Balance en un año complejo Santo Tomé frente a la pandemia: "Fue como barajar y dar de nuevo" La intendenta Daniela Qüesta habló sobre todo lo realizado a lo largo de un 2020 atípico. Las estrategias contra el coronavirus, la apuesta a optimizar los servicios municipales, la reactivación de parte de la obra pública paralizada y las expectativas de un 2021 en el que se prevé hacer mucho, siempre "relojeando" al Covid.

Al momento de atender a El Litoral, la doctora Daniela Qüesta salía del acto de entrega del primer aporte del Fondo de Emergencia Económica dispuesto por el Ejecutivo Municipal de Santo Tomé -con el aval del Concejo local- para aquellos sectores que no pudieron abrir durante la pandemia por coronavirus. Esto sintetiza el año atípico vivido. El Covid-19 tiró por el suelo todos los planes previsto en este 2020 "para el olvido". Como para muchos, a la intendenta de la vecina ciudad le resulta difícil ponerle un calificativo, aunque fue contundente cuando le tocó hacer un balance de lo transitado. "El año tuvo muchas facetas, pero desde lo sanitario estamos tranquilos porque hicimos lo que se podía, siempre acompañando las decisiones y activando la implementación de protocolos que debimos sostener", consideró.

Al respecto, Qüesta destacó lo realizado por la Secretaría de Salud, Medio Ambiente y Acción Social, "que trabajó casi sin descanso desde el inicio de la pandemia". Algunas de las acciones más importantes fueron la confección de un equipo local de hisopado y seguimiento de casos, en conjunto con el Samco local y el Ministerio de Salud de la provincia, "algo que permitió incrementar la cantidad de hisopados y la velocidad en la obtención de los resultados. También hicimos controles de protocolos en empresas y comercios, dispusimos el Centro de Aislamiento en el Club Alianza (donde todavía no fue necesario alojar a ningún paciente) y aplicamos distintas medidas de prevención en dependencias municipales y la ciudad en general", enumeró.

Saltando obstáculos

Por el lado de la gestión, indudablemente el contexto sanitario obligó a modificar objetivos y reorientar recursos. "Fue como barajar y dar de nuevo", resumió la intendenta. Desde lo presupuestario, explicó que se había calculado determinada cantidad de gastos y la pandemia cambió todo. A eso, se sumó la desafectación de unos 150 trabajadores por ser personal de riesgo. "Ellos no van a volver hasta que esté la vacuna, pero además otros 150 tuvieron que estar oportunamente aislados", remarcó. Frente a este escenario, se armaron equipos entre los empleados disponibles para avanzar en lo diagramado y cumplir con una de las premisas de este año: la prestación eficiente y efectiva de los servicios.

"Llevamos a cabo un Plan de Erradicación de Microbasurales a través del cual limpiamos y embellecimos 47 espacios en distintos puntos de la ciudad. Optimizamos el servicio de recolección de residuos recuperando equipamiento, colocando GPS en los vehículos para el control de los recorridos y ajustando zonas y horarios para ser más eficientes. A su vez hicimos operativos especiales de recolección de basuras generales durante los fines de semana, y hasta relanzamos el Área de Inspección", repasó la mandataria santotomesina.

Obra pública

En materia de obra pública, Daniela Qüesta señaló que la meta este año es que finalicen o estén en ejecución aquellos trabajos importantes para la localidad. "Reiniciamos las tareas en el canal Roverano para completar la primera etapa de esta obra fundamental para reducir el riesgo hídrico en el sur de la ciudad, y estamos gestionando para que se incluya la ampliación de la misma para completar el entubado del desagüe hasta ruta 11", mencionó.

