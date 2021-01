Lamberto: "La gente hoy ve a la Defensoría como un lugar al cual acudir por sus derechos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El funcionario repasó las principales acciones desarrolladas durante 2020 y los desafíos para este año: recuperar la presencialidad y ampliar la asistencia por vía virtual. La acción en el territorio y la defensa de los derechos en todos los foros. Los desafíos de la pospandemia.

- El contexto de pandemia significó un desafío y muchas veces una necesidad de reconversión de muchas funciones o modalidades. ¿Qué significó para la Defensoría? ¿Qué balance puede hacer?

- Primero, para nosotros es importante rendir cuentas. Porque es una institución de derechos y la ciudadanía tiene que saber todo lo que se hizo. En segundo lugar, cuando ingresamos a la pandemia, tuvimos que hacer una modificación sobre como intervenir, dado que la esencia de la Defensoría es la atención presencial. Tuvimos que encaminarnos al uso de teléfono, redes sociales. Pero nos propusimos salir de la pandemia fortalecidos como institución. Y creo que lo hemos logrado. En los primeros dos meses, con el aislamiento, tuvimos más de 10 mil atenciones, en un momento en que estaba todo cerrado. Mantuvimos un vínculo con el ciudadano, inclusive los más vulnerables, que en muchos casos no sabía adonde acudir. Con temas muy sensibles, como el IFE, la bolsa de alimentos, todo lo vinculado a los planes. Eso para nosotros ha sido una experiencia extremadamente valiosa.

- Todo esto en un contexto de incertidumbre, donde muchas veces no estaba clara de quién era la competencia o a quien acudir frente a circunstancias puntuales.

- Bueno, justamente, la Defensoría es un ente subnacional. Y por un fallo de la Corte, supuestamente no podía intervenir, al igual que las demás defensorías provinciales, cuando se trataba de leyes nacionales. Es decir, se acotaba la competencia. Pero nadie le negó competencia a la Defensoría en todo el proceso que se dio desde marzo en adelante. Hemos hecho gestiones ante el Banco Central, la Anses, con la jefatura de Gabinete, con Cancillería, con el Banco Nación. Así que ahí también hubo un gran avance: cuando uno defiende derechos, no tiene que haber límites territoriales. Y es bueno que en la práctica esto se haya podido dar así.

- Además da la impresión de que se van ampliando permanentemente las incumbencias. En el año que acaba de terminar se han abocado además de las cuestiones vinculadas a la pandemia, a lo referido a educación, la quema de pastizales...

- En el tema de las quemas hicimos dos acciones. Una fue que presentamos un trabajo sobre la ley de humedales, apuntalando lo que se aprobó. Pero también ante la Corte nacional, pidiendo su intervención originaria, porque es un conflicto interjurisdiccional. Y a su vez, pidiendo una audiencia pública y que nos consideraran amicus curiae.

La Corte adjuntó esas presentaciones a los expedientes en trámite, y en la cautelar que se dictó se tuvo en cuenta lo que nosotros planteamos. Se citó a las partes, se estableció que haya una plan de emergencia, y si esto deriva en una audiencia, sería importante que podamos participar.

- ¿Y en qué se debió modificar el funcionamiento?

- Por ejemplo, nosotros ya teníamos la Defensoría Móvil, un práctica reconocida incluso fuera del país. Como no podíamos salir, lo que hicimos fue ir a buscar a gente que no se podía trasladar en distintas provincias, colaboramos en la distribución del banco de alimentos, trabajamos en el reparto de barbijos. Fuimos cambiando la modalidad y en el marco de los protocolos, buscando la mayor eficiencia posible.

Pero también el tema internacional para nosotros ha sido muy importante. Cuando empezó la pandemia, OEA hizo una guía inclusiva, que nosotros adaptamos a la realidad de Santa Fe. Ahí trabajó la gente de la Defensoría en materia de niñez, discapacidad, adultos mayores, personas en situación de encierro, y agregamos la problemática de los migrantes y de las personas varadas, y de los pueblos originarios.

Esa guía fue presentada online, traducida al inglés, y fue premiada por OEA. Con la particularidad de que ese premio normalmente es ganado por personas, y en este caso lo hizo una institución, que es la Defensoría, que nos va a ser entregado en marzo por la Cancillería.

