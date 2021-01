https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 12.01.2021 - Última actualización - 11:34

11:16

Roberto San Juan, quien maneja al tucumano, tiró con munición pesada y apuntó a la figura del presidente sabalero: "Colón parece un feedlot", dijo. A la vez sentenció: "El club está invadido de juicios, en cualquier momento se va al descenso".

¿Qué va a pasar con PR10 después del jueves? El "Pulga" gambetea las balas de su representante a Vignatti Roberto San Juan, quien maneja al tucumano, tiró con munición pesada y apuntó a la figura del presidente sabalero: "Colón parece un feedlot", dijo. A la vez sentenció: "El club está invadido de juicios, en cualquier momento se va al descenso". Roberto San Juan, quien maneja al tucumano, tiró con munición pesada y apuntó a la figura del presidente sabalero: "Colón parece un feedlot", dijo. A la vez sentenció: "El club está invadido de juicios, en cualquier momento se va al descenso".

A pocas horas del partido por Copa Argentina (este jueves a las 21.10 contra Cipolletti en Patronato), el máximo goleador sabalero Luis Miguel Rodríguez vive una extraña situación en el Mundo Colón, ya que el propio representante del "Pulga" disparó con munición pesada en declaraciones a Radio GOL 96.7 y le apuntó como nunca nadie lo hizo en el fútbol argentino contra la figura del presidente sabalero. El jugador, con contrato hasta junio de este año, podría irse antes de Colón.

"Vignatti me bloqueó el teléfono, porque le pedí que me pague lo que me debía. Colón necesita un cambio urgente desde lo dirigencial, para ganar confiabilidad y ser un club serio, que tenga un proyecto. Es un club que no tiene nada. Mira para hacer una sede en vez de profundizar los trabajos de inferiores, en tener buenos predios, buenas canchas. Es hasta cómico", dijo.

"Colón necesita un cambio desde lo dirigencial, que le cambie la cara, que le dé otra trascendencia, que uno tenga respeto y saber con quién sentarse a hablar. Hay que sacarse la careta y decir la verdad. Está invadido de juicios, en cualquier momento se va al descenso. Es difícil que salga adelante, está en un momento sumamente crítico. El presidente no da la cara, de última que hable el jugador. Cuando uno no tiene que esconder no hay problema. Soy una persona clara, transparente y honesta, puedo hablar cara a cara con cualquiera. Pero si Colón no cambia la dirigencia, si no tiene un proyecto de trabajos serio que quiera a Colón, donde se aproveche a los jugadores y gente de la ciudad... El espejo tiene que ser Lanús, quien quiere ir a Colón tiene que hacer un tour y ver lo que es un club serio. Su slogan es 'El Club de barrio más grande del mundo'. Pero vas y ningún jugador se quiere ir, les pagan al día, no tiene juicio, los jugadores están contentos y felices. Lautaro Acosta tuvo un montón de ofertas y nunca se quiso ir. De Colón se quieren ir todos y no por Colón", agregó San Juan.

"Con todos mis jugadores tengo afecto, defiendo a mis jugadores, quiero lo mejor para ellos. Que tengan el mejor contrato y que solo tengan que dedicarse a jugar al fútbol, hay que respaldar y hacer florecer lo bueno y lo malo sacarlo directamente. Quiero lo mejor Colón, sufrí y lloré por Colón. Hay que tomar las cosas por donde hay que tomarlas". Sobre la chance que PR 10 salga en este mercado de pandemia dijo: "La salida del Pulga de Colón ya está hablada."Pulga se quería ir como se está yendo", afirmó.

"El jugador habló con el técnico y no lo iba a tener en cuenta, el club nos dio la posibilidad de irnos, cediendo un par de sueldos. Consideramos un par de propuestas, pero consideramos que no era el momento, ya que creíamos que se tenía que ir abrazado con el hincha, dejando esta imagen y gritando goles, no por la puerta de atrás. Queríamos irnos de Colón como corresponde. Pulga tuvo una charla con el presidente, con el abogado y con el técnico, quien le dijo que si estaba en sus posibilidades iba a colaborar para que se dé. Hablaron y se pusieron de acuerdo con el presidente, que se iba a poder ir, era algo lógico, Colón iba a acortar su presupuesto. Colón tomó una medida acorde a lo que decidió el técnico, evaluamos esa posibilidad con Pulga pero era irnos por la puerta de atrás. Dijimos que nos íbamos a ir bien, en las condiciones en las cuales se habló con el presidente y el abogado, y creo que también con José Alonso. Igual en Colón hay que hablar con una sola persona. Pulga se quería ir como se está yendo, con el amor del hincha y con el reconocimiento del fútbol argentino", expresó San Juan sobre la posible salida de Luis Rodríguez.

Finalmente, San Juan agregó: "Tomamos las cosas con toda la calma del mundo, buscando lo mejor para Pulga y su familia. Lo evaluaremos, lo hicimos cuando tuvimos la primera posibilidad de salir. Pero no las consideramos ya que venía el parate, no era el momento. Ahora analizamos otras cosas, evaluaremos y haremos lo que Pulga considere mejor, como corresponde. En la Sudamericana fue fundamental, convirtiendo goles y dando pases gol, reconocido por la Conmebol. No me sorprende su nivel, me enorgullece, me agranda y me pone feliz. El Pulga es el Pulga".

"La vuelta a Tucumán un día se va a dar, Atlético es su casa, el club donde hizo toda su carrera. Pero tiene una carrera vigente, está 10 puntos y hay que aprovechar el momento que está viviendo, salvo que Atlético quiera hacerle un reconocimiento económico. Es el club con el que siempre nos vamos a sentar. Pero no hay nada, si sucediera siempre nos sentaríamos a escuchar y ver lo mejor para Pulga. Él y su familia deben decidir su futuro", destacó San Juan sobre la chance que regrese al "Decano".

"Al Pulga le habían prometido un montón de cosas, premios, mejoras, que nunca se concretaron... Pero Pulga se debe a la gente y al pueblo de Colón. Colón hizo lagrimear a 40.000.000 de argentinos; Colón es más grande que esta gente. Pasó con Lucas Viatri y Rafael García, Vignatti dilapidó mucha plata, y ahora está dilapidando el club con juicios, no le alcanzará el valor de los jugadores para pagarlos. El tema ya está hablado. Pero si no quiere cumplir una vez más con su palabra es problema de Vignatti. Hay que salir a buscar dirigentes jóvenes, que tengan sueños, con proyectos, con una idea de club. Colón es muy grande pero cada vez lo están haciendo más chico. Colón parece un feedlot".