde de Argentina (no mencionó su nombre, pero luego dijo que era Capital Federal: Horacio Rodríguez Larreta) y cuando le conté que hoy íbamos a presentar las audio-guías me contó que ellos no lo tienen -mencionó-. Me parece que estamos avanzando en algo importante".

Audio-guías. El intendente Jatón muestra un llavero con un código a escanear para escuchar audios con historias e información de Santa Fe mientras se recorren los lugares turísticos.Foto: Manuel Fabatía

Paquetes turísticos

Por otra parte, las empresas de turismo de la ciudad ya ofrecen paquetes para visitar Santa Fe. "Soy paquetes muy atractivos, incluso uno de ellos es para los propios santafesinos", indicó Arone. "También tenemos paseos náuticos, circuitos gastronómico e histórico", agregó el funcionario de Turismo, quien auguró una "buena temporada de verano". Y en cuanto a los paseos, Arone mencionó que habrá un cronograma de actividades a desarrollarse en distintos puntos desde estos días hasta el final de la temporada de verano.

Audio-guías, un llavero con historias de Santa Fe

Las audio-guías son podcast que se pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de la plataforma Spotify, que contienen historias de la ciudad de Santa Fe, muchas de ellas contadas por sus protagonistas. Para hacerlo hay que buscar en la plataforma a través de las palabras "Santa Fe Capital". Debido a que el formato rompe las barreras físicas y temporales, tanto quien se encuentre en cualquier lugar del mundo como los turistas que visitan la ciudad pueden acompañar sus recorridos con auriculares puestos para obtener rica información sobre cada lugar emblemático de la capital, en muchos casos contados por sus protagonistas.

Además, las audio-guías están condensadas en el sitio web de la Municipalidad (click acá), junto a más información, mapas de recorridos y folletería.

Llaveros con audios

En todos los puntos turísticos y hoteles de la ciudad habrá llaveros con un acrílico que tiene un código escaneable, a través del cual cualquier persona puede acceder desde su dispositivo móvil a las audio-guías, que fueron elaboradas por el Safetur. Hasta el momento hay 9 audio-guías a través de la cuales se puede acceder a información sobre el casco histórico santafesino, museos, paseos, y el Cementerio. Una de las curiosidades es la habitación que ocupó Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, cuando vivió en Santa Fe. También aparece el valioso testimonio de Evaristo Franco, quien cruzó en bicicleta el Puente Colgante en 1983 cuando su estructura cayó al agua, entre otros.

Controles en Nochebuena

El intendente Jatón anticipó que desde el Municipio están aguardando las indicaciones que debe comunicar la Provincia para conocer cuáles serán las actividades que estarán permitidas para celebrar la Nochebuena, el próximo 24 de diciembre en Santa Fe. Luego agregó que "los Paradores no estarán abiertos ni el 24 ni el 31 de diciembre, y se montarán operativos de control de alcoholemia". También dijo que espera el decreto provincial "para comunicar la hora en la que la ciudad se debe cerrar".

En cuanto al comercio, Jatón dijo que tanto el 24 como el 31 de diciembre no habrá estacionamiento medido, para promover la actividad comercial, y distintos horarios en cada zona de la ciudad.

Turismo seguro

La ciudad de Santa Fe logró la certificación internacional "Safe Travels Stamp", a través de la cual se garantizan los protocolos sanitarios para desarrollar un turismo seguro pos pandemia.