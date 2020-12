https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 30.12.2020

Inseguridad en Las Vegas Gabriela Solano: "El gobierno provincial está ausente y nos deja solos"

Al momento de abordar el tema de la inseguridad, Gabriela Solano separó su actuación como presidenta del Concejo Municipal, de su opinión personal como concejala socialista, en especial al referirse a la violencia y los disturbios del barrio Las Vegas, así como al problema de la superpoblación y fuga de presos de la Comisaría de Distrito Nº 12, situaciones que tuvieron amplia cobertura en este medio.

Dentro del cumplimiento de sus funciones como titular del Cuerpo, recordó los pedidos de audiencia cursados este mes a los ministros provinciales Marcelo Sain (Seguridad) y Rubén Michlig (Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad), así como a Héctor Acuña, director del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe. En las notas, el Concejo de Santo Tomé le reclama al gobierno provincial acciones concretas ante estas situaciones críticas y una intervención urgente para encontrar una solución. "El gobierno provincial está ausente y nos deja solos", fustigó.

Al respecto, Solano aclaró que "desde el Concejo lo que se puede hacer es gestionar ante las autoridades las actuaciones pertinentes". En las notas a los funcionarios hicieron eso, pero al momento de realizarse la entrevista con la legisladora no habían tenido respuesta alguna. "Todo el Cuerpo legislativo estuvo de acuerdo en este pedido, más allá de las distintas fuerzas políticas que se representan, se hizo de manera conjunta", manifestó.

Luego, en su carácter de concejala socialista, añadió que "la verdad es que es muy grave que la Provincia no tome intervención y no atienda a las autoridades municipales (la intendenta Daniela Qüesta también ha pedido audiencia, por ejemplo), como tampoco a los concejales de la ciudad". Evidentemente, señaló, "hay un gobierno provincial ausente, que nos deja solos, porque a los vecinos nosotros les tenemos que dar una repuesta… y nuestra respuesta es que estamos gestionando pero nadie nos contesta". "Eso es muy grave desde lo institucional", remarcó.

El provincial, dijo Solano, "es un gobierno muy ausente en el tema inseguridad, al menos con los santotomesinos y en el hecho puntual ocurrido con respecto al barrio Las Vegas". También con lo de la Comisaría Nº 12, destacó después, "porque habían prometido, y se habían comprometido, a sacar a los detenidos, de no llevar más, y hoy tenemos una población de 46 detenidos donde hay plaza para 16". "Me parece que hay una ausencia bastante grave", repitió Solano. "Es mi opinión como concejala socialista, como presidenta del Cuerpo sigo esperando que me contesten las notas", completó el concepto.