La NASA anunció la fecha exacta del impacto de un "peligroso" asteroide contra la Tierra

El próximo 6 de mayo de 2022, según estimaciones de la NASA, un gran asteroide podría impactar contra la Tierra. Detectado por primera vez en 2009, el cuerpo celeste rocoso mide alrededor de 130 metros de diámetro, por lo que la colisión podría causar una explosión de una potencia equivalente a 230 kilotones de dinamita.

Las probabilidades de que el asteroide 2009 JF1, considerado por la agencia estadounidense como "potencialmente peligroso", impacte ese día contra la Tierra es de una entre 3.800, lo que equivale a un 0,026 %, según la escala de Palermo.

Se trata de un asteroide de gran tamaño que, según la NASA, es comparable con las dimensiones de la Gran Pirámide de Giza, en Egipto, y podría alcanzar, al momento del impacto, una velocidad de 95.000 kilómetros por hora.

5⃣ days til #AsteroidDay!

At #5 in ESA’s #asteroidrisklist (ordered by maximum impact probability) is 2009 JF1. Estimated to be about 13m in diameter, it has a 1 in 4166 chance of Earth impact#SpaceCare pic.twitter.com/MdSn9sw4wh