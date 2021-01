Pescadores cortaron el puente Rosario-Victoria de manera indefinida

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 04.01.2021 - Última actualización - 17:15

17:12

Un grupo grande de pescadores de la zona de Rosario comenzaron con un piquete en la zona norte de la circunvalación de esta ciudad. Se oponen fervientemente a la veda ictícola dispuesta por el juez Luciano Carbajo. Una protesta que puede durar varios días.

Pescadores de distintos puntos de la provincia y de Entre Ríos iniciaron a los 8 de la mañana del lunes un corte en la zona norte de la avenida circunvalación de Rosario en ambos sentidos. Esto afecta la circulación de los vehículos en esa área de esta ciudad y también en el paso a la provincia vecina por el puente Rosario-Victoria. Los manifestantes realizan este piquete por tiempo indeterminado frente a la medida judicial que les impide pescar por estos días.



El corte abarca un área muy grande. Los problemas en el tránsito se encuentran no sólo junto al enlace terrestre entre los dos distritos, sino en gran parte de la circunvalación. Se habla de unas 7.000 familias perjudicadas por esta orden del juez Luciano Carbajo, de la 11ª Nominación de los Tribunales de Rosario. Este es uno de varios piquetes a la vera del río Paraná.

En la manifestación al lado del puente se encontraron a pescadores de Rosario, pero también de Victoria, de Villa Diego y otras localidades. Pese a las restricciones, se pudo observar el paso de algunos autos que deben haber esgrimido causas de fuerza mayor para poder sortear la barricada.



El Litoral estuvo en el lugar y habló con Carlos Andino, uno de los manifestantes, que aseguró que lo único que quieren es trabajar. “Estamos reclamando acá porque nos querían dar 3.000 pesos por mes y nosotros no queremos plata, no queremos bolsones como nos ofrecieron, no queremos nada”, afirmó. “El juez Carbajo lo arregló todo de un día para el otro, pero con nosotros no habló nadie”, dijo Andino. “Vamos a seguir. Hasta que venga alguien y se presente acá no vamos a salir”.





Los que viven del río adujeron que no es el momento para prohibir la pesca como recurso productivo. “El pescado ya desovó en septiembre. Eso tendrían que hacerlo mucho antes, como se hizo siempre. Tres meses quieren hacer veda y después paran todos los frigoríficos tres meses más”, dijo el pescador. Es posible que esta medida traiga problemas en la provisión de pescado, la comida tradicional de Pascua, que este año caerá el domingo 4 de abril.





Por otro lado, los pescadores afirmaron que esta medida de la Justicia no sólo perjudica a los productores ictícolas, sino a todos los eslabones de la cadena productiva. Desde los compradores al por mayor hasta las pescaderías y negocios gastronómicos.



“Nos obligan a robar”, deslizó otro pescador a la pasada. El conflicto recién comienza y parece que durará varios días.