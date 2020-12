Los aficionados eligieron al GG.PP. de Turquía como Mejor Carrera del Año

Los aficionados de la Fórmula 1 eligieron al Gran Premio de Turquía como la mejor carrera del Mundial 2020, por delante de las pruebas de Italia y Sakhir, en Bahréin.

En aquella carrera en Estambul, disputada el pasado 15 de noviembre y marcada por la lluvia, el británico Lewis Hamilton se quedó con la victoria y conquistó su séptimo Mundial, con lo que alcanzó el récord del alemán Michael Schumacher.

