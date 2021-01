Ciclón Racing tiene motivos para festejar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El club "Lagunero" celebró su aniversario número 73 en medio de la gran incertidumbre con respecto a la vuelta del fútbol de Liga Santafesina.

Por Luciano Barroso

Un club con historia, reconocido en la ciudad como uno de los mejores de la Liga, un club que significa familia, amistad, respeto, todos unidos por el deporte, por el fútbol. Ciclón Racing nació el 8 de enero de 1948 y el viernes de la semana pasada celebró su 73 aniversario.

Con protocolos de por medio y sin ser un festejo como acostumbraba ser, la Comisión Directiva, entrenadores y demás trabajadores de la institución, se reunieron no solo para conmemorar este momento tan especial y brindar por un nuevo aniversario, sino también para marcar algunas pautas para lo que se avecina en este 2021 de tanta incertidumbre.

Dicha Comisión, integrada por Ariel Gomila (presidente), Juan Salemi (Secretario General) y Liria Bianco (Tesorera), tomó la determinación de seguir contando con el mismo cuerpo técnico que se hizo cargo de la Primera, Reserva, y de las categorías de inferiores, y aprovecharon la ocasión para anunciarlo. Así, Julián "Chiche" Calvet seguirá siendo el entrenador del primer equipo (y de la categoría 2006), mientras que Luis Di Paolo será el coordinador de todas las divisiones del club, y Pablo Garzón el entrenador de arqueros. "Cacha" Rivero y Leandro Bortoli se harán cargo de las categorías 2003 y 2004, y a su vez, Ciclón contará con los entrenadores Guillermo González (cat. 05, 07 y 08), Hugo Servini y Daniel Micuzzi (cat. 2010, 2011 y 2012) para sus divisiones inferiores menores e infantiles.

El club apuesta a que la Liga Santafesina retome sus actividades este año. Es por esto que se tomó la decisión de regresar a los entrenamientos el 20 de este mes, a pesar de no tener una fecha de retorno a las competiciones oficiales, para que, tanto los jugadores de primera y reserva, como también los chicos de inferiores e infantiles, tengan la preparación necesaria para competir y poner al club lagunero en lo más alto del deporte santafesino una vez más. "Nosotros comenzaremos las actividades de todas las categorías el 20 de enero, con todos los protocolos establecidos y a la espera de noticias oficiales", aseguró el presidente de Ciclón, Ariel Gomila.

Actualmente Ciclón Racing cuenta con 9 divisiones juveniles: 3 de infantiles; 3 de inferiores menores y otras 3 de inferiores mayores, además, por supuesto, de las divisiones de Primera y Reserva. Por su parte, también tiene su escuelita de fútbol, con un total de 65 chicos.

Una de las prioridades del club es incrementar la cantidad de jugadores pequeños para el día de mañana tener una base sólida, tanto en el aspecto futbolístico como económico. El "Lagunero" tomó la iniciativa de invitar a todos los chicos del barrio, y a quien esté interesado, para formar parte de su escuelita y probarse en las distintas categorías de infantiles e inferiores.

En diálogo con El Litoral, Liria Bianco, la tesorera del club, nos comentó que, desde la Comisión Directiva, apuestan y son firmes en su postura con respecto a la vuelta de la Liga Santafesina en este 2021. "Apostamos a que en este año haya fútbol, haya competencia, apostamos a que tengamos buenos equipos en todas nuestras divisiones. Confiamos y confirmamos los mismos técnicos que estuvieron el año pasado. Queremos acrecentar la cantidad de chicos, es por ello que invitamos a todos los chicos del barrio que quieran probarse, que a partir del 20 de enero se sumen con nosotros."

Sin embargo, el panorama no parece ser para nada claro con respecto al futuro del fútbol en la ciudad de Santa Fe. Ariel Gomila señaló que no tienen ninguna posible fecha de inicio de torneos oficiales, que las expectativas para 2021 son inciertas, y que se va trabajando mes a mes sólo para el mantenimiento del predio. Además, aclaró que los torneos de liga sin público son inviables y, si no autorizan al público a asistir a los partidos, no van a encontrar la forma de competir como antes. "Esperamos que podamos ver la manera de encontrar un protocolo más amplio que nos permita ingresar público a las canchas y así poder comenzar a competir", sentenció el presidente de la Comisión Directiva de Ciclón, que aún mantiene viva la esperanza de poder tener un 2021 con fútbol de liga.