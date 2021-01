Gorosito dejaría Olimpia para venir a San Lorenzo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex DT de Tigre, que está ahora en Paraguay, viajó para desvincularse del "Decano" franjeado y, una vez más, volver a su gran amor de Boedo. Lo extraño es que "Pipo" termina de coronarse campeón en el fútbol guaraní.

San Lorenzo está a la búsqueda de un reemplazante para Mariano Soso, quien ayer presentó su renuncia como DT luego de la pésima campaña en la segunda fase de la Copa Diego Maradona. Si bien hay varios nombres sobre la mesa, Néstor Gorosito parece picar en punta. Pipo, que ya dirigió al Ciclón entre 2002 y 2003, tiene actualmente contrato con Olimpia de Paraguay, club con el que acaba de ser campeón, pero por estas horas se especula con que podría rescindir para volver a dirigir al azulgrana.

De hecho, ya le habría dicho al manager del club guaraní, Christian Bassedas, que si San Lorenzo lo busca, está dispuesto a renunciar y regresar a la Argentina. Esta mañana, de hecho, partió rumbo a Paraguay y, aunque no quiso hacer declaraciones, se especula con que el motivo del viaje podría ser sellar la desvinculación. En el Ciclón hay otros nombres que gustan pero dos de ellos tienen trabajo y Marcelo Tinelli ya dijo que no quiere sacarle el entrenador a otro equipo. Son Hernán Crespo, de Defensa y Justicia, y Diego Dabove, de Argentinos Juniors.

Antes de la danza de nombres, el que habló fue Marcelo Tinelli: "No es un momento fácil desde lo futbolístico, estamos atravesando muchas situaciones donde la pelota no entra y se empiezan a ver desde otro lugar. Hay que replantearse algunas cosas en lo futbolístico, uno se va dando cuenta de errores. Me parece que San Lorenzo no ha jugado bien la segunda fase, la primera tuvo algunos partidos buenos. En la segunda, sobre todo de local, jugamos decididamente mal, especialmente con Gimnasia. Entiendo a los hinchas, entiendo la bronca y el malestar, el primero que se enoja soy yo. Estamos tratando de cambiar una situación que es difícil", analizó el titular del club azulgrana.

Seguidamente, informó que la búsqueda formal por el DT iniciará este martes y que la idea es tenerlo cerrado el 21 de enero, día en el que San Lorenzo regresa a los entrenamientos. Sobre el nombre, aseveró que debe ser alguien "que esté probado en el fútbol argentino, cercano o no al club".

"No vamos a hacer locuras, hoy me han ofrecido 50 técnicos. Tenemos que ir a algo más tranquilo, encontrar un DT y quizá jugadores que nos interesen del medio local. Hay una gran camada y tenemos muchísima confianza. Con las charlas que tendremos con algún entrenador desde mañana, se marcará lo que quiere el club también", manifestó.

Mencionó, particularmente, los nombres de Pipo Gorosito, con quien mantiene "una excelente relación" y Hernán Crespo, a quien ya se fue a buscar anteriormente, aunque afirmó que no se irá a buscar a un entrenador con trabajo. Por último, respecto al clima tenso en las últimas horas, Tinelli subrayó que pidió un informe por lo ocurrido con los hermanos Romero y pidió el regreso del "espíritu camboyano que en algún momento tuvo San Lorenzo". "Quiero que todos se abracen en el vestuario. El otro día, vi el gol de Talleres contra Banfield y fueron todos corriendo a abrazar al entrenador. Mismo ayer en Banfield. Quiero ver ese espíritu camboyano que en algún momento tuvo San Lorenzo, que todos estemos comprometidos en un mismo proyecto", manifestó.