La navidad de los famosos: mensajes en redes sociales y celebraciones

A pesar de ser una Navidad muy especial, con distancia social, reuniones con pocas personas y cuidados extra debido a la pandemia de Covid-19, los famosos no dejaron de disfrutar de una noche en familia y con amigos cercanos.

Shakira compartió un video en sus Twitter deseándole a todos sus fans una "muy feliz navidad", acompañado por un texto que expresa lo mismo en distintos idiomas.

Por su parte, Cristiano Ronaldo subió una imagen con su familia y aseguró que pasó las fiestas "lleno de amor, salud y felicidad".

We wish you a Merry Christmas!! Full of love, health and happiness🎅🏻🎄❤️ pic.twitter.com/Xpb7wu2kmU