Sábado 09.01.2021 - Última actualización - 11:32

11:31

Llegó una nueva partida a ese efector La pandemia no reconoce sábado: 140 dosis contra Covid-19 en Cemafe En el Centro de Especialidades Médicas se atiende, por turnos, a personal de terapia, emergencias y a cargo de hisopados del sistema público y privado. En el Centro de Especialidades Médicas se atiende, por turnos, a personal de terapia, emergencias y a cargo de hisopados del sistema público y privado.

"Usted recibirá una dosis de la vacuna Sputnik V contra el Sars-Cov 2 (Covid-19)". Es la primera frase de una cartilla que se entrega a las personas que, efectivamente, van a comenzar a ser inmunizadas contra el nuevo coronavirus. No es la primera noticia que tienen sobre la vacunación porque quien concurre a recibir la primera dosis ya fue convocado con fecha y hora.

Así ocurre en todo el país desde el 29 de diciembre y también sucedía este sábado por la mañana en el Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe donde la actividad comenzó a las 7 de la mañana, con el objetivo de alcanzar a unas 140 personas a lo largo de la jornada. Como se sabe, en esta primera etapa y en particular en el Cemafe, la vacuna está destinada a personal de terapias intensivas, de emergencias y de hisopados tanto de ámbitos públicos como privados. Por eso convergían allí referentes de distintos sanatorios de esta ciudad, Gálvez, Esperanza y Santo Tomé.

En el edificio ubicado en 3 de Febrero y Mendoza estaban Sebastián Calvet, uno de los directores del centro de salud, y Jorge Quaglini, coordinador de vacunación del Cemafe. "Nos llegaron 1300 vacunas esta semana y, por pedido de las autoridades, queremos tratar de agotar ese stock en el menor tiempo posible", sostuvo Calvet. El jueves se aplicó la primera dosis a unas 80 personas, este sábado el objetivo era alcanzar a 130 ó 140 más. La tarea continuará en los próximos días con la meta de agotar esta nueva partida el viernes próximo.

Bien temprano fue el turno de personal del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) y con el transcurso de las horas se fueron sumando integrantes de otros efectores, pero no por demanda espontánea. Así lo aclaró Calvet, quien recordó que "las personas son citadas por el Programa Provincial de Inmunizaciones con turnos". El protocolo indica que la inmunización es para 15 personas por hora: es que cada frasco de Sputnik V contiene 5 dosis y la recomendación es abrir tres frascos en ese lapso.

No es un proceso sencillo y requiere de varios pasos que la práctica va aceitando. Vanina Pairola, referente de vacunación, explica cuáles son esos pasos. "Cuando la persona (que ya fue citada) llega al Cemafe, se coteja si está en la lista, se hace la admisión en el Sicap (Sistema de Atención Primaria de la provincia), se actualizan datos si es necesario y se confecciona el carnet. Cuando están habilitadas las 5 personas que corresponden por turno, se descongela la vacuna que debe ser mantenida a -18ª y una vez que todo está preparado comienza el proceso concreto de vacunación. Luego, esas personas permanecen unos minutos en espera por si presentan alguna reacción inmediata que deba ser atendida en el lugar.

Hasta el momento las reacciones más frecuentes fueron "las esperables": dolor y enrojecimiento local (la Sutnik V se coloca en el músculo deltoides), alguna febrícula y un cuadro pseudo gripal. Si se presentan efectos "de cierta magnitud" se reportan como "Eventos Adversos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (Esavi).

Paula fue una de las destinatarias de la primera dosis. Enfermera de un sanatorio privado de la ciudad, aguardaba que termine el proceso de vacunación de todo el grupo citado en simultáneo para salir -como el resto- por 27 de Febrero. En los primeros minutos no había tenido ningún efecto adverso.

Eduardo Yesuron, médico y director de un efector de Santo Tomé, se encontraba en el otro extremo del proceso, aguardando en la fila para ser registrado. "Venimos con buena expectativa, consideramos que todo el personal se debe vacunar para tener defensas porque esta pandemia no ha terminado. Es importante inmunizar también al personal de servicio". Como Marcos, ubicado unos pasos más adelante y encargado de mantenimiento del mismo centro médico.

Calendario obligatorio

Por fuera de la vacunación contra Covid-19, que en estos días requiere toda la atención, sigue en marcha el calendario obligatorio para niños, niñas y personas adultas.

En ese sentido, Calvet recordó que los consultorios 25 y 30 que funcionan en el primer piso del Cemafe, y a los que se ingresa por calle Mendoza, están funcionando con normalidad y alentó a la población a recibir las dosis correspondientes.

"La gente no se contagia en los lugares de trabajo porque tenemos los elementos de protección personal; por lo tanto no adquirimos la enfermedad dentro de los efectores de salud", apuntó Quaglini. En tanto, Calvet concluyó en que allí -como en otros centros de salud- se realiza el triaje, se utilizan barbijos y equipos de protección personal. "No hay riesgo acá; el riesgo está en lo que ya sabemos: los conglomerados de personas en eventos sociales y entre jóvenes que son la población que más se contagia", concluyó.

Línea directa

Entre las 8 y las 17 se puede llamar al teléfono 4844405 del Cemafe para consultar sobre vacunación, no solo Covid sino también sobre el calendario obligatorio. La atención está a cargo de una persona entrenada en todo tipo de vacunas.