Es viral más tierno: ¿ya viste bailar a Baby Yoda?

Tras el final de la segunda temporada de The Mandalorian, muchos fanáticos ya están extrañando a Baby Yoda y preguntándose qué sucederá con él en la tercera entrega de la serie. Pero mientras esperan que estas dudas sean resueltas, Robert Rodriguez compartió un video que generó mucha ternura entre los fanáticos.

Al igual que la primera entrega, la segunda temporada de The Mandalorian contó con varios directores. Uno de ellos fue Robert Rodríguez, quien compartió en su cuenta de Twitter un video que rápidamente se volvió viral. En la filmación aparece Grogu, también conocido como Baby Yoda, bailando al ritmo de la canción que toca con la guitarra el director.

Se trata de una grabación breve, de apenas 19 segundos, pero suficientes como para que todo el mundo haya quedado enamorado de la simpática escena que fue grabada cuando Rodríguez dirigió el episodio número 6 (o Capítulo 14, según lo quieras contar) de la segunda temporada de The Mandalorian, bautizado como La tragedia.

Here’s a Christmas present to all those who asked me what it’s like to hang out with Baby Yoda on the set of #TheMandalorian #TheTragedy. Check out #DisneyGallery for more behind the scenes! pic.twitter.com/6ShINBxJAN