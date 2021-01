Una publicación de Meghan y Harry indignó a Carlos de Gales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 02.01.2021

Los duques de Sussex han publicado una "Carta para 2021" en la web de la fundación Archewell, pero las fotografías y el contenido causaron polémica

Los duques de Sussex han publicado una "Carta para 2021" en la web de la fundación Archewell, pero las fotografías y el contenido causaron polémica

Meghan y el príncipe Harry han estrenado Archewell, la página de su fundación que lanzaron en octubre pero que hasta ahora no tenía prácticamente contenido. Con motivo de la inauguración de la web y del nuevo logotipo, una A mayúscula sobre una W, han publicado una ‘Carta para 2021’ acompañada por dos fotos que han provocado una nueva polémica.

En las imágenes, que sirven como fondo para el texto de la carta, aparecen, por un lado, Meghan de niña abrazada a su madre, Doria Ragland, y, por otro, el príncipe Harry cuando todavía era un niño sobre los hombros de su madre, la princesa Diana. La carta dice lo siguiente: “Soy el hijo de mi madre./ Y soy la madre de nuestro hijo./ Juntos te traemos Archewell./ Creemos en lo mejor de la humanidad./ Porque hemos visto lo mejor de la humanidad./ Hemos experimentado compasión y bondad, /De nuestras madres y extraños por igual. /Frente al miedo, la lucha y el dolor, /Puede ser fácil perder esto de vista./ Juntos, podemos elegir coraje, sanación y conexión./ Juntos, podemos optar por poner la compasión en acción./ Te invitamos a que te unas a nosotros./ Mientras trabajamos para construir un mundo mejor, / Un acto de compasión a la vez.

La actualización de la web incluye, aparte de esta carta, un apartado en el que explica qué es la Fundación Archewell, sus propósitos y algunas de sus colaboraciones con, por ejemplo, Tristan Harris, el exdiseñador ético de Google que ahora trabaja con los Sussex “para crear las condiciones para comunidades online más seguras y compasivas”; con el Centro para la Investigación Crítica de Internet; además de con el cocinero asturiano José Andrés, a cuya iniciativa World Centra Kitchen ofrecen los duques su apoyo financiero para construir cuatro Centros de Ayuda Comunitaria con cocinas de servicios de emergencia en Dominica y Puerto Rico, ambos países miembros de la Commonwealth. La web también cuenta con un apartado donde los Sussex publicarán los podcast de Archewell Audio que producen los duques con Spotify; y un tercer espacio llamado Archewell Productions en el que explican su asociación con Netflix y el trabajo que desarrollarán con la intención de “utilizar el poder de la narración para abrazar nuestra humanidad compartida y nuestro deber con la verdad a través de una lente compasiva”.

Es lógico que el padre de Meghan no aparezca en las fotos dada la complicada relación con Thomas Markle y la familia paterna de la duquesa, pero el hecho de que no haya ninguna mención al padre de Harry, el príncipe Carlos, no ha gustado en absoluto. No se han entendido los motivos de esta ausencia ni que el príncipe haya recurrido a una foto de su madre, siempre un reclamo asegurado para el público. El experto en realeza Phil Dampier, autor del libro Royally Suited: Harry and Meghan in their own words, ha dicho a Daily Mail que cree que “Guillermo estará un poco preocupado si Harry usa a Diana para cualquiera de sus empresas caritativas o comerciales sin consultarlo, y no creo que se alegre si Harry parece estar explotando el estatus icónico de su madre”. Respecto a esa distancia que marca Harry sin mencionar al príncipe Carlos, dice: “No sé cuál es la relación de Harry con su padre en este momento, pero estoy seguro de que Carlos está muy triste por ver tan poco a su hijo y, por supuesto, a su nieto Archie, que está creciendo en Estados Unidos lejos de la familia real”.

Esto sucede después de que se haya publicado que Meghan y Harry tratan de revisar el acuerdo que establece su relación con la familia y la Corona tras abandonar su papel como royals senior y trasladarse a vivir a Estados Unidos. Se ha dicho que Harry y Meghan podrían regresar a Londres en los próximos meses para tratar de negociar una prórroga del acuerdo firmado el 21 de marzo de 2020 con carácter anual revisable y unas nuevas directrices que modifiquen el documento siempre que la reina Isabel II, Carlos, Guillermo y sus asesores acepten las propuestas de los duques que quieren seguir siendo miembros de la realeza que no trabajan y mantener sus patrocinios reales aunque obtengan otros ingresos.