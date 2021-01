https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 08.01.2021 - Última actualización - 22:39

22:36

La secuencia apareció por primera vez en redes sociales cuando comenzó la campaña de vacunación contra el covid-19 en varios países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Chile y Argentina.

Fake News "Vacuna Show": un informe desmiente datos del viral antivacunas que circula en redes La secuencia apareció por primera vez en redes sociales cuando comenzó la campaña de vacunación contra el covid-19 en varios países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Chile y Argentina. La secuencia apareció por primera vez en redes sociales cuando comenzó la campaña de vacunación contra el covid-19 en varios países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Chile y Argentina.

Desde fines de diciembre circula en redes sociales un video en el que se suceden 17 fotografías y grabaciones, englobadas bajo el título “vacuna show”. El contenido busca mostrar que la vacunación contra el covid-19 y otras enfermedades, como la gripe, es un engaño y fue compartido más de 800.000 veces en pocas horas. Pero en realidad muestra imágenes que, en su mayoría, fueron sacadas de contexto o son directamente falsas, según revela una investigación de la Agence France-Presse (AFP).

“Ahí tenemos una prueba del engaño más grande y cruel de la historia de la humanidad”, se lee en las publicaciones que incluyen el video, que circula en distintas versiones, la más larga de 4:15 minutos, en Facebook (1, 2, 3), Twitter (1, 2) e Instagram.

La secuencia apareció por primera vez en redes sociales cuando comenzó la campaña de vacunación contra el covid-19 en varios países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Chile y Argentina.

Algunas de las informaciones falsas que contiene el video

La vacuna de Nancy Pelosi

El video viral señala que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, simuló colocarse la vacuna contra el covid-19, y prueba de ello, asegura, es que esta tenía el capuchón puesto. Se trata de una afirmación falsa. Pelosi recibió una vacuna contra el covid-19 el pasado 18 de diciembre. Lo que se ve en la imagen, y que el video viral señala como “la tapa”, es en realidad una pieza que precede al casquillo de la aguja. El fotógrafo Ken Cedeno registró el momento de la vacunación de Pelosi con una secuencia de imágenes; en una de ellas se ve que la aguja de la jeringa está expuesta, no cubierta.

Cristina Kirchner vacunándose en 2013

En el video se sugiere que la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, se colocó una vacuna y que la misma “no tenía aguja”. Una búsqueda inversa de la imagen reveló que data de 2013. La propia Kirchner la publicó en Twitter en marzo de ese año, durante la campaña de vacunación antigripal. Varios medios argentinos (1, 2) informaron de la aplicación de la vacuna a la entonces presidenta (2007-2015). Como supuesta “prueba” de que Kirchner no se vacunó, el video viral muestra una captura de su brazo con zoom, donde no es posible distinguir la aguja. Según la publicación, esto se debe a que no había aguja. En cambio, de acuerdo a Víctor Bugge, quien tomó la fotografía, la explicación es que la aguja estaba dentro del brazo. Bugge, quien se desempeña como fotógrafo presidencial en la Casa Rosada desde 1978, dijo a AFP Factual: “Estuve presente y puedo asegurar que [Cristina Kirchner] se colocó la vacuna. Además no fue la primera vez que la fotografié vacunándose. En la foto no se ve, pero estaban presentes, entre otros, el médico y la enfermera de Casa de Gobierno. Había una situación que imposibilitaba una ‘puesta en escena’. Además muchos otros en Casa de Gobierno se vacunaron en esa oportunidad”.

Clic aquí para acceder al chequeo completo