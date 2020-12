"La música es esencial"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Virginia Bono, referente de la Agrupación Coral Meridies, fue reconocida recientemente como Ciudadana Destacada por el Concejo Municipal. En una entrevista, destacó los aprendizajes logrados en un año marcado por la pandemia. "Se puso sobre la mesa el valor social del coro y el rol de líder de los directores".

A principios de diciembre el Concejo Municipal de Santa Fe declaró como Ciudadana Destacada a la directora coral Virginia Bono. En la misma ceremonia, destacó el 15º aniversario del Estudio Coral Meridies, ensamble fundado y dirigido hasta la actualidad por la propia Bono. En una entrevista con El Litoral, la directora repasó las sensaciones ante la distinción, promovida por la concejala Laura Mondino. Señaló que lo sintió como un reconocimiento para todos los coros de Santa Fe. Destacó los aprendizajes de un año signado por la limitaciones que impuso la pandemia y puso hincapié en la necesidad de continuar con el trabajo cooperativo.

"Uno cuando trabaja no busca ser marca registrada de nada. Pero es cierto que el Estudio Coral Meridies ha servido para estimular el trabajo de excelencia en otros grupos y mostrar caminos. En ese sentido, es un honor que se reconozca su labor. Es un coro joven, porque Santa Fe tiene actividad coral desde hace muchísimos años, pero su impronta fue siempre distinta, innovadora. Creo que más que separarnos del resto, lo que ha hecho es animar a muchos a seguir caminos similares. Eso nos enriquece a todos y hace que la actividad coral santafesina tenga cada vez mejor calidad y mayor proyección", reflexionó.

Admitió que se sorprendió con el reconocimiento del Concejo. "No lo esperaba. Uno no trabaja para estos reconocimientos, sino más bien para el reconocimiento de la gente que está con nosotros, en nuestro ambiente. De nuestros cantantes y colegas. No para los premios, sino para el reconocimiento sano. Pero una mención así me honró muchísimo", afirmó. Particularmente, Virginia se mostró entusiasmada respecto a la posibilidad de que los funcionarios empiecen a poner la mirada sobre los artistas. "Este año se ha demostrado más que nunca que las actividades culturales fueron refugio para muchos. El arte y en particular la música, fue esencial para transitar este momento. Que pongan el ojo en eso me parece importante. Y auguro que será el comienzo de una era en la que se empiece a tomar a la cultura mucho más en serio, esencial para la construcción de una sociedad mejor".

Una ciudad cantora

-De alguna manera, planteás es que el reconocimiento fue para todo un sector más que para una persona en particular.

-Exacto. Obvio que lo agradezco a título personal. Me siento muy orgullosa y me da mucha alegría. Pero lo siento tal como un reconocimiento que se multiplica, que es para todo un sector. Espero que esto sirva para que los concejales y el resto de la comunidad pueda mirar y prestar más atención a los coros. Santa Fe es una ciudad muy cantora. Y hay nombres que han trabajado desde hace muchísimos años por la difusión y jerarquización de la música coral. Meridies no es una isla. Quizás ha sido innovador y primerizo en ciertos desafíos, en marcar una senda. Pero lo bueno es que no estamos solos.

-Incluso en su origen Meridies fue innovador. Cuando arrancó, vos estabas en Alemania, de modo que se trabajó en parte a la distancia.

-Era un coro de proyectos. Cuando nacimos con agrupación coral trabajábamos cinco semanas intensivamente, hacíamos un par de conciertos y hasta el año siguiente no nos volvíamos a ver. Así fueron los primeros proyectos. Luego comenzaron a aparecer cada vez más propuestas, eso se unió a mi regreso a Santa Fe y a partir de ahí, este caro que nació para un proyecto anual empezó a trabajar en más cosas. Se constituyó en un ensamble que, aparentemente, tiene continuidad todo el año. Digo aparentemente porque depende de los proyectos que nos planteamos.

Sostenerse a la distancia

-¿Cómo fue este año en particular, donde hubo que reacomodar todas las instancias de trabajo?

-Nos habíamos visto por última vez en octubre del año pasado, cuando se desarrolló nuestro último proyecto. Cuando íbamos a comenzar nuestros ensayos para trabajar ni siquiera nos pudimos juntar. Cuando vimos que la cosa iba para largo, empezó a surgir la necesidad de cantar, aunque sea a la distancia. Ver qué podíamos hacer a pesar de las limitaciones de las plataformas digitales. Empecé con un servicio de técnica vocal y aprendimos una obra. Luego fuimos experimentando lo que experimentaron todos los coros del país y del mundo: algunas deserciones y un gran grupo que resistió, fortaleciéndose a partir de la situación. Fuimos aprendiendo y encontramos estrategias que nos permitieron hacer cosas interesantes. Y sostenernos tantos meses. Recurrimos a grabaciones y a videos virtuales. Muchas cosas hechas a pulmón, pero con satisfacciones. Uno aprende a valorar lo que tiene, a valorar la trayectoria y a pensar en el futuro.

Lazos

-Supongo que todo eso sirvió de aprendizaje, para añadir nuevas habilidades.

-Si. Las tecnológicas, que esperemos que no sean tan necesarias, porque nada reemplaza la música en vivo. Pero tenemos otras habilidades para preparar materiales y los cantantes también aprendieron mucho a partir del estudio individual. Creo que también se puso sobre la mesa el valor social del coro y el rol de líder de los directores. De líder no solo musical, sino también grupal. Para animar a los demás cuando vos mismo estás desanimado. Dedicar horas y horas para un trabajo que dura algunos minutos. También hay que decir que hay muchos colegas y coros que no han podido sostenerse y hay que bregar para que esos espacios no se cierren ante el panorama económico difícil que nos espera. La música es esencial, es importante. No solo hace bien, sino que construye sociedad y ciudadanía. Creo que esa tiene que ser la mayor enseñanza y el mayor desafío, trabajar cooperativamente. Los directores nos hemos juntado en foros desde el mes de abril para ver que hacíamos.

-Se revalorizaron los lazos entre colegas para encontrar soluciones comunes.

-Hubo mucha generosidad. Me puse a pensar que cosas hice este año. Y de las muchísimas actividades que hice, muchas fueron por cooperaciones.

Agenda

Para 2021 Virginia tiene previsto sumarse, en forma virtual por el momento, a diversas actividades de alcance internacional. Algunas a título personal, otras con Meridies. Entre ellas el festival de coros juveniles que se organiza desde Lituania y un festival on line que se realiza con epicentro en Alemania. También tiene previsto participar del jurado en las olimpiadas corales en Bélgica y formar parte de un festival internacional diagramado desde Singapur.