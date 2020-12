https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El diputado nacional Albor Cantard dijo que el gobierno recortó $ 100 mil a los bolsillos de jubilados y pensionados este año, y que la nueva fórmula agravará sus pérdidas.

Ajuste jubilatorio "Dato mata relato"

“Estamos ante una nueva versión del relato al que tiene tanto apego el oficialismo”, dijo Albor Cantard, sobre la nueva fórmula de ajuste en las jubilaciones que lleva adelante el Frente de Todos.

El legislador santafesino -UCR/Juntos por el Cambio- dijo que el oficialismo pasó de una “serie novelada, basada en unos pocos hechos reales” a la “ciencia ficción”; “no tienen en cuenta lo que sucede en la realidad”, advirtió.

Expuso que en comparación con la aplicación de la suspendida fórmula de actualización de haberes sancionada durante el gobierno de Macri, este año un haber mínimo pierde $ 959 por mes; uno de $ 50 mil deja de percibir unos $ 8 mil por mes y los que cobran la máxima tienen $ 18 mil mensuales menos en sus bolsillos.

“El ahorro en todo 2020 supera los 100 mil pesos”, sostuvo en referencia a la justificación fiscalista de las decisiones del gobierno de Alberto Fernández. Recordó que el presidente prometió en campaña que en su primer día de gobierno dejaría de pagar los intereses de las Leliq para aumentar 20% las jubilaciones.

“Apenas asumió, suspendió la movilidad jubilatoria bajo la consigna que de esa manera, como la ley de movilidad de Cambiemos era pésima, iba a mejorar haberes”.

Sostuvo que “en nombre de una falsa solidaridad se achata la pirámide, pero ni siquiera los que cobran la mínima pudieron mantener lo que debían cobrar”. Sentenció de esta manera que “dato mata relato”.

De eso no se habla

“El régimen propuesto no tiene en cuenta la variable inflación; el ministro de Trabajo vino a decirnos en Comisiones que no hay que hablar de inflación, que no había que ponerla en la ley y que de esa manera mágicamente íbamos a entrar en deflación.

“Me hizo acordar -subrayó Cantard- a otro ministro que no hablaba de pobres para no estigmatizarlos, a otro que decía que había menos pobres que en Alemania, a otro que cuando le preguntaron por la inflación respondió: ‘me quiero ir”.

“Atar las jubilaciones a la recaudación -sostuvo- es una variable precíclica que evidentemente va a perjudicar en momentos de recesión como el que vive la Argentina”.

Sostuvo el diputado Cantard que esta fórmula, con esta volatilidad, desvirtúa la garantía constitucional de la movilidad y lo único que se garantiza es una lluvia de juicios contra el Estado, que va a terminar echando por tierra la pretendida sustentabilidad del sistema”.

¿FMI?

“No es cierto que el proyecto de ley que estamos tratando sea solidario, que garantice la sustentabilidad y mucho menos la estabilidad de los haberes”, dijo el legislador santafesino. Cantard sostuvo que “la única razón, el único interés, sea por mandato del FMI o por las razones que fueren, es hacer un ajuste fiscal sobre jubilados, pensionados y demás beneficiarios del sistema”.