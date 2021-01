https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Perdió 2 a 1 en el 15 de Abril

Tenía que golear, pero Unión no pudo con Patronato

El rojiblanco cerró su participación en la Copa “Diego Maradona” con una derrota frente al conjunto entrerriano, que hacía 12 partidos que no ganaba. Canto y Calderón (en contra) marcaron para el “Patrón”, mientras que Luna Diale estableció la igualdad transitoria.

Unión tenía que imponerse hoy por goleada a Patronato y esperar que Lanús venciera a Rosario Central (si era por varios goles, mejor) para tener chances de ganar su zona y ser finalista de la Zona Complementación de la Copa “Diego Maradona”, y si bien el “Granate” hizo lo suyo (derrotó al “Canalla” 2 a 0), el Tate perdió como local 2 a 1, cerrando así su participación en el certamen. Los dirigidos por Azconzábal fueron los dominadores a lo largo de los 90 minutos, pero el rival fue oportunista y cortó una racha de 12 partidos sin ganar, secuencia que se extiende más aún fuera de casa: la última vez que había ganado saliendo de Paraná había sido justamente en Santa Fe, en julio de 2019, 1 a 0 a Colón. La primera llegada del partido fue a los 7 minutos con un tiro de Troyanski que no llevó mucha preocupación. Pero a los 10’ Patronato sorprendió cuando se puso en ventaja. Fue luego de un centro desde un tiro de esquina que Gustavo Canto cabeceó con comodidad y puso el 1 a 0. Sin embargo, el local reaccionó rápido y a los 13’ alcanzó la igualdad: tras un mal despeje de la defensa, la pelota le quedó a Luna Diale que sacó un tiro bajo, rasante y fuerte para meter la pelota pegada al segundo palo. A los 20’ una volea de derecha de Troyanski se desvió en un defensor y estuvo muy cerca de ser el segundo tanto. Tras la igualdad los de Azconzábal estuvieron cerca en un par de oportunidades, pero otra vez cuando nadie lo esperaba se vieron en desventaja cuando a los 31’ desde la derecha llegó un centro y Calderón, con intenciones de despejar el balón, terminó haciendo un gol en contra para el 2 a 1. Ya en el segundo tiempo desde el arranque mismo Unión salió decidido a conseguir el empate, pero el que estuvo cerca fue el conjunto entrerriano a los 8’ cuando el arquero salió con un pelotazo para el delantero Arias, este entró al área apareado por un defensor pero sacó un violento disparo que salió muy pegado al primer palo. Enseguida respondió el rojiblanco con un tiro de Cañete desde fuera del área, pero el guardameta del “Patrón” contuvo el tiro. A los 21’ Gastón González remató, pero en el primer palo el arquero se quedó con la pelota. Y a los 25’ Calderón le dio desde el borde del área pero el balón salió por arriba del travesaño. El dueño de casa se fue el que buscó todo el tiempo, pero no tuvo ideas para romper la barrera defensiva que armó Patronato cerca de su arco. El Tate llegó fácil hasta inmediaciones del área, pero le costó genera situaciones, por eso hubo muchos centros y remates lejanos. Mientras, los dirigidos por Iván Delfino se acomodaron para jugar de contragolpe y, aprovechando que Unión por momentos quedaba descompensado del medio hacia atrás, estuvieron más cerca del tercer gol que el rojiblanco del descuento. Pero el marcador no se movió más a pesar de algunas llegadas, y la remota ilusión de ser finalista quedó en el camino.