También intervinimos activamente en la suscripción de un Memorándum de Entendimiento entre la Alianza Global de Ministerios e Infraestructura para la Paz (GAMIP) y el Instituto Internacional del Ombudsman (IIO) para la promoción, en el marco de la cooperación mutua y conjunta, desarrollo, implementación y coordinación de acciones conjuntas sobre cuestiones vinculadas con la construcción de una Cultura de Paz. La presentación se realizó el día 29 de diciembre de 2020.

Y en el territorio, intervinimos en más de 200 casos de repatriaciones o personas que necesitaban ingresar a la provincia, en contacto con las embajadas, que trataban directamente con nosotros para la gestión, o para poner nuestros recursos al servicio del traslado físico.

- Además de las medidas de acción directa, hubo también producción intelectual; elementos conceptuales sobre temas vinculados a los derechos.

- Es muy importante el trabajo que hicimos con la UNL, sobre economía social y solidaria en el Gran Santa Fe. Lo hicimos público, lo presentamos a nivel nacional, y creo que fue un aporte importante. Pero además, Naciones Unidas tienen una comisión sobre esa materia, así que lo vamos a hacer llegar también ahí.

A la vez, desde 2017 con la Universidad de Rosario venimos haciendo un seguimiento con la agenda 2030. Hicimos uno sobre salud, educación, vivienda, servicios públicos, derecho a la información, tomamos los protocolos de San Salvador y Belén do Pará para hacer los estudios. Ahora estamos con trabajo, medio ambiente y alimentación saludable.

Lo que se hizo también en Santa Fe con la UNL es una guía del inquilino, un trabajo didáctico para utilidad del ciudadano, tener una idea de como funciona la nueva ley y cómo ejercitar los derechos que se desprenden de ella.

- ¿Cómo ve el rol de la Defensoría en el futuro inmediato, en lo que podríamos considerar la pospandemia?

- Yo creo que en la pospandemia, la Defensoría tiene que seguir profundizando la defensa de los derechos. Los derechos tienen reconocimiento internacional, lo tienen en la propia Constitución. Lo que tenemos que ir logrando es mayor cumplimiento. Y en ello, las instituciones tienen que jugar un gran papel, entre ellas la Defensoría.

Creo que la Defensoría tiene que tener una combinación muy fuerte entre virtualidad y presencialidad, tenemos que volver con la Defensoría Móvil, que es la manera de llegar adonde antes no llegaba nadie. Llegar a todo la provincia es fundamental.

Y seguir trabajando en el marco de no tener límites en las competencias, fortalecer los vínculos con organismos internacionales y mantener esta impronta de ser un órgano de conducta moral, de solucionar cosas a través del diálogo, no a través de un impulso contestatario que a veces no aporta nada. Y tratar de solucionar los problemas de la gente, sobre todo los más vulnerables. No retroceder en cuestiones como las audiencias públicas en casos de aumentos de tarifas, la gente tiene que saber si son sustentables o no.

También seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema de salud, la presencialidad educativa y apoyar la distribución y aplicación de las vacunas.

- ¿Como evalúa la percepción que hay sobre la actuación de la Defensoría?

- Yo creo que la Defensoría hoy tiene reconocimiento. Está visibilizada. Siempre ha sido un órgano de prestigio, pero ahora hay mayor visibilización y la gente lo ve como un lugar al cual acudir para defender sus derechos. Y nuestra prioridad es que siempre tenga una respuesta. Si no es una solución, porque no nos compete o no está a nuestro alcance, al menos abrir una puerta, establecer un canal para que puedan acceder a ella.

Nuestra prioridad es que la gente siempre tenga una respuesta. Si no es una solución, porque no nos compete o no está a nuestro alcance, al menos abrir una puerta, establecer un canal para que puedan acceder a ella.

Presencia física y virtual

Entre los logros del año que terminó, Lamberto apunta la inauguración en Rosario de un nuevo inmueble adquirido y refuncionalizado íntegramente con fondos propios, que permitirá contar con espacios de trabajo aptos para las necesidades del personal, pero especialmente, permitirá brindar una atención de mayor calidad y mayor confort a la ciudadanía.

Y a la vez, la puesta en marcha desde este mismo lunes de un nuevo sistema de gestión de expedientes, con tecnología de nube, por el cual toda la Defensoría va a estar en red, todas las delegaciones vinculadas y encaminada a tener un vínculo muy estrecho con el ciudadano vía online, masificando la capacidad de respuesta por esa vía.