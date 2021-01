Rosario de quejas en el Senado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuestionaron la falta de obras viales, de giro de fondos comprometidos a municipios y comunas y haber dejado los comités departamentales constituidos para enfrentar la pandemia. Defensa de Calvo de la gestión y compromiso de revertir algunas decisiones.

En el Senado, el año 2020 culminó con fuertes quejas de representantes de la oposición hacia políticas del Poder Ejecutivo y que pasan sobre dejar de lado el funcionamiento de los comités departamentales creados en marzo para atender la emergencia sanitaria por el Covid; por la falta de cumplimiento de giro de fondos para municipios y comunas , y por el retraso en la ejecución de obras viales.

"Hagamos un poco de historia" reclamó el justicialista Alcides Calvo (Castellanos) al refutar las quejas por la falta de giro de fondos y recordó la abultada deuda que dejó la gestión del Frente Progresista para con municipios y comunas, y se comprometió a trasladar las quejas por las demoras en reparar rutas, especialmente en el dpto San Cristóbal.

En la última sesión de la Cámara Alta el radical Orfilio Marcón marcó que el final del año no tuvo encuentros entre legisladores y el Poder Ejecutivo como ocurría anteriormente y atribuyó el hecho en parte a la pandemia, pero también al mal clima político que atraviesa la provincia.

El primero en manifestarlo fue Leonardo Diana (San Jerónimo) y apuntó concretamente a la falta de información hacia los comités departamentales del proceso de vacunación contra el Covid. "Nos enteramos por los medios de comunicación" señaló el médico galvense. "¿El Poder Ejecutivo respeta el rol de los comités departamentales?. ¿Para qué dictó el decreto 293" se preguntó para advertir que "no hay canales fluidos con el Poder Ejecutivo. Los comités fueron para cumplir con la formalidad; a la hora de planificar, el gobernador no tuvo en cuenta a los comités ni a intendentes ni presidentes comunales. Esto se ve ahora con el plan de vacunación" y relató el peregrinar telefónico que tuvo que realizar con autoridades del Ministerio de Salud para después leer en redes sociales que el gobierno celebra el éxito de la experiencia de vacunación. "Los comités departamentales deberían funcionar como nexo entre provincia y municipios pero prima el egoísmo político".

Calvo recordó que los comités fueron fruto de un momento muy especial, admitió que a él tampoco le avisaron del programa de vacunación pero rescató que ya esté la vacuna disponible en Santa Fe para el personal de salud. Pero también el justicialista pidió "poner paño de tranquilidad" y reconoció que los comités de crisis han servido.

Después fue Felipe Michlig ( UCR - San Cristóbal) quien desplegó un racimo de reclamos por demoras en obras de reparación en rutas de ese departamento y mencionó como causa del deterioro vial los accidentes que se cobraron varias víctimas. El radical afirmó que es la décima vez que le aprueban un proyecto con similar reclamo no atendido. También la respuesta fue de Calvo quien no dejó de recordar que la gestión de Omar Perotti se inició con una deuda de 6 mil millones de pesos con contratistas. "Se pudo refinanciar. Queremos hacer obras, construir; está en marcha la licitación de reparación de rutas. Lo que dijo Felipe (Michlig) es así. Vamos a tratar de darle respuesta".

El otro expositor radical de quejas fue Orfilio Marcón (General Obligado) quien no solo hizo hincapié en los compromisos de pagos no cumplidos por el gobierno provincial y que incluían deudas de la gestión del Frente Progresista sino también por el olvido de los comités departamentales. Además expuso sus quejas por la actitud de las autoridades locales de Romang y Alejandra -ambas del dpto San Javier- de habilitar aperturas de lugares de divertimiento y el impacto que eventuales contagios pueden tener sobre el hospital de Reconquista. "En una actitud irresponsable habilitaron campings municipales para actividades festivas. Eso no está permitido por los decretos de los gobiernos nacional y provincial" les advirtió. Recordó que los intendentes pueden restringir lo que establece el Poder Ejecutivo pero no flexibilizar.

También Marcón tuvo respuesta de Calvo sobre las deudas que tiene con municipios y comunas pero el radical señaló que ahora el Ejecutivo -según información del Banco Central- tiene millonarios depósitos a plazo fijo que superan ampliamente la deuda con los gobiernos locales.

Paridad

El gobernador Omar Perotti promulgó la ley 14.002 que establece el principio de paridad de género en la composición e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, partidos políticos, entes públicos o con participación estatal y asociaciones, consejos y colegios profesionales. La norma se inició a instancias del Senado y tuvo un veto del Poder Ejecutivo aceptado por las cámaras.

Juntos por el Cambio cuestionó un decreto de Perotti

Los concejales de Juntos por el Cambio de Rosario, Germana Figueroa Casas y Carlos Cardozo, y de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo y Luciana Ceresola, ingresaron a los respectivos concejos una declaración en donde piden al gobierno provincial explicaciones por la firma del Decreto 2094 del 30 de diciembre pasado.

Entienden que ese decreto perjudica a las ciudades de Rosario y Santa Fe en la distribución de denominado "Fondo del Conurbano" creado por Ley 24.443 del año 1994, ya que incluye la posibilidad de que sean organismos del mismo gobierno provincial los que soliciten a la Unidad Ejecutora (modificada por el mismo decreto) fondos para ejecutar obras y, de esa manera, limita la posibilidad de que sean las ciudades las que peticionen esas partidas".

Los ediles advierten que por otro lado, se modifica la integración de la Unidad Ejecutora, que por ley 24443 debía tener representación de legisladores nacionales en la discusión de la distribución de las partidas del Fondo del Conurbano, eliminando esa participación y dejando todo el reparto a criterio del Ministro de Gestión Pública, el Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional y el Subsecretario de Comunas. "Entendemos que esto pone al decreto en el margen de la legalidad y le quita la chance de que haya otros actores políticos discutiendo el destino de las partidas".

Añaden como agravante que el decreto incorpora en la distribución de las partidas del Fondo del Conurbano a una gran cantidad de comunas de los departamentos Rosario, La Capital y San Lorenzo (antes solo se beneficiaba con el reparto la comuna de Soldini). "Esto representa de manera automática que bajan los fondos que pueden llegar a Rosario y Santa Fe, ciudades en las que estamos reclamando hace años la incorporación al Fondo de Obras Menores, que sí perciben la totalidad de los otros municipios y comunas de la provincia de Santa Fe"

Los cuatro ediles pidieron a Perotti que revea el texto del Decreto 2094; que vuelva a incorporar a la Unidad Ejecutora a los legisladores nacionales, limite la distribución de fondos solo a las ciudades de los departamentos Rosario, La Capital y San Lorenzo, restituya la necesidad de labrar actas de las reuniones de la Unidad Ejecutora en donde conste como se distribuye la plata y de quien provino el pedido. Además lo invitaron a que se una al reclamo de actualización del Fondo del Conurbano y sanción de la ley que sume a Rosario y Santa Fe al Fondo de Obras Menores.