Luego recordó: "retomamos el Plan de Pavimento Flexible en 27 cuadras para mejorar la transitabilidad en los barrios UPCN y Nuestra Señora de la Paz; está pronta a comenzar la obra del nuevo Intercambiador de Tránsito en la Autopista Rosario-Santa Fe; están avanzadas las gestiones para que muy pronto se retome el Plan de Hábitat en los barrios Iriondo, Libertad y Santo Tomás de Aquino; en estos días se reinició la obra del Jardín 246 en jurisdicción del barrio 12 de Septiembre, que estaba paralizada desde principios del año pasado; desarrollamos un Plan de Bacheo, reacondicionamos la red de cloacas en sectores críticos y ejecutamos la obra de Saneamiento Hídrico que favorecerá a los barrios Las Vegas y Las Baleares".

Sobre el agua

Para mejorar el servicio de agua potable que tantos dolores de cabeza generó en parte de los vecinos de Santo Tomé, el municipio local concretó la limpieza de tanques de distribución, redes y perforaciones, se realizaron análisis y controles de calidad y se adquirió equipamiento para optimizar la prestación. También se hicieron trabajos en el Tanque Central y se gestionó la obra que permitirá asegurar un mejor servicio de agua potable en el complejo habitacional San Ignacio de Loyola, entre otras tareas.

¿Un 2021 más calmo?

Sobre las expectativas para el año entrante, la intendenta Daniela Qüesta aseguró que "hay mucho por hacer, sabiendo que también tenemos que estar contemplando la pandemia". "Tenemos previsto continuar con el pavimento de hormigón por administración municipal, pero lo que nos genera dudas es lo que sucederá con la derogación del Plan Abre, porque lleve el nombre que lleve son recursos que para Santo Tomé significan unos 78 millones de pesos en obras, y no queremos perder eso", indicó.

Barrio Las Vegas: Sain "nunca nos quiso atender"

-¿Cuál es su mirada de lo que sucede en barrio Las Vegas y cómo cree que podría solucionarse?

-La situación del barrio Las Vegas es de larga data. Tiene la particularidad de que se trata de un barrio con muchas carencias, nadie pone en duda y en discusión eso, con una red de instituciones muy fuertes que, además del municipio, incluye la escuela, las iglesias y otras que tienen un trabajo muy importante. Y que, como todas las actividades que tiene que ver con la cercanía y la presencia, se han visto condicionadas y afectadas en el marco de la pandemia.

Pero hace mucho tiempo que hay un enfrentamiento de dos familias y las causas las tendrá que definir la justicia, no nosotros. Si se trata de una disputa familiar, o una disputa por actividades delictivas, eso nosotros no lo podemos afirmar, pero esta claro que la investigación, la inteligencia para saber eso la tiene que hacer la fuerza del Estado, no la puede hacer el vecino. En ese contexto de violencia interna en un barrio, no se puede pedir a un vecino que denuncie a alguien. Y lo que hemos tratado de explicar toda esta semana es que nosotros hemos planteado la problemática del barrio y la necesidad de que hubiese presencia de fuerzas especiales adentro del barrio, es lo que les hemos plateado en diferentes oportunidades a los tres o cuatro funcionarios que en diferentes oportunidades nos han atendido.

Entonces, sucedidas la situación de violencia que no fue de un día, fueron cuatro o cinco días de furia, que incluyó nada más ni nada menos que el fallecimiento de un joven de 17 años , y el incendio de 12 viviendas, nosotros tenemos que decir a la ciudadanía que no es que nos despreocupamos, no es que no gestionamos. Cada vez que tuvimos la oportunidad hemos planteado que el barrio Las Vegas necesita este tratamiento distinto y no lo logramos.

Por eso es que hoy lo que tenemos que aclarar es que el responsable de la cartera que es el Ministro de Seguridad (Marcelo Sain). Nunca nos pudo atender en un año, nunca nos quiso atender, no sé cual es el motivo, pero está claro que los hechos están a la prueba, no hay más que repasar las noticias de la semana para darse cuenta de que lo que hemos hecho hasta ahora, en este año, no sirvió para evitar esta situación, para disminuir la violencia y, fundamentalmente, para generar las condiciones para que el resto de los vecinos del barrio Las vegas, que son la mayoría, pueda vivir en paz, puedan ir a la escuela, puedan salir a hacer un tramite, puedan vivir.