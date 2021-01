https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo hicieron en la audiencia realizada este lunes en tribunales. Un empresario farmacéutico y un relacionista público de la noche santafesina quedaron tras las rejas por acuerdo de partes.

Tribunales Caso Oldani: antes de quedar en preventiva, declararon los nuevos acusados

Dos versiones contrapuestas brindaron los nuevos imputados por su participación en el crimen del empresario turístico Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero del año pasado, en su agencia de viajes del microcentro santafesino. Luego, y por acuerdo de partes, el juez penal Sergio Carraro dictó la prisión preventiva para ambos, que son: un bioquímico de 59 años; y un relacionista público, de 29 años.

La medida cautelar alcanza a Alfredo Manuel Sadonio y Andrés F. Kaipl respectivamente, los cuales fueron imputados el jueves pasado por los fiscales Gonzalo Iglesias y Ana Laura Gioria, por "la coautoría del delito de homicidio doblemente calificado (por ser perpetrado mediante el empleo de un arma de fuego y por ser criminis causae), en concurso real con la coautoría del delito de robo, también doblemente calificado (por ser perpetrado mediante el empleo de un arma de fuego apta para el disparo y por haber sido cometido en poblado y en banda)", según informó Prensa del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Previo al dictados de la cautelar, ambos decidieron dar su declaración de los hechos; y mientras el mayor se consideró ajeno a todo lo ocurrido, el menor ofreció datos que no hicieron más que confirmar algunas de las sospechas de la fiscalía.

El Palio negro

Al parecer, Sadonio y Kaipl habrían sido quienes el mismo 11 de febrero, en horas de la tarde, sacaron de escena en un Fiat Palio negro de vidrios polarizados a Figueroa, Damiani y la menor; mientras que Ruffino se quedó tomando mates en la casa de un amigo donde fueron a aguantarse, cerca del mercado concentrador de frutas y verduras.

La información se obtuvo gracias a la declaración de uno de los imputados, que acorralado por una inminente y abultada condena, decidió hablar. Allí se contraponen las declaraciones de Kaipl, que señaló que iba junto a otro hombre que sería su patrón y en otras circunstancias distintas al crimen de Oldani; mientras que el arrepentido apuntó contra Sadonio, quien a su vez sostuvo que ese día no estuvo en la ciudad.

De cualquier manera, los nuevos acusados se suman a otros tres hombres que ya están en prisión preventiva: el conductor del Toyota Corolla blanco, Juan Manuel Rufino; el muchacho que hizo de campana en la puerta de la agencia, Brian Nahuel Damiani; y el ejecutor del disparo, Cristian Bruno Figueroa. Además, está acusada una adolescente, Caty G., a quien la Justicia de Menores declaró penalmente responsable.

Nuevas líneas

Al finalizar la audiencia de este lunes, el fiscal Iglesias sostuvo que "expusimos las evidencias que logramos recolectar y el juez ordenó la medida cautelar privativa de la libertada para los dos imputados". El funcionario del MPA indicó que "los abogados defensores de los dos hombres no discutieron la prisión preventiva, no obstante, señalaron que que no lo hicieron porque no cuentan –al día de hoy– con la información necesaria para contrarrestar el planteo de la Fiscalía".

"Los dos imputados declararon en la audiencia de esta mañana", informó Iglesias y agregó que "uno de los hombres investigados trató de desvincularse por completo de los hechos ilícitos, mientras que el otro suministró información que –a nuestro criterio– no lo desvincula". En tal sentido, el fiscal sostuvo que "no descartamos que se puedan abrir nuevas líneas investigativas".

Iglesias reiteró que "se trata de una investigación compleja" y subrayó que "el sólo hecho de mencionar que hay cinco personas mayores de edad imputadas y en prisión preventiva, es un dato objetivo elocuente".

Por último, el fiscal del MPA concluyó que "avanzaremos en la investigación a los fines de poder determinar si hubo alguna otra persona tomando parte en este andamiaje delictivo, y lo haremos con el compromiso de profundizar todas y cada una de las líneas de investigación".