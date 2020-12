Independiente apuesta a los penales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los clubes de Liga Santafesina no atraviesan un gran momento económico. Por esto mismo, Ernesto Brignone le contó a El Litoral lo que Independiente de Santo Tomé prepara para hacerle frente a esta difícil situación.

Por Joaquín Suárez

Debido a la situación epidemiológica que golpeó a este 2020, la actividad en Liga Santafesina fue nula, lo cual generó que muchos clubes entren en una gran crisis económica. A esto hay que sumarle los actos de vandalismos que sufren las instituciones. El Coronavirus suspendió la mayoría de actividades, pero la delincuencia sigue en pie. Por esto mismo, los clubes buscan diferentes maneras de subsistir. En este caso Independiente de Santo Tomé prepara el primer encuentro regional de penales. El mismo se llevará a cabo en el predio de la institución "Roja" ubicado en Pueyrredón 1558 de la vecina ciudad de Santo Tomé.

En dialogó con El Litoral, Ernesto "Lito" Brignone, presidente de la institución, comentó sobre esta idea: "Debido a la situación económica, la cual es pesada y agobiante, hemos pedido autorización al municipio, para realizar el primer encuentro regional de penales. Recordemos que no se pueden hacer torneos, es más que todo para ver la posibilidad de juntar dinero y así pagar los alambrados y todos los destrozos en la iluminación. Va a ser en parejas, sin público y estará a cargo de los árbitros de la Liga Santafesina, se les recomienda llevar su toalla, agua y alcohol en gel".

-¿En qué fecha comenzará este encuentro de penales?

-La idea es empezar el 7 de enero, va a ser desde las 19 hasta las 21, y depende la cantidad de inscriptos va a ser la duración del torneo, porque si quedas eliminado, te podes volver a anotar. Esperamos que se anoten muchas parejas y juntar algo de dinero para los cien metros de alambrado y arreglar las torres de iluminación, así los chicos pueden entrenar en horario nocturno, porque hoy en día entrenan hasta que baje el sol, luego se tienen que ir.

-¿Habrá importantes premios?

-Sí, estamos evaluando, van a ser premios de valor, depende la cantidad de chicos inscriptos, estamos viendo la posibilidad de entregar una moto como premio o un porcentaje de lo que se recaude cada martes y jueves.

-Tras la habilitación de la Municipalidad, ¿habrá un estricto protocolo que se deberá cumplir?

-La precaución va a ser absoluta, habrá gente en la puerta que dejará ingresar solamente a los participantes de esa tarde-noche de disputa y siempre tomando las medidas de seguridad e higiene correspondientes.

-¿Cómo afectó esta pandemia a la situación del club?

-Como la mayoría de los clubes de la Liga, desde enero no cobramos cuota societaria y el mantenimiento de nuestro predio ha seguido igual, entonces nos hemos visto con un problema económico bastante complicado. Sumado a esto, nos robaron cien metros de alambrado, nos rompieron torres de iluminación, etc. El vandalismo no para ni con la pandemia. En conclusión, estamos como todos los clubes, complicados con la situación económica pero no vamos a bajar los brazos.

-En relación a los robos sufridos en las últimas semanas, ¿Algún funcionario habló con usted y ofreció alguna ayuda desde lo económico para hacer frente a esta difícil situación?

-Nadie, a pesar de que salimos por todos los medios y pedimos ayuda al municipio, no te responden, nosotros estamos en calle Pueyrredón y funcionan dos foquitos nada más, los pastos tienen un metro y medio, por lógica, se les hace fácil robar, además la gente no pasa por ahí porque la asaltan, así que te imaginas que los delincuentes trabajan tranquilos, es una vergüenza pero es la realidad. En este mes y medio que vamos de práctica, ya asaltaron a tres chicos, les robaron bicicleta, celular e indumentaria de entrenamiento. Normalmente los políticos hacen oídos sordos casi siempre, entonces presenté una nota al Consejo Deliberante de Santo Tomé y una directamente a Daniela Qüesta, la intendenta de la ciudad, contándole todo lo que estamos sufriendo y pidiendo que abran un poco los ojos.

7 de enero

El club Independiente de Santo Tomé invita a todos los interesados en participar del 1° Encuentro Regional de Penales a realizarse a partir del 7 de enero de 2021 en su predio ubicado en Pueyrredón 1558 de Santo Tomé. Para mayor información, los interesados podrán comunicarse con los siguientes teléfonos: 342 5372617; 342 5453893 o 342 4070202.

-Volviendo al mundo de la Liga Santafesina, ¿tuvo contacto con algún dirigente?

-Muy poco, el presidente nos llamó un par de veces, para saber cómo estamos, el Estado estuvo ausente a nivel provincial y nacional, en estos ocho meses no nos ayudaron en nada y nosotros, como todos los clubes de la ciudad y la región, estamos trabajando para que los chicos hagan un deporte, para que su tiempo libre, después de la escuela, sea el club de barrio el que los contenga. Ésta parece una frase hecha pero hay que recordarla siempre.

-En relación a la vuelta de la actividad, ¿se sabe algo?

-No se sabe nada, en la Liga hasta el día de hoy no hubo más reuniones, están más preocupados por las elecciones, que eran en el mes de diciembre pero se pueden posponer hasta marzo. La Liga está apurada en hacer una asamblea ahora el 29 en vez de resolver todos los problemas que tenemos los clubes.

-Sobre el presente del equipo de Primera ¿habló con Mario Pigliacampo de cara a lo que viene en el 2021?

-Debido a que no puedo salir por mi edad, me cuido mucho, nos hablamos permanentemente con Mario. Los chicos empezaron las prácticas hace 20 días, tres veces por semana con el preparador físico, para que empiecen a recuperar lo que se perdió en estos ocho meses y realizar la pretemporada fuerte en enero.

-Por último, ¿cuál es el mensaje para los socios y toda la familia del club?

-Saludarlos y desearles felices fiestas a todos y cada uno de los que forman parte de esta institución. Independiente es un club social y deportivo por lo que toda la sociedad santotomesina puede participar. Los esperamos para que puedan disfrutar de nuestras instalaciones cuando todo termine y volvamos a tener una vida normal como la que tuvimos antes del comienzo de la pandemia.