Hugo Aimar: "Podemos llegar a los 30 mil casos en el departamento La Capital, un número que era impredecible"

El Licenciado en Matemáticas del Conicet dijo que “el problema de Navidad y fin de año es que nos vamos a juntar gente de muy distintas generaciones a diferencia de lo que estaba pasando”.

La ciudad de Santa Fe registró este martes 238 nuevos casos de coronavirus, por lo que acumula un total de 1.243 contagios, siendo la cifra más alta de los últimos 19 días (1.380 el 3 de diciembre).

En tiempos marcado por las fiestas, y con vistas a lo que sucederá en el 2021, en cuanto a las estimaciones de casos que se abarajan para el departamento La Capital, Hugo Aimar, Licenciado en Ciencias Matemáticas e integrante del Conicet expresó: “Es preocupante porque todavía los momentos más álgidos de las reuniones sociales asociadas a las celebraciones de fin de año y de Navidad, no tuvieron lugar, es muy extraño que no haya podido haber ninguna mejora, o sea estamos peor que el modelo que habíamos hecho. Al respecto, señalo: “Nuestra previsión es hasta el 5 de enero, que todavía no incluye los eventuales cambios en el número mágico de la propagación de la epidemia, de la cantidad de contagiados por cada uno de nosotros que este enfermo. Ese tipo de cosas no se están contemplando todavía por falta de información, sobre el cuál pueda ser el impacto que tengan las celebraciones que vienen”.

Respecto al número autorizado por el Gobierno para realizar las celebraciones familiares, Aimar sostuvo: “A mi me parece demasiado alto el número que se ha puesto como máximo porque termina en el fondo luciendo como una recomendación, a mi me parece que 15 personas es mucho”- y continúo- “eso básicamente es juntar varios núcleos familiares con lo cual la complica. Para mi estamos en un momento muy difícil, porque el optimismo de la posibilidad de la vacuna no puede hacernos pensar que la cosa esta terminada pero ni remotamente”.

En tal sentido, consideró que “no hay respuesta de la sociedad santafesina, por lo menos en el efecto del desarrollo de la pandemia en la ciudad, en el departamento La Capital es de los peores en este momento”.

En tanto, Aimar manifestó su preocupación por “las eventuales mutaciones, la nueva versión del virus parece que a pesar de que no son mas virulentas tienen mas velocidad de propagación eso complicaría la cuestión del sistema de salud”, y agregó- “en un futuro un poquito mas lejano esperemos que las vacunas ayuden”.

Asimismo, sostuvo que la alarma en la ciudad de Santa Fe, puede darse en que “los infectados sean de otra zona de riesgo, de áreas de edades de riesgo, porque las fiestas tienen una transversalidad social muy grande, o sea se juntan los nietos con los abuelos, en medio de todas las generaciones. Es un problema complicado, ojala se demuestre que no podemos contagiarnos tanto, que no sigan aumentando tanto los casos, como está ocurriendo ahora”. En este momento, el especialista sostuvo que “esta mal la curva, es preocupante, pero ademas el problema puede ser que los infectados sean de gente que se está cuidando mucho. En estos días hay que hacer de nuevo el esfuerzo de pensar como organizar las fiestas, si uno no esta seguro de haber estado lo suficientemente aislado como para no contagiar a nadie, mejor que no se junte con la gente grande, con los que están en riesgo de salud, los diabéticos, etc. Hay un montón de situaciones de alta complejidad así que hay que hacer el esfuerzo de racionalidad, es preferible llamar por teléfono, expresar cariño a la gente que uno quiera pero cuidarnos”, expresó.

“Esta claro que hay franjas de edades, de gente que es muy saludable, que no le hacen nada el virus y que se enteran después por algún análisis sereologico que lo tuvieron , y que ni siquiera se enteraron por ningún síntoma. Por lo cual todas esas cosas complican la maniobra porque es difícil convencer a ciertas generaciones, o grupos de gente joven. El problema de navidad y de fin de año es que nos vamos a juntar gente de muy distintas generaciones a diferencia de lo que estaba pasando”.

Estimaciones hasta el 5 de enero

“Nosotros teníamos estimado que para el 5 de enero estaban dados alrededor de 28.000 y 29.000 casos en el departamento La Capital, pero como estamos hoy puede llegar a ser peor, podemos llegar a los 30 mil, un numero que era impredecible”, explicó el licenciado.

“En Rosario, por ejemplo, hubo una bajada notable que ocurrió hace algunas semanas, y nosotros estábamos esperando que unos 15 días después, mas o menos, por la diferencia de dinámica eso ocurriera en la ciudad de Santa Fe y el departamento La Capital. Pero por otro lado estábamos viendo una cosa notable que esta pasando en el AMBA de nuevo, con CABA y todo, no solamente la provincia de Buenos Aires sino también la ciudad donde están empezando a preocuparse por la situación sanitaria. Ayer decía el Ministro de Salud de la Nación que le atribuía esto, no a que este actuando directamente el virus, sino que diciembre es un mes muy complicado. Me parece que en Santa Fe nos estamos cuidando poco, el barbijo es como los cascos de la moto, que lo llevan en la mano, pero no es para eso, el barbijo es para llevarlo puesto”, puntualizó.

Recomendaciones

Hugo Aimar, integrante del Conicet, recordó las recomendaciones a tener en cuenta en este marco festivo que viviremos los próximos días. Entre ellos, destacó el higiene, distanciamiento de grupos pequeños, estar al aire libre, evitar compartir vasos, platos, cubiertos, servilletas, usar barbijo “no para evitar una sanción sino como una manera de cuidarse uno y a los demás, eso se sta relajando mucho en la ciudad de Santa Fe”, explicó.