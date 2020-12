El intendente Jatón presentó su Agenda de gobierno

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Durante toda la semana, Jatón mantuvo reuniones con representantes de sectores productivos y sociales de la ciudad, ante quienes oficializó la agenda de trabajo diseñada por la Municipalidad. Cuenta con más de 60 proyectos organizados en cuatro ejes.

A poco de cumplir su primer año al frente del Ejecutivo local, Emilio Jatón organizó una ronda de reuniones con distintos actores que hacen a la dinámica económica y social de la ciudad, a quienes les presentó su Agenda de gobierno. De este modo, en diversos encuentros que se concretaron en dependencias municipales, el intendente y buena parte de su gabinete oficializaron ante los representantes de la industria, el comercio, la construcción, las empresas, el campo, las universidades y el sector religioso, entre otros, los lineamientos de la gestión para los años que vienen.

Se trata de una hoja de ruta que enumera las distintas intervenciones pensadas para la ciudad, muchas de las cuales están contenidas en el proyecto de Presupuesto para el año próximo, que los concejales aprobaran recientemente y que se lleva buena parte en obras y servicios públicos. Es decir que muchos de los programas contemplados se llevarán a cabo con financiamiento y recursos municipales, mientras que otros dependen de los aportes provinciales o nacionales.

Con la mirada puesta en lo que la actual gestión del gobierno municipal quiere transformar, el documento combina la atención de lo urgente con aquellas políticas a implementar en el largo plazo. Todo ello fue reunido en cuatro ejes: Integrar Santa Fe; Trabajar, Producir e Innovar; Construir Ciudad; y Abrir el Estado que a su vez contienen 60 proyectos. Ese documento de más de 180 páginas fue entregado en formato digital a todos los que participaron de los encuentros con el intendente, de modo que tengan la oportunidad de evaluarlo, aún después de concluidas las respectivas reuniones.

Para Jatón, “es un instrumento flexible y dinámico que guía nuestras acciones de gobierno, pero con la capacidad de adaptarse al contexto, a las prioridades y a los cambios sin perder sus valores ni su identidad”. Además, asegura que será “la herramienta que nos permita construir entre todos este camino que queremos transitar para una Santa Fe más humana, más innovadora, más sustentable y más abierta”.

El intendente revela que la construcción de la Agenda fue colectiva. En ese sentido, recuerda las instancias de diálogo y participación logradas no solo en las mesas sectoriales organizadas por el municipio con cada uno de los sectores productivos desde que inició la pandemia de Covid-19, sino también las de la Red de Instituciones, esos espacios en los que vecinos y funcionarios del gabinete municipal debaten los proyectos más importantes para cada barrio. A esto se suma la necesaria articulación entre todas las áreas del Ejecutivo.

Ambiciones

Entre los ejes de la Agenda, el que refiere al proyecto Integrar Santa Fe destaca por sus características. El plan, que se presentó en agosto pasado por dilaciones relacionadas con la pandemia de Covid-19, propone la ejecución de una gran cantidad de obra pública combinada con políticas sociales a aplicar en los barrios más vulnerables de la capital. “Queremos que no haya más fragmentaciones urbanas, que no existan más barrios con servicios y barrios sin oportunidades de tener una vida mejor”, resume Jatón. Aquí figura la recuperación y puesta en valor del cordón noroeste de la ciudad para empezar a verlo como el nuevo frente urbano y no ya, como el fondo.

Pero además, se suman otros trabajos como la jerarquización de lugares emblemáticos, edificios y espacios públicos de la capital que durante mucho tiempo fueron abandonados y librados a su suerte. Este es el caso del Anfiteatro del Parque del Sur, que próximamente será reinaugurado gracias a que la situación sanitaria en la ciudad permite -al menos por el momento- la realización de espectáculos al aire libre; y la ex- Estación del Ferrocarril Mitre, para la cual se oficializó un proyecto a largo plazo que iniciará en 2021 con la recuperación de la nave central y la remodelación del parquizado que la circunda.

La Agenda se expresa, del mismo modo, sobre los proyectos vinculados a las competencias del municipio, como la Red Integral de Cuidados, que prioriza la atención a mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Allí también se incluye el plan operativo de control y convivencia, y la puesta en marcha de senderos seguros para mejorar el ordenamiento de la ciudad, pero atendiendo a una perspectiva de cuidado desde la prevención.

Un apartado especial se reserva para la cuestión ambiental. En ese sentido, se enumera una serie de planes a poner en marcha bajo la responsabilidad del municipio, pero también otros, destinados a promover un cambio de actitud en la conducta de los ciudadanos. Si bien las autoridades reconocen que el sistema concesionado de recolección de basura necesita ajustes, proponen específicamente generar un cambio de paradigma sobre la higiene urbana y las posibilidades de generar empleo verde y seguro entre la población santafesina que vive de los residuos. Entonces, en la cuestión ambiental se menciona la mejora del servicio tradicional de recolección pero desde la perspectiva de gestión integral de residuos urbanos, vinculada a microempresas sociales para el tratamiento, la recuperación, la recolección y la separación. Esto se complementa con acciones específicas como las llamadas Terminales Verdes, los Puntos Fijos para depósito que ya se ven en varios puntos del ejido urbano, el vivero de nativas y los viveros barriales, entre otros mencionados.

Los emprendedores y la economía social también conforman una de las prioridades. A sabiendas de que Santa Fe tiene un enorme potencial y grandes capacidades para posicionarse como un polo de innovación científico-tecnológica, industrial y turístico, el intendente y su equipo apuestan a generar mayores canales de articulación para que el triángulo entre el conocimiento, el sector privado y el Estado genere más y mejores resultados.

Finalmente, el documento incluye la presentación del portal de Transparencia, donde estará reflejada toda la información actualizada sobre las cuentas públicas, los ejercicios presupuestarios, las compras y hasta las transferencias que realiza la Municipalidad de Santa Fe. Este ítem se relaciona con una de las premisas mencionadas por Jatón desde la campaña electoral: “Lograr un Estado cercano a la ciudadanía, que es la única forma de dar respuestas y mejorar, de verdad, la vida de los vecinos. Es una convicción y mi compromiso de todos los días”, afirma.

Nombres propios

La Agenda de gobierno contempla cuatro ejes, uno de ellos es Integrar Santa Fe, que contiene 16 proyectos, entre ellos el despliegue de los dispositivos territoriales llamados Estaciones, el programa Barrio Mío que propone la urbanización de asentamientos informales, la mejora de las condiciones urbanas del Camino Viejo a Esperanza, la construcción de viviendas, la entrega de escrituras, la ejecución de servicios en lotes municipales, la promoción de buenos hábitos entre los conductores, la creación de corredores dentro de la ciudad que permitan la circulación peatonal de manera accesible y segura, los Encuentros de la convivencia para institucionalizar redes barriales y el Plan Operativo de Control y Convivencia, que implica acciones tendientes al ordenamiento de la vida social de los santafesinos, entre otros.

La Agenda de Gobierno está disponible en la página web de la Municipalidad: https://santafeciudad.gov.ar/transparencia/agenda-de-gobierno/.