https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 31.12.2020 - Última actualización - 10:54

10:52

Con cierres y aperturas resueltos al ritmo de las medidas sanitarias de prevención, ganaron terreno los trámites digitales. Desde junio se abrieron más de 47 mil expedientes de manera virtual. El balance de la Corte.

Por efecto de la pandemia Los tribunales santafesinos apuraron la informatización Con cierres y aperturas resueltos al ritmo de las medidas sanitarias de prevención, ganaron terreno los trámites digitales. Desde junio se abrieron más de 47 mil expedientes de manera virtual. El balance de la Corte. Con cierres y aperturas resueltos al ritmo de las medidas sanitarias de prevención, ganaron terreno los trámites digitales. Desde junio se abrieron más de 47 mil expedientes de manera virtual. El balance de la Corte.

Con las oficinas cerradas total o parcialmente durante los meses de pandemia, y ante la fuerte demanda de los profesionales, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe administró la gestión del servicio en función de las exigencias sanitarias y la necesidad de avanzar con los trámites.



Mientras tanto, aceleró los procesos vinculados a la informatización, tal como revelan los datos provistos desde el organismo a El Litoral.





De qué se trata

El sistema informático del Poder Judicial de Santa Fe que comprende la digitalización de los procesos que componen el Derecho Privado, puede ser considerado en dos sentidos.

Por un lado, la informatización completa con un sistema único e integral –que tuviera su comienzo con un proyecto para la construcción de organismos "pilotos", y luego su réplica masiva, que finalizó ya en el año 2019- de la totalidad de los Tribunales, Juzgados y Mesas de Entradas Únicas en las materias civil y comercial, laboral, familia, responsabilidad extracontractual, circuito, menores y contencioso-administrativo, y en todas las instancias. Llevado a una representación numérica, 205 organismos que se desagregan en la Corte Suprema de Justicia, 19 Cámaras de Apelación, 147 Juzgados de Primera Instancia unipersonales, 12 Tribunales Colegiados y 24 Mesas de Entradas Únicas distribuidoras de expedientes; otras 40 dependencias vinculadas a áreas de administración y servicios; y 60 Fiscalías y Defensorías Extra-penales. Todo ello hace un total de 305 dependencias judiciales y más de 2800 integrantes del Poder Judicial trabajando con el sistema informático de gestión SISFE con características de integridad y consistencia de datos, a través de una única red de comunicaciones en toda la provincia.

Interacción



En otro sentido, y en lo que hace a la visualización e interacción que se materializa con la Autoconsulta Online de expedientes por internet, viene permitiendo ofrecer a profesionales matriculados, organismos públicos y a las partes procesales, información actualizada del estado y trámite de las causas donde tienen intervención. Esta consulta permite la visualización del expediente electrónico de manera completa, tanto sea el texto de cada proveído o resolución adoptada por el Juzgado o Tribunal, como de los escritos presentados por las partes y debidamente digitalizados. Actualmente conforman esta plataforma 168 órganos jurisdiccionales, donde el profesional matriculado (abogado, procurador, martillero, contador, MPA, SPPDP, organismos públicos, etc.) accede a todos los expedientes donde se encuentra presentado con sólo ingresar su matrícula y clave, las cuales son otorgadas y gestionadas por los respectivos Colegios Profesionales que los nuclean.

Asimismo, el ciudadano parte de un juicio (actor, demandado) puede también realizar el seguimiento del expediente donde tiene interés legítimo, para lo cual debe contar con el número de identificación de la causa y la contraseña de dicho expediente, que es brindada por el órgano judicial donde está radicada la causa.



Toda esta accesibilidad se ha visto ampliada, igualmente, en tanto desde el año pasado puede hacerse no sólo desde la tradicional página web que funciona desde el 2000, sino además por medio de dispositivos móviles (celulares) a través de la primera aplicación para la consulta unificada de expedientes del país (para Android y próximamente también para Ios); que a la fecha ha sido descargada por 5900 usuarios.

Alcances

A manera ilustrativa, aproximadamente se llevan gestionados a través de este sistema integral la cantidad de 6.900.000 expedientes; habiéndose registrado 35.000.000 de cargos electrónicos, 9.400.000 de escritos digitalizados y 39.000.0000 de actuaciones -decretos y resoluciones de los Juzgados y Tribunales-; y la cantidad de 160.000 cédulas de notificación con firma digital de funcionarios judiciales.



En similar orientación, la referida plataforma de Autoconsulta Online ha venido evolucionando como medio de participación virtual, en tanto permite a los profesionales matriculados presentar demandas y escritos de manera remota, pudiendo hacerlo con o sin firma digital. Ésto supone que subido el documento del escrito al portal por internet, queda de manera inmediata disponible para que el Juzgado destinatario lo acepte registrándolo para su tramitación. Un aspecto no menor que hace a la inmediatez en estas acciones (envío del profesional - recepción por el Juzgado) es que la bandeja de entrada electrónica que tienen los Juzgados es parte del sistema informático de gestión interno. Otra cuestión que no se puede soslayar es que el sistema informático no permite a los agentes judiciales operadores del mismo rechazar las demandas o escritos presentados; sino que esta decisión, y como corresponde, es resorte del ámbito jurisdiccional y de la tramitación de cada expediente.